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Cricut StickerPix: Drucken und Sticker erstellen mit nur einem Gerät

Cricut hat zwei neue Geräte für Sticker und Fotodrucke zu Hause vorgestellt. Mit ihnen kannst du ganz einfach aus deinen Fotos und Bildern Sticker, Etiketten und Fotokarten erstellen.

Vorschau

Cricut StickerPix: Drucken und Sticker erstellen mit nur einem Gerät

Eigene Sticker in ein paar Minuten: Cricut hat neue Printer vorgestellt

Cricut hat zwei neue Geräte für Sticker und Fotodrucke zu Hause vorgestellt. Mit ihnen kannst du ganz einfach aus deinen Fotos und Bildern Sticker, Etiketten und Fotokarten erstellen.

Bisher brauchte es bei Cricut-Geräten jeweils zusätzlich einen Drucker und weitere, mühsame Arbeitsschritte, um eigene Sticker zu erstellen. Nun soll das weit einfacher gehen – und mit nur einem Gerät. Der StickerPix Print + Cut druckt deine Fotos direkt auf Papier und verarbeitet sie zu Stickern.

Die beiden Drucker eignen sich perfekt zur einfachen Weiterverarbeitung deiner Fotos.

Quelle: Cricut

Cricut StickerPix Print + Cut

Der StickerPix Print + Cut kann drei Schritte auf einmal: Er druckt, laminiert und schneidet. Die Drucktechnologie dahinter nennt sich thermische Farbsublimation. Mit ihr sollen hochauflösende, besonders farbintensive Drucke entstehen. Die Ergebnisse sind wasser- und kratzfest sowie lichtbeständig.

Was ist thermische Farbsublimation? Bei diesem Druckverfahren (auch Sublimationsdruck genannt) wird der Farbstoff aus der Tinte durch Hitze direkt ins Trägermaterial eingebracht. Dadurch bleibt die Farbe nicht oberflächlich, sondern direkt im Material integriert. Das macht die Ergebnisse langlebig. Zudem haben sie eine hohe Detailschärfe. Aber es gibt auch Nachteile: Der Druck funktioniert ausschliesslich auf Polyester oder Materialien mit einer solchen Beschichtung. Ausserdem kannst du damit lediglich auf weisse oder sehr helle Untergründe drucken.

Die Farbtechnologie kenne ich bereits von den kleinen Canon Selphy Fotodruckern. Dort kosten 36 Blatt Papier zusammen mit der Farbpatrone 13 Franken. Bei Cricut kannst du wohl in etwa mit vergleichbaren Materialkosten rechnen.

Mit der integrierten Klinge kann der StickerPix Print + Cut saubere Kanten schneiden. Dem StickerPix Print fehlt zwar die Klinge, mit ihm kannst du aber immerhin vorgestanzte Stickerbögen und Etiketten bedrucken oder damit Fotoprints und Postkarten erstellen.

Der StickerPix Print + Cut kann drucken, laminieren und schneiden.

Quelle: Cricut

Die beiden Geräte sind kompakt und kleiner als ein regulärer Drucker. Sie laufen mit der Software von Cricut («Design Space») auf Desktop- und Mobilgeräten. Du kannst also problemlos auch deine Smartphonebilder direkt nutzen. In der Software findest du auch editierbare Vorlagen, Stickerbilder und Illustrationen von Künstlerinnen und Künstlern. Um auf die gesamte Datenbank Zugriff zu haben, benötigst du allerdings ein Abo. Nur ein Teil der Vorlagen ist gratis.

Von der Software aus sendest du deine Werke via Bluetooth an den Drucker und lässt ihn den Rest der Arbeit machen. Das Ganze soll nur wenige Minuten dauern. Beim etwas älteren Cricut Joy Xtra hatte ich im Test noch Mühe, weil ich noch separat drucken und laminieren musste.

Kollegin Stefanie hat mit dem kompakten Cricut Joy 2 schon bessere Ergebnisse erzielt – aber immer noch einiges an Eigenleistung erbracht. Ob die beiden Drucker ihre Versprechen einhalten, werden Tests zeigen.

Produkttest Wegen dem Cricut Joy 2, bin ich dem Stickerwahn verfallen und ich liebe alles daran Stefanie Lechthaler 21 Likes 21 2 Kommentare 2

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden Printer sind ab dem 25. September verfügbar und auch bald bei uns im Shop erhältlich. Der Cricut StickerPix Print + Cut kostet 280 Euro, der Print ohne Cut 180 Euro. Schweizer Preise sind bisher noch nicht bekannt.

Titelbild: Cricut

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