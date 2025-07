Capture-Karte mit 4K60: Elgato stellt «4K S» vor

HDR-Passthrough und VRR-Passthrough beschreiben zwei unterschiedliche Funktionen bei der Übertragung von Bildsignalen: HDR-Passthrough bedeutet, dass ein Gerät (z. B. eine Capture-Karte oder ein AV-Receiver) in der Lage ist, ein Video mit High Dynamic Range (HDR) durchzuschleifen, also unverändert an den Fernseher oder Monitor weiterzugeben. Dadurch bleiben die verbesserten Kontraste und Farben von HDR vollständig erhalten, während du spielst oder Inhalte anschaust. VRR-Passthrough steht für die Fähigkeit, Signale mit Variable Refresh Rate (VRR) weiterzuleiten. VRR sorgt dafür, dass die Bildwiederholrate des Monitors oder Fernsehers flexibel an die tatsächliche Framerate der Spielekonsole oder des PCs angepasst wird. Das verhindert Bildstörungen wie Tearing und Ruckeln, insbesondere wenn die Framerate schwankt.