Diese neuen Essence-Produkte stehen ganz «Oben» auf meiner Wishlist

Kollaborationen zwischen Beauty Brands und beliebten Franchises sind keine Seltenheit. Aber die wenigsten packen mich. Mit ihren aktuellen Disney-Pixar-Kollektionen überzeugen mich Essence und Catrice gleich im Doppelpack.

«Up» hat mich bereits in den ersten paar Spielminuten emotional zerstört. Als ich mir den Film zum ersten Mal zu Gemüte führte, wusste ich zwar, dass er auf die Tränendrüse drückt. Nur mit so vielen Emotionen hatte ich dann doch nicht gerechnet. «Oben» – so der deutsche Filmtitel – ist berührend traurig und gleichzeitig auf eine humorvolle Art hoffnungsvoll. Ein Meisterwerk. Und ein beliebtes Franchise von Disney Pixar, das nun mit der Kosmetikmarke Essence zusammenspannt.

Ein bunter Haufen, diese Kollektion. Und wenn du mich fragst, sehr schön umgesetzt.

Quelle: Essence

Die Up-Kollektion umfasst:

zwei Lidschattenpaletten

Flüssig-Highlighter

Whipped Face & Body Scrub

Make-up-Tasche

Puder- und Lidschattenpinsel

zwei Hydra Kiss Lip Oils

drei Glitter Switch Liquid Lipsticks

zwei Glossy Lip Balms

holografische Peel-Off-Gesichtsmakse

Kompaktpuder fürs Color Correcting

zwei Liquid Blushlighter (ein Hybrid aus Highlighter und Blush)

Make-up-Schwamm

Jep, die Kollektion ist umfangreich. Darum kuratiere ich hier meine Top Fünf, auf die ich besonders gespannt bin.

Das Gute-Laune-Necessaire

Eine weitere Make-up-Tasche brauche ich definitiv nicht. Aber nehmen wir mal an, ich täte es, dann stünde dieses pinke Sammler-Accessoire ganz oben auf meiner Wunschliste. Das liegt in erster Linie an den bunten Ballons in getufteter Optik.

Make-up-Schwamm und Pinsel sind auch mit von der Partie. Ob der Haarreif auch dazu gehört?

Quelle: Essence

Whipped Face & Body Scrub

Ich peele mein Gesicht jeden Morgen, auch wenn das einige für exzessiv halten mögen. Kein Wunder also, dass mir der Scrub ins Auge stach. Der Inhalt erinnert an das, was dabei rauskommt, wenn eine Butter-Creme-Torte und eine Zuckerwatte Schabernack miteinander treiben.

Sieht aus wie ein Butter-Frosting ...

Quelle: Essence ... ist aber ein Peeling.

Quelle: Essence

Color Correcting Compact Powder

Lila, Grün, Gelb, das sind die Farben, mit denen man gemäss Farbenlehre Unebenheiten im Teint auskorrigiert. Das «Color Correcting Compact Powder» spielt damit und trägt eine Prägung, die das fliegende Haus von Carl abbildet. Die Ballons, die es zum schweben bringen, entsprechen dabei farblich den Korrektur-Perlen, die du auch sonst in vergleichbaren Produkten findest. Meiner Meinung nach handelt es sich hier aber eher um eine niedliche Spielerei, als um ein verlässliches Korrektur-Puder.

Diese Prägung will man nicht anrühren. Dazu ist sie viel zu schön!

Quelle: Essence

Hydra Kiss Lip Oils

Öle gehören zu meinen liebsten Lippenpflegeprodukten. Sie sind leicht, farblich unauffällig, spenden Feuchtigkeit und schenken den Lippen obendrein einen schönen Glanz, der für optisches Volumen sorgt. In der Kollektion sind gleich zwei Lippenöle enthalten: einmal das frostig-blaue «Cloud Surfing» und die lila Variante in «Grape Soda».

In zwei Farben erhältlich: das Hydra Lip Kiss Oil.

Quelle: Essence

Lidschattenpaletten

Lidschatten von Essence waren bisher selten mein Fall. Diesen beiden würde ich aber noch eine Chance geben. «Adventure's ahead» ist eine warme Neutral-Palette, die mit ihrem Farbschema geradezu nach herbstlichen Looks schreit.

Mit diesen zwei Farbpaletten ...

Quelle: Essence ... bist du für den Herbst gerüstet.

Quelle: Essence

«Die Wildnis muss erforscht werden», lautet das Motto von Pfadfinder Russel. Es ist mein Lieblingsquote aus dem Film und offenbar auch die Inspo für die grüne Palette mit dem Titel «Wilderness explorer».

Die Kollektion soll Anfang Oktober erhältlich sein. Jedoch nicht auf Galaxus.

