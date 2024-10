Belgisches Verbrauchermagazin testet Knopfzellen: Das sind die Gewinner

Bei einem Test der belgischen Organisation Test Achats zeigte sich Energizer als die am ausdauerndsten Knopfzelle des Typs CR2032.

Im Autoschlüssel, im Kinderspielzeug oder in der Fernbedienung für Apple TV: Knopfzellen des Typs CR2032 sind die meist gebrauchten Batterien dieser Art. Die belgische Testorganisation Test Achats hat die kleinen Stromlieferanten auf ihre Langlebigkeit untersucht. Die Lithium-Batterien von Energizer sind demnach die besten, doch auch andere Modelle konnten überzeugen.

Zeig mir deine Ausdauer, Batterie

In dem Test ging es allein um die Ausdauer der kleinen flachen Batterien. Die Tester sahen sich Energieverbrauch, Kapazität und Ausdauer unter zwei Szenarien an: Im dauerhaften Betrieb sowie in einer unterbrochenen Nutzung, wie es etwa bei einem Autoschlüssel der Fall ist.

Unter diesen beiden Nutzungsbedingungen konnten die Batterien «Ultimate CR2032» von Energizer vollends überzeugen. Von 100 möglichen Punkten erreichten sie 85.

Weitere Gewinner

Sieben weitere Produkte erreichten die Marke von 80 Testpunkten und wurden von der Organisation als von guter Qualität eingestuft. Nicht alle sieben sind hierzulande erhältlich. Zu den Zweitplatzierten gehörten unter anderem Knopfzellen der Marken Duracell, Camelion, Panasonic, Varta und Gp.

Der Grund, warum sie weniger Punkte erreichten als die Energizer-Batterien: Bei der unterbrochenen Nutzung schnitten alle etwas schlechter ab als der Testsieger.