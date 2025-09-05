News & Trends 3 0

Beim ThinkBook VertiFlex lässt sich das Notebook-Display ins Hochformat drehen

Lenovo ist experimentierfreudig. Die neuesten Konzepte sind ein Notebook mit ins Hochformat drehbarem Display und eine Notebook-Halterung, die dich verfolgt.

Pünktlich zur IFA hat Lenovo neue Notebooks, Monitore, Workstations und die 2. Generation des Legion Go Gaming-Handhelds vorgestellt. Spannender als neue Chipsätze in bekannten Modellen sind aber Konzepte wie das ThinkBook VertiFlex. Bei diesem Notebook-Prototyp lässt sich das Display ins Hochformat drehen.

Immer das passende Seitenformat

Um Ideen für Notebooks ist Lenovo nie verlegen. Ob aus den Prototypen irgendwann kaufbare Produkte werden, ist dagegen nicht sicher. Das gilt auch für das Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept. Bei diesem Notebook befindet sich ein Scharnier im Deckel, mit dem sich das 14 Zoll große Display vom Quer- ins Hochformat – und zurück – drehen lässt. Das Bild passt sich dabei automatisch an.

Ich kann der Idee durchaus etwas abgewinnen. Vor allem Notebooks mit Bildschirmen im Seitenverhältnis 16:9 finde ich sehr unpraktisch, um Texte zu lesen. Mit der Drehung ins Hochformat würde dieses Problem verschwinden. Lenovo verweist zudem auf die Betrachtung von Code, die Überprüfung von Dokumenten oder die Spiegelung eines Smartphones als Szenarien, die im Hochformat sinnvoller sind.

Von der Rückseite ist das Scharnier während der Drehbewegung zu sehen.

Das Notebook-Display immer im Blick

Eine Idee von der IFA 2024 greift Lenovo mit dem Smart Motion Concept wieder auf. Vor einem Jahr erkannte ein Notebook- die Person vor dem Laptop. Bewegte sich diese, drehte sich der Bildschirm mit. So hätte man zum Beispiel bei einem Vortrag seine Notizen oder Präsentation immer im Blick, obwohl man nicht auf der gleichen Stelle steht.

Diese Notebook-Halterung stellt sich automatisch ein.

In diesem Jahr bewegt sich das gesamte Notebook auf einer Halterung. Und das nicht nur seitlich, sondern auch in der Höhe und passt seine Neigung an. Das ergibt allerdings keinen Sinn, wenn man auf der Tastatur des Notebooks tippen will.

Das Smart Motion Concept ist nicht nur Halterung, sondern auch Dockingstation. Lenovo stattet sie mit mehreren Anschlüssen aus: 2x USB-C, 2x USB-A, 2x DisplayPort, 1x HDMI und 1x LAN. Eine Sprachsteuerung wie der Auto Twist AI PC vor einem Jahr hat der aktuelle Prototyp aber nicht.

Die Notebook-Halterung ist mit ihren Anschlüssen auch eine Dockingstation.

