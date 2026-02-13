News & Trends 7 1

Bluebrixx setzt den Schrottplatz der drei ??? als Klemmbaustein-Set um

Der Wohnwagen von Justus, Peter und Bob kommt als Bausatz. Bluebrixx lässt die legendäre Zentrale der drei Fragezeichen mit über 3000 Teilen auferstehen, inklusive verstecktem Eingang und jeder Menge Schrottplatz-Details.

Der deutsche Klemmbaustein-Hersteller Bluebrixx erweitert seine lizenzierte Produktreihe zu den drei ??? um ein neues Flaggschiff: die Schrottplatz-Zentrale. Mit 3089 Teilen handelt es sich um eines der größten Sets der Reihe (Setnummer 108497), das Bluebrixx bislang zur Drei-Fragezeichen-Lizenz veröffentlicht hat.

Im Zentrum steht der legendäre Wohnwagen, in dem Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews ihre Fälle planen und Spuren analysieren. Ihn umgeben typische Schrottplatz-Elemente.

Detektivarbeit zwischen Rost und Relikten

Die Konstruktion orientiert sich an den Beschreibungen der Hörspiele und Bücher. Du errichtest hier nicht nur den Wohnwagen, sondern bettest ihn in eine authentische Szenerie aus Gerümpel und Schrott ein. Alte Autoteile, Kisten, Regale, Kühlschränke und sogar eine Standuhr lassen das «Gebrauchtwarencenter T. Jonas» lebendig werden.

Die Draufsicht ohne Wohnwagen zeigt die dichte Bebauung und Vielzahl an Details der Schrottplatz-Zentrale.

Quelle: Bluebrixx / YouTube

Bluebrixx integriert dabei die legendären Geheimzugänge der Zentrale: Ob du durch den «Tunnel zwei» oder das «Hintertor» in das Hauptquartier gelangst, bleibt deiner Fantasie überlassen.

Im Inneren erwartet dich eine enorme Detaildichte auf engstem Raum. Du findest die gewohnte Ausstattung der Detektive: Laborecke, Archiv und das berühmte Periskop, mit dem die drei Freunde die Umgebung überwachen. Für Kenner der Serie versteckt das Set zahlreiche Easter Eggs und Anspielungen auf klassische Fälle, die erst während des Aufbaus ihre Geschichte offenbaren.

Damit du die Ermittlungen direkt starten kannst, liefert der Hersteller die drei Detektive als Minifiguren mit. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews sind ihren Vorbildern nachempfunden, wobei Justus stilecht eine Lupe und seine geliebte Schokolade bei sich trägt.

Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews sind als Spielfiguren Teil des Sets.

Quelle: Bluebrixx / YouTube

Mit einer Länge von 46,3 Zentimetern, einer Breite von 29,1 Zentimetern und einer Höhe von 15,2 Zentimetern beansprucht das fertige Modell einen prominenten Platz in deinem Regal. Die Maße entsprechen in etwa einer DIN A3-Seite, natürlich abseits der Höhe. Egal, ob du Szenen nachstellst oder es als reines Display-Stück nutzt.

Über 100 bedruckte Steine enthalten

Ein besonderes Merkmal des Sets sind die mehr als 100 bedruckten Teile. Diese finden sich unter anderem an den Mauern des Schrottplatzes in Form von Graffitis wieder. Das Set verzichtet somit vollständig auf Sticker und setzt stattdessen auf Prints, was die Langlebigkeit und Optik verbessert.

Die Schrottplatz-Zentrale ist die erste von insgesamt vier geplanten Modellen, die zusammen ein komplettes Schrottplatz-Diorama ergeben sollen. Bluebrixx kündigte bereits die weiteren Module an: das Eingangstor mit Onkel Titus' Pickup, das Wohnhaus der Familie Jonas sowie Onkel Titus' Werkstatt. So können Sammler das Gelände nach und nach vervollständigen und ihr Diorama Stück für Stück erweitern.

Parallel zur Schrottplatz-Zentrale bringt Bluebrixx ein weiteres Set der drei Fragezeichen auf den Markt: Mortons Luxuslimousine.

Titelbild: Bluebrixx / YouTube

