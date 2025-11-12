News & Trends 1 0

Coros Pace 4: Sportuhr mit Amoled-Display und vielen Features

Die Coros Pace 4 verfügt über ein helles Amoled-Display, ein Mikrofon und eine ganze Reihe laufspezifischer Funktionen. Damit ist sie eine solide, günstige Trainingsuhr für Einsteiger und ambitionierte Sportlerinnen.

Mit der nächsten Generation der Pace-Serie zeigt Coros, was bei schlanken, leichten Uhren möglich ist. Das Unternehmen verpasst der Pace 4 ein helles Amoled-Display mit einer Auflösung von 390 × 390 Pixeln. Das ist ein deutliches Upgrade im Vergleich zum Vorgängermodell, das ein MIP-Display mit 240 × 240 Pixeln hat.

Das Bemerkenswerte: Obwohl MIP-Technologie als energiesparender gilt, hat Coros die Batterieleistung bei der Pace 4 verbessert. Im maximalen GPS-Modus mit Always-on-Display soll der Akku gemäss Hersteller 24 Stunden halten, im täglichen Gebrauch sogar 19 Tage. Das sind vier Tage mehr, als die Coros Pace 3 schafft.

Kleine Uhr mit Taschenlampe und Mikrofon Die Uhr mit einem 43,4-Millimeter-Zifferblatt und einer Höhe von 11,8 Millimetern ist klein genug, dass sie auch für Menschen, die keine auffälligen Mini-Computer am Handgelenk tragen wollen, geeignet ist. Mit ihrem Gewicht von 27 Gramm ohne und 32 Gramm mit Nylonarmband dürfte sie zudem beim Sport und im Alltag wenig stören.

Durch ihre geringe Grösse ist die Uhr auch für schmale Handgelenke geeignet.

Quelle: Coros

Der optische Herzfrequenzsensor wurde im Vergleich zur Pace 3 erneuert und soll genauer messen und dir so bessere Einblicke in deine momentane Anstrengung und deine Fitness geben.

Als erste Uhr der Pace-Serie bietet sie eine Taschenlampen-Funktion, die aber über das Display und nicht, wie bei einigen anderen Uhren, über LED-Leuchten läuft.

Zudem ist die Pace 4 mit einem Mikrofon ausgestattet, das es ermöglicht, Sprachnotizen während des Laufens aufzunehmen. So kannst du beispielsweise festhalten, dass ein Trailabschnitt nach Regen überflutet ist oder wie viele Gels du auf deinem 25-Kilometer-Lauf verdrückt hast. Die Coros-App transkribiert diese Nachrichten automatisch, so dass du sie deinem Coach weiterleiten kannst.

Nachricht an mich selbst oder andere – dank Mikrofon soll das während des Laufens klappen.

Quelle: Coros

Vielseitige Funktionen für Training und Erholung Bei der Software ist die Uhr stark auf die Laufleistung ausgerichtet, selbst wenn sie eine Reihe weiterer Sportprofile wie Triathlon, Skifahren, Snowboarden, Krafttraining, Yoga und Pilates anzeigt.

Die Coros Pace 4 soll mit Lauftests, Anstrengungstempo und Echtzeit-Warnungen relevante Messwerte bieten, um die Leistung zu verbessern und ein Übertraining zu vermeiden. Zudem bietet die Uhr Wettkampfprognosen und soll zudem auch personalisierte Marathon-Trainingspläne zur Verfügung stellen.

Fokussiert auf Sportlerinnen und Sportler: Die Uhr bietet eine Vielzahl an Trainingsdaten.

Quelle: Coros

Zum Navigieren setzt die Pace 4 auf Breadcrumbs. Offline-Karten zum Herunterladen gibt es, anders als beim Premium-Modell Pace Pro, nicht. Die Pace 4 verfügt über Multiband GNSS/GPS und soll das Importieren von zuvor festgelegten Routen in der App oder von Anbietern wie Strava und Komoot erlauben. Bei Richtungsänderungen sowie bei Abweichungen vom Kurs gibt sie Warnungen.

Bei Gesundheit und Erholung bietet die Pace 4 ebenfalls ein umfassendes Paket: enthalten sind Herzfrequenzvariabilität (HRV), Schlafmessung und Erholungszeit. Seit einem Software-Upgrade enthalten einige Coros-Uhren, inklusive der neuen Pace 4, auch eine Menstruationszyklus-Messung. Zudem soll Musik- und Mediensteuerung von der Uhr aus möglich sein, Streaming dagegen nicht.

Funktionales Package für Sportlerinnen und Sportler Die Coros Pace 4 gibt es in Schwarz und Weiss. Sie soll rund 280 Franken (270 Euro) kosten.

Die Uhr ist in zwei Farbversionen erhältlich.

Quelle: Coros

Wann wir die Coros Pace 4 bei uns anbieten, wird gerade abgeklärt.

Titelbild: Coros

Dieser Artikel gefällt mir! 1 Person gefällt dieser Artikel.







