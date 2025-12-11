Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Ayaneo
News & Trends
231

Ayaneo Pocket Play: Smartphone mit Gamepad zum Ausziehen

Martin Jud
11.12.2025

Ayaneo wagt sich erstmals in die Smartphone‑Welt. Mit dem Pocket Play bringt der Hersteller ein Gerät, das wie ein normales Handy aussieht – bis du das Display nach oben schiebst und darunter ein Controller liegt.

Bisher ist Ayaneo für Handhelds bekannt. Jetzt kommt mit dem Pocket Play das erste Smartphone der Marke – und es setzt auf ein Design, das Erinnerungen weckt. Ein Slider‑Mechanismus, der unter dem Display einen Controller freilegt, wie du es zuletzt bei der PSP Go (2009) und dem Xperia Play (2011) gesehen hast.

Sony PSP Go (2009) mit Slider‑Mechanismus
Sony PSP Go (2009) mit Slider‑Mechanismus
Quelle: Sony
Sony Ericsson Xperia Play – Smartphone mit integriertem Gamepad (2011)
Sony Ericsson Xperia Play – Smartphone mit integriertem Gamepad (2011)
Quelle: Sony Ericsson

Schon im Oktober hatte Ayaneo das Projekt angeteasert. Nun folgt die erste erweiterte Vorstellung – mit einer aufgesetzten, aber noch nicht gestarteten Kickstarter‑Kampagne und einem offiziellen Video.

Bestätigt ist nur das Offensichtliche: das Slider‑Design, das Gamepad mit Steuerkreuz, ABXY‑Buttons, Schulter‑Tasten und zwei Touchpads, die Kamera‑Anordnung sowie die Farbvarianten Schwarz und Weiss/Silber. Weitere technische Daten wie Prozessor, Displaygrösse, Auflösung, Akku‑Kapazität, RAM und Speicher hat Ayaneo nicht genannt.

Das Ayaneo Pocket Play wird es in Schwarz und Weiss/Silber geben.
Das Ayaneo Pocket Play wird es in Schwarz und Weiss/Silber geben.
Quelle: Ayaneo

Auch die Kickstarter‑Seite listet bisher keine Spezifikationen. Möglich wären ein Snapdragon‑Chip der Mittelklasse, ein Display zwischen sechs und sieben Zoll sowie Varianten mit acht bis zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher – das sind aber Mutmassungen.

Titelbild: Ayaneo

23 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Martin Jud
Senior Editor
martin.jud@digitecgalaxus.ch

Der tägliche Kuss der Muse lässt meine Kreativität spriessen. Werde ich mal nicht geküsst, so versuche ich mich mittels Träumen neu zu inspirieren. Denn wer träumt, verschläft nie sein Leben.

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • News & Trends

    Jolla Phone mit Sailfish OS: Ein Smartphone mit Nokia-Wurzeln

    von Jan Johannsen

  • News & Trends

    Diese neuen Faltphones stellt Nubia in Japan vor

    von Michelle Brändle

  • News & Trends

    Realme GT 8 Pro kommt mit riesigem Akku und Ricoh-Kamerasystem

    von Lorenz Keller

1 Kommentar

Avatar
later