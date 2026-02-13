News & Trends 2 2

Brio bringt Farbwechsel-Edelsteine und Peppa Wutz auf die Holzschiene

Fünf neue Sets für Kinder ab drei Jahren, darunter eines mit Thermochromie-Effekt, ein limitierter Sammlerzug und eine Kooperation mit der TV-Kinderserie «Peppa Wutz», gehören zu den Frühjahrsneuheiten.

Die Holzschienen und Züge des schwedischen Herstellers Brio sind ein Dauerbrenner im Kinderzimmer. Die typische Magnetkupplung und die Schienen selbst sind seit fast siebzig Jahren unverändert. Auch die neuen Produkte passen sich nahtlos in die Brio-Welt ein. Offizieller Verkaufsstart für alle Sets ist der März.

Edelsteine, die ihre Farbe verändern

Das Herzstück der Neuheiten ist das «Güterzug-Set mit Farbwechsel». Hier setzt Brio auf die sogenannte Thermochromie. Die als Ladung mitgelieferten «Edelsteine» sehen bei Raumtemperatur schwarz aus. Hält ein Kind einen Stein in der Hand oder taucht ihn in warmes Wasser, zeigt er plötzlich eine leuchtende Farbe. Kühlt er wieder ab, kehrt das Schwarz zurück. Ein kleiner Effekt, der gerade jüngere Kinder faszinieren dürfte. Das Set enthält Schienen, eine Lok, einen Waggon und eine Spielfigur.

Der Farbwechsel der Ladung dürfte die Kids längere Zeit faszinieren. Und das ganz ohne Batterien.

Quelle: Brio

Um nur vorhandene Schienen zu ergänzen, gibt es das Set «Güterzug mit Farbwechsel-Zubehör». Eine rote Lok, ein gelber Waggon und zwei farbwechselnde Edelsteine bieten einen schnellen Einstieg. Beide Farbwechsel-Sets richten sich an Kinder ab drei Jahren.

Die neue limitierte Edition

Jährlich veröffentlicht Brio einen Sondereditionszug, der als beliebtes Sammlerstück gilt. Auf Marktplätzen erzielen die Sondereditionen teilweise ansehnliche Preise, sofern sie denn unbespielt und originalverpackt sind. Der «Sondereditionszug 2026» ist der 15. dieser Reihe. Spielen lässt sich trotzdem damit, und wie es sich gehört, passt er zu anderen Lokomotiven und Waggons. In diesem Jahr ist eine klassische Dampflok in Rot und Schwarz dran. Zur Besonderheit wird die Lok durch die silberne Front.

Klassischer geht es bei der Bahn kaum: die Sonderedition 2026.

Quelle: Brio

Peppa und George steigen in die Bahn

Auch im Lizenzgeschäft bleibt Brio bei seinen Wurzeln und vermeidet die Beliebigkeit anderer Hersteller. In diesem Frühjahr kommen zwei Sets, die meiner Meinung nach perfekt zur adressierten Zielgruppe passen. Die bei Vorschulkindern beliebten Schweinchen der Serie «Peppa Wutz» landen auf den Schienen.

Das «Peppa Wutz Eisenbahn-Set» ist umfangreich ausgestattet. Es enthält Peppa und ihren kleinen Bruder George («Schorsch»), Lok und Wagen, Holzschienen sowie Zubehör wie Bäume, Schilder, eine Bank und einen Koffer. Ein kleineres Set («Peppa Wutz Zug») beschränkt sich auf die beiden Figuren, den Zug und den Koffer. In beiden Fällen können die kleinen Fans der Serie eigene Geschichten erfinden oder das Gesehene nachspielen.

Liegen im Kinderzimmer schon Schienen, können Peppa und George mit dem kleinen Erweiterungsset trotzdem mitfahren.

Quelle: Brio

Für mich ist das ein Frühjahrsangebot, wie es zum Hersteller passt: kein Spektakel, keine großen Experimente, aber solide Ideen mit echtem Spielwert. Mit Peppa Wutz hat Brio eine Lizenz gewählt, die zur Zielgruppe passt wie die Magnetkupplung in den Zug: nicht aufgesetzt, sondern naheliegend. Brio bleibt Brio.

Titelbild: Brio

