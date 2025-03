News & Trends 1 0

Blühende Galaxien und geheimnisvolle Wracks: Ravensburgers Spielewelten im Frühjahr

Von galaktischen Blumenwelten über indonesische Regenwälder bis hin zu mysteriösen Audio-Abenteuern und Minecraft-Labyrinthen bringt Ravensburger Neuheiten für die ganze Familie.

Der Spieleverlag Ravensburger hat gleich eine ganze Liste an Neuheiten veröffentlicht. Zwischen ganz neuen Spielideen, der Weiterführung einer beliebten Reihe und einer bekannten Lizenz habe ich vier spannende Spiele herausgesucht.

Galaktisches Gärtnern

Bei «Gloomies» schlüpfen die Spielenden in die Rolle kleiner Wesen aus einer fernen Galaxie, die eine besondere Leidenschaft für bunte Blumen haben. Das Familienspiel ist für zwei bis vier Personen ab 10 Jahren konzipiert. «Gloomies» gliedert sich in zwei Phasen: In der Anbauphase pflanzen die Spielerinnen und Spieler durch das Ausspielen von Handkarten bunte Holzblumen in die freien Löcher des Spielfelds. Je nach gesetzter Blume erhalten sie Boni wie Sternenstaub, Extrazüge oder Aufträge für die zweite Phase.

Nach der ersten Wertung folgt die Erntephase, in der die zuvor ausgespielten Karten neu gemischt werden. Nun geht es darum, Blüten zu ernten und mit ihnen zu punkten – entweder durch das Erfüllen von Aufträgen oder das Sammeln möglichst vieler Blumen. Ein strategisches Spiel, bei dem vorausschauendes Handeln nötig ist.

Um galaktische Blüten geht es in Gloomies

Quelle: Ravensburger

Für «Hutan» braucht es taktisches Geschick

«Hutan» – indonesisch für «Urwald» – ist ein Legespiel für ein bis vier Personen ab 9 Jahren. Auf dem Spieltisch entsteht ein Regenwald voller Magnolien, Orchideen, Kapok-Bäumen, Palmen und verschiedener Tiere wie Sumatra-Tiger, Nashornvögel und Orang-Utans.

Die Spielerinnen und Spieler beginnen mit leeren Landschaftstafeln, die aus verschieden großen Gebieten bestehen. Über neun Runden gilt es, diese Tafeln mit Leben zu füllen – Ebene für Ebene.

Beim Legespiel Hutan geht es in den Urwald

Quelle: Ravensburger

Zuerst werden farbenfrohe Blumen gepflanzt, wobei neue Blumen immer neben bereits bestehenden wachsen müssen. In jedem Gebiet dürfen nur Blumen einer Farbe platziert werden, sonst drohen Minuspunkte. Durch das Anlegen weiterer gleichfarbiger Blumen entstehen Bäume, die der Lebensraum für verschiedene Tiere sind. Für Fortgeschrittene gibt es Sonderkarten und spezielle Herausforderungen.

Die Titanic-Affäre - Audio-Mystery zum Miträtseln

Die Audio-Mystery-Reihe «Echoes» bekommt mit «Die Titanic-Affäre» einen neunten Fall. Das Besondere an der Spielreihe: Sie verzichtet weitgehend auf bildliche Darstellungen – die Spielwelt entsteht stattdessen über Sound, Musik und Sprache. In diesem neuen Fall geht es um die Titanic. Nach ihrem Untergang wird die Leiche eines jungen Stewards geborgen, der unter falschem Namen auf dem Schiff arbeitete. Die Spielenden müssen das Rätsel um diesen Mann lösen und brauchen dafür Erinnerungsvermögen, Kombinationsgeschick und ein gutes Gehör.

Was hat es mit dem Schicksal des Stewards der Titanic auf sich?

Quelle: Ravensburger

Mit 24 illustrierten Karten und der kostenlosen «Echoes»-App (für iOS und Android) können die Spielerinnen und Spieler den Geräuschen und Gesprächen lauschen. Das Spiel ist in sechs Kapitel unterteilt und bietet zwei Spielvarianten mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad.

«Echoes - Die Titanic-Affäre» ist für ein bis vier Spieler ab 14 Jahren konzipiert und reiht sich in die bereits erschienenen Fälle wie «Das Orakel», «Draculas Erbe» oder «Die Tänzerin» ein.

Minecraft Labyrinth: Klassiker in neuem Gewand

Eine Neuinterpretation des beliebten Spielklassikers «Das verrückte Labyrinth», das seit vielen Jahren auf dem Markt ist, bietet Ravensburger mit «Minecraft Labyrinth». Bei diesem Familienspiel tauchen die Spieler in die bekannte Minecraft-Welt ein.

Eine Neuinterpretation eines Klassikers ist das Minecraft-Labyrinth

Quelle: Ravensburger

Die Spielenden navigieren durch ein Labyrinth, das sich ständig verändert, und versuchen, eine bestimmte Anzahl an Figuren und Gegenständen zu finden. Es gilt, schnellstmöglich das auf ihrer Karte abgebildete Ziel zu erreichen. Eine Besonderheit ist die Spitzhacke, mit der eine geschlossene Wand abgebaut werden kann. So ist der Weg für eine Abkürzung frei. Das Spiel ist für zwei bis vier Personen ab 7 Jahren geeignet.

Titelbild: Ravensburger

Dieser Artikel gefällt mir! 1 Person gefällt dieser Artikel.