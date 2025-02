News & Trends 6 2

Das kommt: Wohnaccessoires, die uns zwingen, den Stecker zu ziehen

In der heutigen, hektischen Welt setzen Designs auf Botschaften, die dich zu einem bewussteren Leben inspirieren möchten. Diese aktuellen Beispiele zeigen den Trend.

Klassische Materialien wie Keramik und handgefertigte Produkte sind gerade angesagt. Auf den jüngsten Designwochen in Paris und Mexiko stachen drei Objekte hervor, die sowohl funktional als auch symbolisch für einen bewussteren Lebensstil stehen: ein kunstvoll bemalter Keramik-Mehrfachstecker, ein Teller mit der Aufschrift «Wifi Off» und eine Tasse, die verkündet «Offline is the New Luxury».

Diese Tasse betont, dass Offline-Sein der wahre Luxus deiner Zeit ist.

Quelle: Pia Seidel

Digital Detox: Wenn Keramik zum Nachdenken anregt

Der handgefertigte «Offline Cup» aus glasiertem Porzellan mit glänzendem Finish ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Modemarke TFS (The Frankie Shop) und dem französischen Künstler und Autor Thomas Lélu. Er soll vermitteln, dass es heutzutage schon fast ein Luxus ist, mal nicht online zu sein. Die Tasse dient somit nicht nur als Trinkgefäss, sondern auch als kleiner Denkanstoss, um über dein ständiges Online-Sein nachzudenken.

Genauso wie der «Offline Cup» lädt auch der «Wifi-Off-Teller» von der Pariser Marke l'Objet dazu ein, die digitale Welt für einen Moment zu vergessen. Handgefertigt zieht er mit einer coolen, dreidimensionalen Schleife und der Botschaft «Wifi Off» alle Blicke auf sich und sorgt für ein Schmunzeln.

Mit der Aufschrift Wifi Off ermutigt, mal bewusst das Internet auszuschalten und die Offline-Zeit zu geniessen.

Quelle: Pia Seidel

Diese Rückbesinnung auf Offline-Zeit, traditionelle Materialien und Handwerkskunst spiegelt einen breiten Trend in der Designwelt wider.

Die Liebe zum Analogen, sogar zu Schaltern

Es gibt einen kleinen, aber feinen Markt für hybride Objekte, die Funktionalität, Humor und Kunst vereinen. Letztes Jahr habe ich im Industriedesign eine Rückkehr zu physischen Elementen in Projekten wie «Objet Libre» von Fiona Handermann und Max Kohli sowie in den Arbeiten von Carlo Lorenzetti und Natalia Triantafylli beobachtet.

Carlo Lorenzetti, ein Designer aus Eindhoven, hat mit seinem «Multi-Plug» einen Mehrfachstecker geschaffen, der durch ein handgemachtes Gehäuse aus Ton und seine organische Form überrascht. Dieser Entwurf verwandelt einen Alltagsgegenstand in eine Skulptur, die nicht mehr versteckt werden muss.

Ähnlich betont der amerikanische Designer und Künstler Tyler Hays die Bedeutung menschlicher Elemente und natürlicher Materialien in einer zunehmend digitalen Welt. Sein Mehrfachstecker aus Keramik macht aus einem gewöhnlichen Objekt ein dekoratives Highlight und Statement.

Hays’ handgemachtes Design verbindet alte Handwerkskunst mit modernem Nutzen.

Quelle: Pia Seidel

Symbolik und Botschaften sind im Kommen

Diese Designs zeigen, dass die Verbindung von Tradition und Moderne auch im digitalen Zeitalter wichtig ist. Sie erinnern daran, dass die kleinen Freuden des Alltags, wie das Bewundern eines kunstvollen Steckers, weiterhin ihren Platz haben.

Titelbild: Pia Seidel

