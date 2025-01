Bosch eBike Systems präsentiert digitalen Diebstahlschutz für E-Bike-Akkus

Mit dem «Battery Lock» lanciert Bosch eBike Systems eine neue Sicherheitslösung für E-Bikes. Der digitale Diebstahlschutz ergänzt das mechanische Schloss und wird in Las Vegas auf der CES vorgestellt.

«Wer sich für ein E-Bike entscheidet, möchte es bestmöglich vor Diebstahl schützen», schreibt Bosch eBike Systems in einer Pressemitteilung. Um Langfingern das Handwerk zu erschweren, weitet das Unternehmen den digitalen Diebstahlschutz nun auch auf Akkus aus.

Auf der CES 2025 in Las Vegas präsentiert Bosch mit «Battery Lock» eine gemäss eigenen Angaben einzigartige Funktion, die dafür sorgt, dass der E-Bike-Akku nicht mehr genutzt werden kann, wenn er gestohlen wird – und damit für Diebe wertlos ist. Die neue Lösung ergänzt das digitale Diebstahlschutz-Portfolio im smarten System rund um «eBike Lock» und «eBike Alarm».

Mit «Battery Lock» bietet Bosch E-Bikerinnen und -Bikern eine smarte Sicherheitsfunktion, die dabei hilft, den E-Bike-Akku noch besser vor Diebstahl zu schützen.

«Battery Lock» schützt den E-Bike-Akku zusätzlich digital

Entnehmbare Akkus wie «PowerTube» und «PowerPack» sind mechanisch durch ein Schloss gesichert. «Battery Lock» komplementiert diesen Schutz auf digitaler Ebene, wie Bosch schreibt: Sobald das System in der eBike Flow App aktiviert ist, sperrt sich der Akku automatisch, wenn das E-Bike ausgeschaltet wird. Wird ein gesperrter Akku in ein anderes E-Bike mit dem smarten System eingesetzt, deaktiviert er automatisch dessen Motorunterstützung und macht das gesamte E-Bike für die Diebin oder den Dieb unbrauchbar. Dadurch ist auch ein Weiterverkauf des Akkus sinnlos, was das Diebstahlrisiko gemäss Hersteller reduzieren wird.

Gregor Dasbach, Leiter Digital Business bei Bosch eBike Systems sagt dazu: «Der Akku ist eine der wertvollsten E-Bike-Komponenten. Mit «Battery Lock» bekommen E-Bikerinnen und -Biker eine smarte Sicherheitsfunktion, die ihnen dabei hilft, diesen noch besser vor Diebstahl zu schützen und das E-Bike sorgenfreier abzustellen. Durch die Erweiterung unseres digitalen Diebstahlschutz-Portfolios kommen wir unserer Vision, dass in Zukunft kein E-Bike mit einem Bosch-System mehr gestohlen wird, einen grossen Schritt näher.»

Verfügbar ab Sommer 2025

«Battery Lock» kann gemäss Bosch über die eBike Flow App wie gewohnt Over-the-Air auf jedem Bosch E-Bike mit dem smarten System installiert werden und ist ab Sommer 2025 im kostenpflichtigen Flow+ Abo verfügbar.