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Borslon: Die Gaming-Maus, die du am Finger trägst

Die Borslon macht deinen Zeigefinger zum Zielgerät und sammelt auf Kickstarter fleissig Geld. Ob die Fingermaus mehr ist als ein Gimmick, bleibt offen.

Eine Maus in der Hand? Viel zu gewöhnlich. Die Borslon des US-Herstellers Komodo Smart Technology schiebst du dir über den rechten Zeigefinger. Das Konzept kommt an: Auf Kickstarter sind inzwischen über 500 Unterstützer mit rund 50 000 US-Dollar an Bord. Das Ziel lag bei 5000 US-Dollar, die Kampagne hat es also locker aufs Zehnfache gebracht und läuft noch bis zum 13. Dezember.

Zielgruppe FPS-Gamer Das Konstrukt aus Aluminium und Kunststoff ist zehn Zentimeter lang und 3,2 Zentimeter breit. Der optische Sensor sitzt unter der Fingerspitze, gezielt wird also mit dem Zeigefinger. Wer den Finger-Modus nicht mag, klappt die Maus zusammen und nutzt sie im «Handheld Mode» fast wie eine normale Maus. Auf dem Papier liest sich die kabelgebundene Maus wie die Wunschliste eines Gamers:

PAW3395-Sensor mit bis zu 26 000 DPI

Abfragerate von 8000 Hz

maximale Tracking-Geschwindigkeit von 300 IPS

Beschleunigung von 80 g

Gewicht von gerade mal 36 Gramm.

Mit diesen Specs richtet sich das Teil an FPS-Spieler. Also Fans von Spielen wie «Counter-Strike 2».

Die Maus soll auch wie eine klassische Maus gehalten werden können. Mir tun die Finger schon nur vom Ansehen weh.

Quelle: Komodo Smart Technology

Fragwürdiges Konstrukt Specs sagen wenig darüber, wie sich die Borslon im echten Spiel schlägt. Ich bin skeptisch. Die Videos zeigen ausschliesslich Spiele gegen Bots in, und der Spieler zeigt bestenfalls durchschnittliches Aiming. Die Projektbetreiber räumen selbst ein, dass zumindest ein Teil der Lifestyle-Bilder KI-generiert sind. Der angeblich funktionierenden Prototyp, den sie im Video zeigen, sieht deutlich weniger schick aus.

Auch das Tastenkonzept wirft Fragen auf. Statt der üblichen linken und rechten Maustaste gibt es auf Daumenhöhe fünf frei belegbare Tasten, dazu ein seitliches Scrollrad. Zeige- und Mittelfinger kommen nicht heran, der Daumen muss also zielen, schiessen und springen. Dinge, die in «Counter-Strike», «Apex Legends» oder «Valorant» gleichzeitig oder kurz hintereinander passieren. Ein Daumen, drei Jobs. Und das USB-C-Kabel liegt dabei permanent auf deinem Handrücken.

Wie die Steuerung ohne klassiche Maustasten funktionieren soll, ist mir ein Rätsel. Ergonomisch sieht es jedenfalls nicht aus.

Quelle: Komodo Smart Technology

Auslieferung bereits früh im 2027 geplant Die Serienproduktion ist zwischen Dezember 2026 und Februar 2027 geplant, ausgeliefert wird ab Februar 2027. Am Design dürfte sich also kaum noch etwas ändern. Wer früh dabei ist, zahlt 99 US-Dollar, danach kostet die Maus im Kickstarter-Angebot 110 US-Dollar, der reguläre Preis soll bei 158 US-Dollar liegen. Wie bei jeder Crowdfunding-Kampagne gilt: Geht nach erfolgreicher Finanzierung etwas schief oder die Firma gar pleite, sind Unterstützer die Dummen.

Falls die Maus tatsächlich in den Händen von Backern landet, teste ich sie. Ich habe sie nämlich bestellt – damit du nicht musst.

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