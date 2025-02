News & Trends 34 8

Bigme bringt Android-Smartphone mit einem E-Ink-Display

Lange Akkulaufzeit und ideal zum Lesen längerer Texte: Das Bigme HiBreak Pro ist ein kleiner E-Reader mit Smartphone-Technik und Android-Betriebssystem.

Der chinesische Hersteller beschäftigt sich seit 15 Jahren mit dem Thema E-Ink-Displays. Diese sind bei uns vor allem aus E-Readern bekannt, doch Bigme setzt sie auch für Computerbildschirme, Tablets sowie Smartphones ein.

So funktioniert ein E-Ink-Display Diese Technik ist bei uns vor allem aus E-Readern bekannt und basiert auf elektronischer Tinte. Sie besteht aus kleinen Kapseln mit Partikeln, die je nach Polarität an die Oberseite wandern und damit sichtbar sind. Der grosse Vorteil: Die statische Bildschirmanzeige kommt ohne Strom aus

Das jetzt vorgestellte Bigme HiBreak Pro ist bereits die zweite Generation eines Mobiltelefons mit E-Ink-Display. Im Vergleich zum Vorgänger wurden vor allem die Smartphone-Features stark verbessert.

Android 14 und anständiger Prozessor

Mit dem MediaTek Dimensity 1080 kommt ein einigermassen aktueller Mittelklasseprozessor zum Einsatz, der beispielsweise auch von Samsung im A34 genutzt wird. Dieser ermöglicht, dass Android 14 und damit alle aktuellen Apps ausgeführt werden können. Beim Vorgänger kam ein deutlich schwächerer Prozessor zum Einsatz, und es lief nur Android 11. Der Prozessor ist mit 8 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher ausgestattet, dazu spendiert der Hersteller immerhin 256 GB Speicherplatz.

Dank Android 14 laufen alle aktuellen Apps – aber nur in schwarz-weiss.

Quelle: Lorenz Keller

Weitere neue Features: 5G-Mobilfunk, ein Fingerabdruck-Scanner und NFC für drahtloses Bezahlen. Das alles ist eigentlich selbstverständlich, hat aber bisher gefehlt. Auch für die Kamera gibt es ein Upgrade: Das Bigme HiBreak Pro hat nun einen Sensor mit 20 Megapixeln eingebaut, der einigermassen brauchbare Bilder verspricht. Von der Selfiecam mit fünf Megapixeln darfst du aber weiterhin keine Wunder erwarten.

Der Akku ist mit 4500 mAh deutlich grösser als beim HiBreak ohne Pro mit 3300 mAh. Das dürfte die Akkulaufzeit nochmals spürbar verlängern. Der Hersteller gibt zwar keine konkreten Angaben, der Vorgänger hatte aber bereits aktive Screenzeiten von bis zu 12 Stunden. Den Akku kannst du per Kabel mit 18 Watt laden.

E-Ink-Screen auch für Videos

Das Alleinstellungsmerkmal ist und bleibt jedoch der Bildschirm mit E-Ink-Technik. Dieser misst nun 6,13 Zoll statt 5,84 Zoll, und auch die Pixeldichte ist leicht höher als zuvor. Auf eine Farbdarstellung musst du aber verzichten – Apps werden nur in Schwarz-Weiss dargestellt. Eine Hintergrundbeleuchtung sorgt dafür, dass der Screen auch im Dunkeln sichtbar ist.

Das Display ist frei von Blaulicht und Flackern und dadurch besonders angenehm für die Augen – idealerweise bei Texten oder statischen Webseiten. Doch auch das Scrollen soll einigermassen flüssig ablaufen. Sogar das Abspielen von Videos ist möglich, mit einer maximalen Bildfrequenz von 21 Bildern pro Sekunde.

Der Screen ist ideal für alle, die viele Mails, Webseiten oder Texte auf dem Handy lesen.

Quelle: Lorenz Keller

Primär ist das Smartphone aber für alle gedacht, die unterwegs viel lesen wollen oder müssen. Dafür hat der Hersteller zahlreiche Spezialfunktionen eingebaut. So kannst du ganz einfach die Schriftgrösse und die Abstände verändern sowie einen Nachtmodus einschalten. Dann sind weisse Buchstaben auf schwarzem Hintergrund zu sehen. Texte lassen sich zudem direkt in gesprochene Sprache oder in eine andere Sprache übersetzen. Ausserdem kannst du Stellen in Texten direkt markieren oder kommentieren.

Das HiBreak Pro lässt sich bereits auf der Webseite des Herstellers zum Preis von 439 Dollar vorbestellen. Ob und wann es nach Europa kommt, ist noch unklar.

Bigme ist übrigens nicht der einzige Hersteller, der E-Ink und Smartphone kombiniert. Bereits Ende 2024 hat Onyx beispielsweise das Boox Palma 2 mit ähnlichen Features angekündigt, das bereits bei uns im Shop erhältlich ist. Allerdings musst du hier auf Mobilfunk und Telefonfunktionen verzichten.

Titelbild: Bigme

