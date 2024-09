Catrice' neue Collab umfasst 22 Produkte – Auf diese 6 habe ich es abgesehen

Kollaborationen zwischen Beauty Brands und beliebten Franchises sind keine Seltenheit. Überzeugen können mich nur wenige. So wie die neuen Disney-Pixar-Kollektionen von Catrice und Essence.

Vorweg ein Geständnis: «Findet Dorie» habe ich nie gesehen. Ein Schocker, ich weiss. Gewisse Filme gehen einfach an einem vorbei und das ist ok so (auch wenn meine Freunde gerne etwas anderes behaupten). Trotzdem zieht die Fortsetzung von «Findet Nemo» jetzt meine Aufmerksamkeit auf sich, denn: Die Drogeriemarke Catrice hat mit Disney Pixar eine Finding-Dory-Kollektion lanciert.

Die Kollektion zählt 22 Teile.

Die Finding-Dory-Kollektion umfasst:

3er-Handcreme-Set

zwei Lidschattenpaletten

drei Tinted Lip & Cheek Jelly Gels

zwei Sets falsche Wimpern

Make-up-Tasche

Face Primer

zwei matte Flüssig-Bronzer

Blush-Pinsel

zwei metallische Eyeliner

Lift Up Volume & Lift Mascara

Haarklammer

loses Glitzerpuder

zwei Balmy Lippenstifte

zwei lose Puder-Blushes

Ziemlich viel, oder? Da verliert man schnell den Überblick. Deshalb habe ich mir die spannendsten Produkte herausgepickt, auf die ich mich besonders freue.

Loose Powder Blushes

Kaufe eins, bekomme drei. Das ist keine Aktion, sondern die Idee hinter diesen zwei losen Blushes. Denn jedes enthält gleich drei Nuancen, die im Tiegel voneinander getrennt sind, sich aber auch kombinieren lassen. «Coral Charm» hüllt deine Wangen in ein peachiges Korall, «Reef Reflection» in ein frisches Pink.

Zwei Produkte, sechs Nuancen.

pH-Reacting Lip Balm

Diese Lippenpflege reagiert mit dem pH-Wert deiner Lippen zu einem soften Pink-Ton. Revolutionär ist daran nichts. Die Dinger gibt es schon lange. Was dieses Produkt einzigartig macht? In die Spitze des irisierenden Stifts ist eine Muschelform geprägt. Als grosser Meerjungfrauen-Fan verbuche ich das als solides Kaufargument.

Der pH-Reacting Lip Balm hüllt die Lippen ...

Face Primer

Ich geb's zu. Es liegt lediglich am blau-gelben Spiraldesign. Das Auge schminkt eben mit. Die Base soll laut Catrice für ein natürliches, glattes Finish sorgen und der Haut Feuchtigkeit spenden.

Muschel-Haarklammer

Haarklammern besitze ich genug. Aber verliert man die nicht auch ständig? Eben! Dieser dunkelblaue Claw-Clip mit Perlmutt-Muster schliesst zumindest farblich eine Lücke in meiner persönlichen Sammlung.

Multi-Use Sparkle Dust

Dieses Glimmer-Puder erinnert mich an Fentys beliebten «Diamond Bomb». Der lose Highlighter-Staub enthält Spuren von feinem Glitzer und soll eine ultra-leichte, nicht klebrige Textur besitzen. Auf den Bildern sieht der Glow auf jeden Fall fantastisch aus. Perfekt für einen Wet-Look.

Das lose Schimmer-Puder ...

Blush Brush

Zu den losen Blushes gibt's einen passenden Pinsel mit synthetischen Borsten. Und was für einen. Das Handstück gleicht einer Schneekugel, die mit blauem Glitzer und orangenem (und auf den Bildern nur schwer identifizierbarem) Konfetti versetzt ist. Ich tippe dabei auf Crush, die ultra-entspannte Schildkröte aus dem Film.

Die Kollektion soll Anfang Oktober erhältlich sein. Jedoch nicht auf Galaxus.

