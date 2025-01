Das iPhone-Video von «OK Go» ist so kompliziert wie brilliant

Eine bekannte Musikgruppe treibt das Konzept «Shot on iPhone» auf die Spitze: Das geniale Video zu «A Stone Only Rolls Downhill» wird deinen Kopf rauchen lassen.

Die amerikanische Indieband «OK Go» ist bekannt für spezielle Musikvideos ohne Special Effects. Den Clip zu ihrem neuen Track «A Stone Only Rolls Downhill» hat die Gruppe mit Smartphones gedreht – genauer gesagt mit 64 identischen iPhones in verschiedenen Splitscreen-Anordnungen. Entstanden ist ein kreatives Meisterwerk mit einem schwindelerregend komplexen Konzept, das an Matrjoschka-Puppen erinnert.

Deine räumliche Vorstellungskraft muss jetzt ganz stark sein. Als kleine Gedankenübung kannst du zuerst das Endergebnis schauen und dir dabei überlegen, wie das Setup dahinter ausgesehen hat. Ach ja, ein Hinweis noch: Auf jedem iPhone läuft jeweils nur ein einziger One-Take. Also ein fortlaufender Clip ohne Schnitt. Hast du noch Hirnkapazität übrig, zähl die Smartphones und schau, ob du auf 64 kommst. Bereit? OK Go.

Falls dein Kopf nicht explodiert ist, hier ein paar Fakten: An dem Projekt arbeiteten 31 Leute, die 577 Stunden Vorbereitung investierten. Danach wurden innert 8 Tagen insgesamt 1043 Takes gedreht. Bei den iPhones dürfte es sich um das letztjährige 15 Pro handeln – es hat nämlich schon den Action Button, aber noch keine Camera Control.

Produkttest iPhone 15 Pro im Test: sinnlos schön von Samuel Buchmann

Wie bei OK Go üblich, erhältst du in einem zweiten Video einen Blick hinter die Kulissen. Sänger Damian Kulash beschreibt das Projekt darin als eine Reihe von verschachtelten Problemen. «Jeder kann verrückte Ideen haben. Der schwierige Teil ist, sie tatsächlich zu verwirklichen.»

«Wir haben Zeit und Mühe investiert, damit du drei Minuten «Wow» bekommst – und ein Gefühl von Freude über andere Menschen in der Welt», sagt Kulash. Dieses Ziel dürfte das Team erreicht haben. Das Video wurde innert fünf Tagen alleine auf YouTube schon 1,5 Millionen Mal angeschaut.

Zum Schluss noch drei ältere Geniestreiche von OK Go, falls du diese noch nicht kanntest oder mal wieder sehen willst: