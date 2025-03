News & Trends 3 0

Das Line-up von Gardena für die Saison 2025

Mit intelligenter Bewässerungstechnik, solarbetriebenen Systemen für Balkongärten und verbesserten Gartenscheren startet Gardena in den Frühling – ein Überblick über die Produktneuheiten.

Zur Gartensaison 2025 bringt Gardena gleich mehrere Neuerungen heraus, die die Gartenarbeit erleichtern sollen. Ich stelle dir hier einen Auszug vor.

Rasenbewässerung mit Aqua Precise

Das Bewässerungssystem Aqua Precise ist für Rasenflächen von bis zu 320 Quadratmetern konzipiert. Die Einrichtung erfolgt über eine kostenlose App, in der du die Form der Rasenfläche mit bis zu 360 individuellen Konturpunkten definierst. Im Ergebnis soll dadurch das Wasser gleichmäßig und ohne Überlappungen verteilt werden, unabhängig davon, ob die Fläche rechteckig oder geschwungen ist.

Technisch vereint das System die Funktionen von Sprinklern, Ventilen und Bewässerungssteuerung in einem einzigen Produkt. Du hast die Wahl zwischen einer oberirdischen Installation mit Montageplatte oder einem unterirdischen Anschluss am Gardena-Pipeline-System, wodurch Mähroboter und Rasenmäher freie Fahrt haben.

Via App lassen sich verschiedene Zeitpläne und die Bewässerungsdauer definieren. Ein integriertes Solarpanel lädt den Akku des Systems und ermöglicht einen unabhängigen Betrieb. Zu Aqua Precise wird in Kürze auch ein Testbericht bei uns erscheinen.

Solarbetriebene Bewässerung für Balkon oder Hochbeet

Das AquaBloom L Set erweitert die Modellreihe um ein System für größere Einsatzbereiche mit bis zu 30 Pflanzen. Gedacht ist AquaBloom für die Bewässerung von Pflanzen, die auf Balkon, Terrasse oder im Hochbeet fernab von einem Wasser- und Stromanschluss versorgt werden sollen.

Das Set vereint Pumpe, Solarpanel mit Akku und Steuereinheit in einem kompakten Modul. Der Akku soll genügend Energie speichern, um auch an bewölkten Tagen eine zuverlässige Bewässerung zu gewährleisten.

Das Wasser entnimmt das System einer Regentonne oder einem anderen Behälter. Verteiler und Tropfer bringen das Wasser gezielt zu den Wurzeln der Pflanzen. Die Steuerungseinheit bietet 14 Bewässerungsprogramme. So ist etwa eine Bewässerung in den frühen Morgenstunden möglich.

Das System lässt sich optional mit einem Bodenfeuchtesensor erweitern, um unnötiges Gießen zu verhindern.

Sieben neue Gartenscheren

Zum Line-up des Jahres 2025 gehören auch sieben neue Gartenscheren. Die Palette umfasst Bypass-Gartenscheren für saubere Schnitte bei jungen Trieben und frischem Holz. Bei diesen Varianten gleitet die Klinge beim Schneiden an der Gegenklinge vorbei. Es sind auch Amboss-Scheren dabei, die sich besonders zum Schneiden von holzigen und trockenen Ästen eignen.

Je nach Modell können Zweige mit einem Durchmesser von 20 bis 24 Millimeter geschnitten werden. Ein Puffer zwischen den Griffen soll das Handgelenk schonen. Für die Reinigung und Wartung kannst du die Scheren vollständig zerlegen.

Gardena EasyCut: ergonomische Gartenschere für Schnittblumen und frische Triebe, Bypass-Schneidprinzip, max. 20 mm Schneiddurchmesser

Gardena PremiumCut Trockenes Holz: Amboss-Schneidprinzip, max. 20 mm Schneiddurchmesser

Gardena PremiumCut Frisches Holz: Bypass-Schneidprinzip für frisches Holz, max. 22 mm Schneiddurchmesser

Gardena PremiumCut Flex: Bypass-Schneidprinzip, 2-stufige Grifföffnung für kleine oder mittlere Handgrößen, max. 24 mm Schneiddurchmesser

Gardena PremiumCut Pro Trockenes Holz: Amboss-Schneidprinzip, innen liegende Edelstahlfeder, Handgelenkschutz, max. 24 mm Schneiddurchmesser

Gardena PremiumCut Pro Frisches Holz: Bypass-Schneidprinzip, innen liegende Edelstahlfeder, Handgelenkschutz, max. 24 mm Schneiddurchmesser

Gardena PremiumCut Pro Flex: Bypass-Schneidprinzip, stufenlos einstellbare Griffweite für alle Handgrößen, innen liegende Edelstahlfeder, max. 24 mm Schneiddurchmesser

Akku-Rasenmäher für größere Flächen

Für größere Rasenflächen bis 600 Quadratmeter präsentiert Gardena den PowerMax Duo 46/36V P4A. Der Akku-Mäher arbeitet mit der sogenannten «DuoBlade-Technologie» – zwei synchron gegeneinander rotierende Messer. Sie erhöhen die Effizienz: Pro Akkuladung kann mehr Fläche gemäht werden, und der entstehende Luftstrom befördert das Schnittgut besser in den Fangkorb.

Bei dichtem oder hohem Gras lässt sich die Schneidkraft per Knopfdruck kurzzeitig erhöhen. Der Mäher wird mit zwei 18V-Akkus der «Power for All Alliance» betrieben, die markenübergreifend mit über 100 verschiedenen Geräten für Haus und Garten kompatibel sind.

Titelbild: Gardena

