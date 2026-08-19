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Copilot-Taste: Neues Icon dürfte kommen – die Tastatur zeigt noch das alte

In Vorschauversionen von Edge und Microsoft 365 ist ein neues Copilot-Icon-Design aufgetaucht. Aktuelle Laptops könnten bald eine veraltete KI-Taste haben.

Edge und Microsoft 365 haben in Vorschauversionen ein neues, flacheres Copilot-Icon gezeigt – offenbar ein versehentlicher Leak, den Microsoft kurz darauf wieder entfernte. Offiziell bestätigt ist bisher, dass es künftig nicht mehr verschiedene, sondern nur noch eine «Microsoft Copilot»-App geben wird. Und dass die zusammengeführte Version ein neues Icon erhalten wird. Der Rollout soll noch im August starten.

Das in Vorschauversionen aufgetauchte Copilot-Design – offenbar ein versehentlicher Leak, den Microsoft kurz darauf wieder entfernt hat.

Quelle: Microsoft

Die Copilot-Taste wurde Anfang 2024 auf neuen Windows-Laptops eingeführt – oft als Ersatz für die rechte Ctrl- oder die Kontextmenü-Taste. Ziel war ein schneller Zugriff auf den KI-Assistenten. Allerdings stören sich vermutlich die meisten User an der aufgezwungenen, neuen Taste. Gewohnte Shortcuts mit rechter Steuerungstaste funktionierten nicht mehr. Und überhaupt: Wer abseits vom Microsoft-Marketing benötigt überhaupt eine extra Taste, um eine KI-App zu starten?

Weiter hat Microsoft in aktualisierten Dokumenten angekündigt, dass ein Update später im Jahr 2026 die Umbelegung der Copilot-Taste endlich ermöglichen wird. Nutzer sollen zwischen der rechten Ctrl-Taste, dem Kontextmenü oder einer App wählen können.

Wer die Taste bereits heute loswerden will, bekommt die rechte Steuerungstaste nur mit Drittanbieter-Software zurück. Das kostenlose Tool NoCopilotKey etwa macht das möglich. Der physischen Taste kannst du höchstens mit einem Kleber oder Edding einen neuen Look geben.

Titelbild: Martin Jud

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