Bestseller über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg erscheint als Comic

Die Revolutionstrilogie von Rick Atkinson erscheint erstmals als Graphic Novel. Das Imprint Ten Speed Graphic entwickelt die Adaption gemeinsam mit dem Historiker und will damit einen neuen Zugang zur amerikanischen Gründungsgeschichte schaffen.

Die gefeierte Revolutionstrilogie von Rick Atkinson bekommt ein neues Gesicht: Ten Speed Graphic, ein Imprint von Ten Speed Press, hat angekündigt, die drei historisch fundierten Sachbücher über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, als Graphic Novels zu adaptieren. Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Atkinson selbst. Autorin Norah Neus übernimmt die Adaption, während der italienische Künstler Federico Pietrobon die Illustrationen gestaltet.

Start im Jubiläumsjahr

Der erste Band «The British Are Coming: The Graphic Edition, Volume 1» soll im Juni 2026 erscheinen und damit pünktlich vor den Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Revolution. Er deckt die ersten Kriegsmonate ab, von den Gefechten in Lexington und Concord im Frühjahr 1775 bis zur Belagerung von Boston 1776. Weitere Bände folgen in jährlichem Rhythmus. Insgesamt sind sechs Graphic Novels geplant, die die gesamte Trilogie abbilden.

Der in München geborene US-Amerikaner Rick Atkinson gilt als einer der wichtigsten Chronisten des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs.

Anspruchsvolle Geschichte im neuen Format

Atkinson ist Pulitzer-Preisträger und zählt zu den renommiertesten Militärhistorikern der USA. Kritiker lobten an seiner Trilogie besonders, dass er strategische Entscheidungen mit persönlichen Geschichten verwebt und damit den historischen Stoff greifbar macht. Auf die Idee einer Graphic-Novel-Adaption reagierte er zunächst skeptisch. Seine Bücher sind akribisch recherchiert und umfassen jeweils über 500 Seiten. «Ich fragte mich, wie sich das in Panels übersetzen lässt», sagte er in einem Interview gegenüber der Associated Press. Erst als er Beispiele anderer historischer Adaptionen sah, änderte er seine Meinung.

Die Comics meiner Jugend haben sich enorm weiterentwickelt.

Die Macher betonen, dass die grafische Umsetzung die historische Genauigkeit bewahrt. Atkinson selbst prüft Details wie Uniformen und Charakterdarstellungen. So korrigierte er etwa die Darstellung von John Adams, der zu Beginn der Revolution noch ein junger Mann war und nicht der ältere, dickbäuchige sowie glatzköpfige Staatsmann, den viele vor Augen haben.

Warum eine Graphic Novel?

Das Ziel ist klar: Die Geschichte der amerikanischen Gründung soll ein breiteres Publikum erreichen. Wer sich von einem 560-Seiten-Werk abschrecken lässt, könnte durch die visuelle Erzählweise einen neuen Zugang finden. «Wir wollen die Reichweite vergrößern, ohne den Inhalt zu verwässern», erklärt der Verlag.

Ein Blick auf die Vorlage

Rick Atkinsons Revolutionstrilogie zählt zu den wichtigsten modernen Werken über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Mit sorgfältiger Recherche und einem lebendigen Erzählstil vermittelt Atkinson nicht nur die militärischen Ereignisse, sondern auch die gesellschaftlichen und politischen Umbrüche, die mit der Geburt der USA verbunden waren. Seine Werke zeigen, wie Ideen von Freiheit, Gleichheit und Selbstbestimmung in einer Zeit des Umbruchs entstanden und von Soldaten, Politikern und gewöhnlichen Menschen gelebt wurden.

Auf diesem Fundament baut die Trilogie auf, deren drei Bände den Verlauf des Kriegs in klar abgegrenzten Etappen nachzeichnen. Den Anfang machte «The British Are Coming», erschienen im Mai 2019. Der Auftaktband umfasst die Jahre 1775 bis 1777 – von den ersten Schüssen in Lexington und Concord bis zur Schlacht von Princeton – und wurde unmittelbar nach der Veröffentlichung zu einem Bestseller.

Sachbücher The British Are Coming Englisch, Rick Atkinson, 2020

Der zweite Band, «The Fate of the Day», folgte im April 2025. Er deckt die Zeit von 1777 bis 1780 ab, eine Phase geprägt von Wendepunkten, politischen Zerreißproben und militärischen Rückschlägen. Auch dieser Teil schaffte es schnell auf die Bestsellerlisten. Atkinson zeigt darin, wie eng militärische Entwicklungen mit diplomatischen und gesellschaftlichen Dynamiken verwoben waren und wie ungewiss der Ausgang des Konflikts lange blieb.

Kinderbücher The Fate of the Day Englisch, Rick Atkinson, 2025

Der abschließende dritte Band ist derzeit in Arbeit und noch ohne Veröffentlichungsdatum. Inhaltlich soll er die letzten Jahre des Kriegs beleuchten, darunter die französische Intervention, den Kampf im Süden und schließlich die Kapitulation der Briten bei Yorktown.

