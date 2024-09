Bunt und auffällig: Smartphone-Zubehör an der IFA 2024

An der Technikmesse IFA in Berlin fallen die Hersteller gerne auf. Und wie geht das besser, als mit bunten Designs und aussergewöhnlichen Ideen? Dieses Smartphone-Zubehör hat es mir besonders angetan.

Während die meisten Charger, Smartphonehüllen und Ladekabel in langweiligem Schwarz oder Weiss kommen, habe ich mich an der Messe in Berlin auf die Suche nach buntem und ausgefallenem Smartphone-Zubehör gemacht.

Ugreen: Smartphones laden mit ganz viel Emotionen

Ugreen bietet neben regulären Dockingstationen und Chargern auch eine charakterstarke Linie namens «Ugreen Uno» an. Hier findest du schwarze und lilane Charger und Powerbanks mit einem kleinen Screen auf der Front. Darauf werden dir passende Gefühlslagen angezeigt, während du deine Geräte lädst.

Die Powerbanks von Ugreen zeigen Gefühle.

Neu in ihrem knuffigen Lineup findest du drahtlose Powerbanks in Lila und Schwarz mit verschiedenen Kapazitäten. Drahtloses Laden ist entweder mit 7,5 Watt oder mit 15 Watt möglich, über USB-C sind es 20 Watt. Die Powerbanks gibt es in den Grössen 5000 mAh und 10 000 mAh. Das reicht für bis zu zwei volle Smartphoneladungen.

Preise und Erscheinungsdaten der neuen Power Banks sind bisher noch nicht bekannt.

Ein Gerät des Lineups findest du aber bei uns im Sortiment. Den «Ugreen Nexode RG» – in Schwarz und Lila. Eine dritte Version in Blau gibt es ebenfalls.

USB Ladegerät in einigen Wochen verfügbar EUR 52,90 Ugreen Nexode RG 65 W 5

Der kleine Charger lädt mit bis zu 65 Watt, und bis zu drei Geräte kannst du anschliessen: zweimal USB-C und einmal USB-A. Benötigst du den Charger nicht, kannst du ihn auch in eine Halterung mit Füssen stecken. So steht er jeweils knuffig in der Ecke, bis du ihn brauchst.

Die Charger von Ugreen haben sogar knuffige Füsse.

Popsockets: Star Wars, Pokémon und Harry Potter als Smartphone-Halterung

Popsockets stellt ein riesiges Sortiment an Halterungen her, die du auf der Rückseite deines Smartphones anbringen kannst. Das macht ein Smartphone etwa griffiger, oder du ziehst die Halterung auseinander, um dein Smartphone aufstellen zu können.

Ein Stormtrooper-Helm als fancy Smartphone-Halterung? Bei Popsockets gibt's fast alles.

Ursprünglich haben es aus dem unglaublich vielfältigen Lineup bisher nur wenige bis nach Europa – und in unseren Shop – geschafft. Das will der Hersteller ändern und zeigt die unterschiedlichsten Halterungen in allen Farben und Formen. Gefreut habe ich mich auch über die Franchises von Star Wars bis Pokémon. Einen Popsocket bringst du je nach Modell über einen 3M-Sticker oder per Magsafe-Magnet an. Letzteres ist praktisch, wenn du die Halterung nicht permanent benötigst oder deine Hülle wechselst.

Pokémon Popsockets. Ich würd mir gerne alle schnappen.

Alles Barbie: Mini-Printer und Kamera in Pink

Barbie hat es in die Techwelt geschafft. Das Spielzimmer war nicht «kenough», hat sich zumindest Kodak gedacht. Der Hersteller hat deshalb Smartphone-Miniprinter und Sofortbildkameras mit der ikonischen Puppe aufgewertet. Sprich: Die Geräte gibt es schon, neu ist das pinke Barbie-Design.

Fotos ganz im Barbie-Stil mit Kodaks neuem Printomatic.

Im pinken Look gibt es den Printomatic. Mit dieser Sofortbildkamera schiesst du ein Foto, welches dir direkt als Bildchen auf Zinkpapier in Kreditkartengrösse gedruckt wird. Das speziell verarbeitete Papier funktioniert nicht mit Druckerfarbe, sondern mit einer chemischen Reaktion namens thermale Sublimation.

Zum anderen gibt es den handlichen Printer «Kodak Step Slim», bei dem du per Bluetooth jedes Smartphone-Foto drucken kannst.

Für dich ausprobiert, damit du nicht musst: ein Foto aus dem Barbie-Drucker.

Natürlich kommen die Geräte im Bundle auch mit bunten Barbie-Stickern und Cases. Und neu dazu gibt’s eine Smartphone-App, über die du die Fotos noch passend bearbeiten kannst, um ihnen den nötigen Barbie-Flair zu verleihen.

Über die App bearbeitest du deine Bilder für noch mehr Pink.

Nicht in Pink, dafür in ikonischer Retroversion, findest du bei uns einen Vorgänger des Barbie-Smartphone-Printers – den Mini 2 Retro.

Pantone goes Zubehör

Pantone ist sonst für genormte Farbsysteme bekannt. Mit ihren bunten Farben gibt es aber auch Speaker, digitale Bilderrahmen und Smartphone-Zubehör. Produziert werden die Produkte in China von Dataplus. Bekannt ist das Sortiment laut Hersteller eher dort und in den USA.

Zubehör in Pantone-zertifizierten Farben.

Was nun in Europa Anklang finden soll, sind zwei verschiedene Printer. Sie funktionieren wie bei Kodaks Barbie-Drucker mit dem Verfahren der thermalen Sublimation. Eine grössere Version des Printers druckt dir aber auch Bilder im Postkartenformat.

Zubehör in Pantone-zertifizierten Farben.

Wann und zu welchem Preis die Geräte zu uns kommen sollen, ist bisher noch unklar.

Magst du buntes Zubehör oder bist du eher klassisch unterwegs? Lass es mich gerne in der Kommentarspalte wissen.