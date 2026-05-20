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Diese Spiele kämpfen um das «Spiel des Jahres 2026»

Neun Brettspiele hoffen 2026 auf eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Die Liste führt in Sticker-Dörfer, Zauberläden und auf Mondkolonien – und enthält zwei Titel eines Schweizer Verlags.

Für Brettspielfans funktionieren die Nominierungen zum «Spiel des Jahres» ähnlich wie die Oscar-Nominierungen fürs Kino: Man diskutiert sie sofort – oft auch kontrovers. Welche Spiele fehlen? Welche Überraschung steht auf der Liste? Und welche Titel suchen, spielen und besprechen Fans nach der Bekanntgabe plötzlich häufiger?

Jetzt steht die Liste für 2026 fest. Die Jury nominiert in drei Kategorien je drei Titel: «Spiel des Jahres», «Kennerspiel des Jahres» und «Kinderspiel des Jahres». Die Auswahl reicht vom zugänglichen Familienspiel über taktischere Herausforderungen bis zu Kinderspielen mit Bluff, Gedächtnis und Spukfaktor.

Auffällig ist in diesem Jahr: Viele nominierte Spiele setzen nicht auf dicke Regelhefte, sondern auf direkte soziale Momente – gemeinsames Planen, Einschätzen, Bluffen und Merken. Aus Schweizer Sicht ist die Liste besonders spannend: Game Factory ist mit «Dito!» und «Verflixt verzaubert» gleich zweimal vertreten.

Spiel des Jahres

In der Hauptkategorie dominieren zugängliche Spiele, die schnell erklärt sind und von Interaktion leben.

Cozy Sticker Ville

Die Jury schreibt: «Beim gemeinsamen Planen entsteht eine konstruktive Atmosphäre, die alle Mitspielenden in den Bann zieht. Das Platzieren der Aufkleber macht Spass und gewährt schnelle Erfolgserlebnisse. Der fröhliche Dorfbau bietet eine spannende Auszeit, die nicht antreibt, sondern einlädt und dank einer niedrigen Regelschwelle leicht zugänglich ist. Dabei stellt das Spiel ganz nebenbei gesellschaftliche Fragen unserer Zeit, über welche die Gruppe ins Gespräch kommt.»

1 bis 6 Personen

ab 8 Jahren

30 bis 60 Minuten

Brettspiele EUR 67,90 Cozy Stickerville DE Deutsch, 1 - 6 Spieler

Dito!

Die Jury lobt: «Auf den ersten Blick ist «Dito!» ein Wettkampf um die meisten Punkte. Im Kern verbindet es uns aber als Gruppe, denn nur über das richtige Erahnen von Gemeinsamkeiten sind wir selbst erfolgreich. Nebenbei lernen wir unsere Mitspielenden besser kennen. Wissen ist nicht gefragt, sondern Verständnis für die Sicht der anderen – und ein taktisches Gespür für die beste Platzierung der Begriffe.»

3 bis 7 Personen

ab 10 Jahren

30 Minuten

Rätselspiele Game Factory Dito Deutsch, 3 - 7 Spieler 1

Morty Sorty Magic Shop

Die Jury hebt hervor: «Die klare Aufgabenstellung von «Morty Sorty Magic Shop» ist schnell erfasst. Im Spielverlauf üben die vorhandenen Verlockungen – in Kombination mit den bestehenden Zwängen – einen besonderen Reiz aus. Ob die Zutaten mit Vorder- oder Rückseite in der Auslage landen, ist Zufall und fügt ein interessantes Glückselement hinzu. Das spielerische Gesamtpaket überzeugt ebenso wie die liebevolle Gestaltung des Materials.»

2 bis 4 Personen

ab 8 Jahren

30 Minuten

Brettspiele EUR 27,15 Schmidt Spiele Morty Sorty Magic Shop Deutsch, 2 - 4 Spieler

Kennerspiel des Jahres

Beim Kennerspiel zählt mehr Taktik, aber nicht zwingend mehr Komplexität. Die drei nominierten Titel bieten kooperative Bosskämpfe, gleichzeitige Entscheidungen und direkte Konkurrenz auf dem Spielplan.

Boss Fighters QR

Im Zentrum stehen laut Jury: «Als Heldengruppe eine gemeinsame Taktik zu finden ist als Herausforderung ebenso reizvoll wie verbindend. Individuelle Stärken treffen auf überraschende Gegnerfertigkeiten. Die Schwierigkeitsstufe lässt sich der Gruppe dank der intuitiv bedienbaren App anpassen. Immer mächtigere Bosse bieten viel Spannung.»

2 bis 4 Personen

ab 10 Jahren

40 bis 60 Minuten

Kartenspiele EUR 41,61 Pegasus Boss Fighters QR Deutsch, 2 - 4 Spieler 2

Moon Colony Bloodbath

Das sagt die Jury: «Ein redaktionell ausgezeichnet gearbeitetes Spiel, bei dem es keine Wartezeit gibt, weil alle gleichzeitig am Zug sind. Es birgt eine überraschende gesellschaftskritische Tiefe: Wir steuern sehenden Auges in den Abgrund und setzen ruchlos auf eigene Vorteile. Trotzdem stirbt die Hoffnung zuletzt.»

1 bis 5 Personen

ab 12 Jahren

45 Minuten

Kartenspiele −8% EUR 43,44 statt EUR 47,14 Moon Colony Bloodbath Deutsch, 1 - 5 Spieler

Rebirth

Entscheidend ist hier laut der Jury: «Das einfache Grundprinzip von «Rebirth» eröffnet eine Vielzahl taktischer Möglichkeiten. Das Regelwerk ist elegant und zwingt zur Konzentration auf das Wesentliche. Die direkte Konkurrenz auf dem gemeinsamen Plan führt zu einem lebendigen und interaktiven Erlebnis, bei dem die konstruktive Planung im Vordergrund steht.»

2 bis 4 Personen

ab 10 Jahren

30 bis 60 Minuten

Brettspiele Rebirth Französisch

Kinderspiel des Jahres

Die Kinderspiele zeigen, wie viel Spannung einfache Ideen erzeugen können: merken, bluffen, kombinieren – mit wenigen Regeln und viel Energie am Tisch.

Buh Party

Warum es nominiert ist: «Dank der bezaubernden Kostüme sitzen die Kinder bei «Buh Party» sofort am Tisch – bereit, in den Gedächtnis-Wettkampf einzutauchen. Das Spiel besticht aber nicht nur aufgrund des aussergewöhnlichen Themas und der stimmungsvollen Gestaltung, sondern auch durch die herausfordernde Merkaufgabe. Kostüm für Kostüm spitzt sich die Spannung zu – Nervenkitzel vom ersten bis zum letzten Blick der Seherin.»

2 bis 6 Personen

ab 5 Jahren

10 Minuten

Kartenspiele −14% EUR 17,50 statt EUR 20,46 Iello Buh Party, für 2 bis 6 Spieler Deutsch, 2 - 6 Spieler

Die Insel der Mookies

Was der Jury daran gefällt: «Mit wenig Regeln entsteht bei «Die Insel der Mookies» am Spieltisch ein spannendes Duell, von dem Kinder nicht genug kriegen können. Die Aufgabe ist elegant auf das Wesentliche reduziert und wächst dabei aber taktisch mit den Kindern mit. Durch die liebevolle Aufmachung entspringt der kleinen Schachtel in wenigen Minuten nicht nur eine Insel, sondern eine kleine Welt.»

2 Personen

ab 4 Jahren

15 Minuten

Verflixt verzaubert

Die Jury würdigt: «Die Aufgaben der zwei Teams in «Verflixt verzaubert» sind unterschiedlich, aber trotzdem gleichermassen spannend. Auf der einen Seite erfordern sie von den Kindern Bluffen, Taktik und ein bisschen Mut, auf der anderen Seite Deduktion und Kommunikation. So entsteht am Spieltisch ein aufregender Wettlauf.»

2 bis 4 Personen

ab 6 Jahren

20 Minuten

Brettspiele Game Factory Verflixt Verzaubert Deutsch, 2 - 4 Spieler

Wer gewinnt, zeigt sich am Sonntag, 12. Juli 2026 um 18 Uhr. Bis dahin bleibt genug Zeit, die Nominierten auszuprobieren und im Freundeskreis mit maximaler Überzeugung die falschen Favoriten zu tippen. Welchem Spiel drückst du die Daumen?

Titelbild: Spiel des Jahres e.V.

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