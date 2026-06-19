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Gill_figueroa / Shutterstock.com
News & Trends
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Collector Con Züri: Pokémon-Karten treffen auf «Gotta Catch ’Em All»

Ramon Schneider
19.6.2026

Jason Paige, die englische Pokémon-Stimme tritt erstmals in der Schweiz auf. Zudem tauschen Fans an der «Collector Con Züri» Sammelkarten, kaufen Sammlerstücke und feiern Pokémon-Nostalgie. Wir verlosen Tickets!

Ein paar Töne reichen und eine ganze Generation weiss: Jetzt heisst es Pokémon fangen. Jason Paige, die Stimme des englischen Pokémon-Intros, kommt erstmals in die Schweiz. Er wird am 1. Juli 2026 an der «Collector Con Züri» auftreten.

Der Anlass findet in The Hall in Dübendorf statt. Collectomat organisiert ihn gemeinsam mit TwoMoons. Neben dem Auftritt von Paige stehen vor allem Pokémon-Sammelkarten, Händlerstände und die Community im Mittelpunkt.

Produktbild Pokémon P-DE ME03 6 Booster Bundle (Deutsch, Booster Pack)
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Sammelkarten

Pokémon P-DE ME03 6 Booster Bundle

Deutsch, Booster Pack

Produktbild Pokémon Pokemon ME04 Top Trainer Box DE (Deutsch, Elite / Top Trainer Box)
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Sammelkarten

Pokémon Pokemon ME04 Top Trainer Box DE

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Produktbild Pokémon ME04 Wachsendes Chaos Booster Display DE (Deutsch, Booster Display)
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Sammelkarten

Pokémon ME04 Wachsendes Chaos Booster Display DE

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Sammelkarten

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Pokémon Pokemon ME04 Top Trainer Box DE (Deutsch, Elite / Top Trainer Box)
Sammelkarten

Pokémon Pokemon ME04 Top Trainer Box DE

Deutsch, Elite / Top Trainer Box

Pokémon ME04 Wachsendes Chaos Booster Display DE (Deutsch, Booster Display)
Sammelkarten

Pokémon ME04 Wachsendes Chaos Booster Display DE

Deutsch, Booster Display

Tauschen, kaufen und nostalgisch werden

Ab 14 Uhr kommen alle Besuchenden hinein. Am Nachmittag tauschst du Karten, kaufst Sammlerstücke und stöberst bei verschiedenen Händlerinnen. Der Veranstalter kündigt ausserdem Pokémon-Produkte und Merchandise an.

Jason Paige ist den Angaben zufolge den ganzen Tag vor Ort. Erinnerungsfotos mit ihm sind gratis, für Autogramme zahlst du extra. Der Veranstalter leitet diese Einnahmen gemäss Eventbeschreibung an den Künstler weiter.

Der Flyer macht klar, worum es geht: Pokémon-Karten, Community und Jason Paige als Special Guest.
Der Flyer macht klar, worum es geht: Pokémon-Karten, Community und Jason Paige als Special Guest.
Quelle: TwoMoons

Um 18 Uhr beginnt Paiges Auftritt. Im Anschluss beantwortet er bei einem Q&A Fragen aus dem Publikum. Um 21.30 Uhr endet die «Collector Con Züri». Mit einem VIP-Ticket kommst du bereits ab 13 Uhr hinein. Dazu erhältst du ein persönliches Meet & Greet mit Jason Paige und eine signierte Karte.

Tickets gibt es nur im Vorverkauf

Reguläre Tickets kosten 30 Franken. Das VIP-Paket kostet 100 Franken. Für Kinder mit Jahrgang 2016 oder jünger ist der Eintritt frei. Tageskasse ist keine geplant. Tickets gibt es im Vorverkauf online bei Eventfrog.

Wir verlosen fünf Tickets

Du möchtest Jason Paige live erleben und einen Nachmittag zwischen Pokémon-Karten verbringen? Wir verlosen 5 × 1 reguläres Ticket für die «Collector Con Züri».

Wettbewerb «Collector Con Züri»

Mach mit und gewinne mit etwas Glück ein Ticket für die «Collector Con Züri»

Klicke auf «Teilnehmen» und du bist im Lostopf. Du brauchst ein angemeldetes Kundenkonto, um teilzunehmen. Gewinnst du, benachrichtigen wir dich per E-Mail. Der Wettbewerb läuft bis Mittwoch, 24. Juni 2026.

Welche Pokémon-Karte würdest du Jason Paige zum Signieren hinhalten? Schreib es in die Kommentare.

Titelbild: Gill_figueroa / Shutterstock.com

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Ramon Schneider
Editor
Ramon.Schneider@digitecgalaxus.ch

Bezahlt werde ich dafür, von früh bis spät mit Spielwaren Humbug zu betreiben.

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