Verspielte Bettwäsche feiert ein Comeback – Tekla zeigt wie

Bettwäsche wird wieder romantischer – und bleibt modern. Nach Jahren schlichter Designs bringen Marken wie Tekla und Gata frischen Wind ins Schlafzimmer. Während Tekla auf traditionelle Handwerkskunst setzt, sorgt Gata mit auffälligen Designs für Gesprächsstoff.

Seit 2017 steht die dänische Marke Tekla für langlebiges, minimalistisches Design mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Die B Corp-Zertifizierung unterstreicht das Engagement der Marke. Tekla-Produkte gibt’s weltweit online, in ausgewählten Stores und im Flagship-Store in Kopenhagen.

Mit der neuen Kollektion «Broderie Anglaise» bringt Tekla Details wie Raffungen, Bordüren und Schleifen ins moderne Schlafzimmer. Die Designs greifen auf englische Handwerkstechniken aus dem 19. Jahrhundert zurück – kombiniert mit einem zeitgemässen Twist.

«Broderie Anglaise»: Handwerkskunst neu interpretiert Die Kollektion «Broderie Anglaise» bringt fünf traditionelle Techniken in die Gegenwart:

Ruching: Geraffte Stoffe für mehr Textur.

Framing: Klare Bordüren für Struktur.

Drawn Thread Work: Offene Muster durch herausgezogene Fäden.

Scalloping: Wellenförmige Kanten als dekorativer Abschluss.

Eyelets: Kleine Löcher mit Stickereien für einen luftigen Look.

Doch was genau steckt hinter «Broderie Anglaise»? Wörtlich übersetzt bedeutet es «englische Stickerei» – eine Technik, die im 16. Jahrhundert in Osteuropa entstand. Ursprünglich zierte sie Bauernblusen und religiöse Gewänder. Im 19. Jahrhundert gelangte sie nach England, wo sie durch französische Händler ihren Namen erhielt. Besonders in der viktorianischen Zeit wurde sie für Kleidung, Nachtwäsche und Haushaltswaren geschätzt, da sie leicht, atmungsaktiv und dennoch detailreich ist.

Heute steht die Technik für Handwerkskunst und einen bewussten Umgang mit Materialien. «In einer schnelllebigen, digitalen Welt symbolisiert sie Langsamkeit, Haptik und das Persönliche», erklärt Tekla und nennt das Konzept «rational yet romantic». Die Herausforderung bestand darin, die dekorativen Details zu bewahren, ohne die minimalistische Handschrift der Marke zu verlieren.

Präsentiert wurde das Ganze im Charlottenborg anlässlich der 3daysofdesign, einem ehemaligen Palast in Kopenhagen. Die Betten für die Ausstellung wurden von Holzhandwerkern aus Georgien gefertigt, die für ihre skulpturalen und dekorativen Designs bekannt sind. Sie spiegeln den Balanceakt zwischen Tradition und Moderne wider: reduziert, aber mit Geschichte.

Ein Bettwäsche-Trend, der polarisiert Auch andere Labels setzen wieder auf auffällige Texturen. Die koreanische Marke Gata ging 2021 mit ihrem Bettüberwurf «Big Waves» viral. Lange Bänder und geraffte Stoffe spalten die Meinungen. «Entweder ein Traum oder ein Albtraum», schreibt Refinery29. Für einige ist der Look moderner Luxus, für andere schlicht «too much».

Trotz Kritik hat sich der Style auf Social Media durchgesetzt. «Mit der richtigen Bettwäsche sieht ein ungemachtes Bett nicht nach Faulheit oder Chaos aus, sondern gemütlich und inspirierend», so Refinery29. Der unperfekte, luxuriöse Look trifft den Zeitgeist – und könnte auch Teklas neue Kollektion beflügeln.

Fazit: Zwischen Tradition und Provokation Ob Teklas «Broderie Anglaise» oder Gatas «Big Waves» – beide Trends zeigen, wie vielseitig Bettwäsche heute sein kann. Während Tekla auf subtile Handwerkskunst setzt, punktet Gata mit einem provokanten Design.

Am Ende geht es bei beiden um das Gleiche: mehr Persönlichkeit und Wärme im Wohnraum. Selbst kleine Details können einen grossen Unterschied machen.

Wenn du also Bettwäsche, Decken oder Kissen mit dem gewissen Etwas suchst, könnten diese Designs genau das Richtige für dich sein.

Titelbild: Pia Seidel

