Das ROG Phone 9 hilft mit noch mehr KI beim Zocken

Asus war am schnellsten: Das ROG Phone 9 ist das erste Smartphone mit dem neuen Snapdragon 8 Elite. Diesen nutzt der Hersteller unter anderem, um dir mit KI beim Zocken unter die Arme zu greifen.

Als Gaming-Smartphone wartet das ROG Phone 9 mit einigen Gimmicks auf. Dazu gehören AirTrigger für die Steuerung von Spielen, ein maßgeschneidertes Kühlsystem, KI-Gaming-Funktionen und beim Pro-Modell 648 programmierbare Mini-LEDs.

Eine besondere Rückseite, die nicht immer auffällt

Die Rückseite des ROG Phone 9 ist matt gehalten. Asus verspricht, dass die kristallisierte Nano-Textur «für ein seidiges Gefühl sorgt und optimalen Schutz vor Fingerabdrücken bietet».

Ein Teil der Mini-LEDs leuchtet rot.

Quelle: Asus

Auf der Rückseite des ROG Phone 9 Pro befinden sich 648 programmierbare Mini-LEDs, die der Hersteller als «AniMe Vision» bezeichnet. Diese sind im Ruhezustand nicht sichtbar, können aber verschiedene vorgefertigte oder von dir erstellte Animationen anzeigen. Mit der «AniMe Play Funktion» sollen sich sogar Pixelspiele auf der Rückseite des Smartphones spielen lassen. Die Steuerung erfolgt dabei über die Touch-Bedienung oder die AirTrigger genannten Schultertasten des Smartphones.

KI hilft beim Zocken

Die Power des Snapdragon 8 Elite nutzt Asus nicht nur, um Spiele in bestmöglicher Grafik auf dem ROG Phone anzuzeigen. Der Hersteller hat dafür auch seine KI-Tools weiterentwickelt.

X Sense 3.0: Die KI-Bilderkennung soll Spielaufgaben vereinfachen: Dazu gehören Asus zufolge das automatische Sammeln von Gegenständen oder das automatische Verbessern von Charakterfähigkeiten.

Die KI-Bilderkennung soll Spielaufgaben vereinfachen: Dazu gehören Asus zufolge das automatische Sammeln von Gegenständen oder das automatische Verbessern von Charakterfähigkeiten. X Capture 2.0: Ist ebenfalls eine KI-Bilderkennung, die wichtige Ereignisse beim Zocken erkennen und aufzeichnen soll.

Ist ebenfalls eine KI-Bilderkennung, die wichtige Ereignisse beim Zocken erkennen und aufzeichnen soll. AI Grabber 2.0: Die KI-Texterkennung soll die Suche nach Tipps erleichtern und hat in der neuesten Version eine Übersetzungsfunktion erhalten.

Die KI-Texterkennung soll die Suche nach Tipps erleichtern und hat in der neuesten Version eine Übersetzungsfunktion erhalten. Eine KI-Rauschunterdrückung soll unerwünschte Geräusche eliminieren und eine klare Kommunikation mit Mitspielern gewährleisten.

Die Ausstattung im Überblick

Von den Mini-LEDs auf der Rückseite abgesehen, verfügen das ROG Phone 9 und seine Pro-Variante nahezu über die gleiche Ausstattung. Beide haben ein 6,78 Zoll großes AMOLED-Display mit Full-HD+-Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholrate und eine maximale Helligkeit von 2500 Nits.

Die drei Kameras auf der Rückseite teilen sich wie folgt auf: 50-Megapixel-Hauptkamera, 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 32-Megapixel-Telekamera. Die Frontkamera hat 32 Megapixel für Selfies.

Das Kamera-Setup ist beim ROG Phone 9 und seiner Pro-Variante identisch.

Quelle: Asus

Der Akku des ROG Phone 9 hat eine Kapazität von 5800 mAh. Zum Vergleich: Die große Masse bewegt sich nahe um die 5000 mAh herum. Geladen wird der Akku per Kabel mit bis zu 65 Watt oder kabellos über den Qi-Standard mit bis zu 15 Watt. Das Gaming-Smartphone ist bereit für Wi-Fi 7 und nutzt Bluetooth 5.4. Du kannst aber auch einen Kopfhörer via Kabel an der 3,5-mm-Buchse anschließen.

Der zweite Unterschied zwischen den Varianten des Smartphones besteht beim Speicher. Das ROG Phone 9 hat zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 oder 512 Gigabyte Speicherplatz. Das ROG Phone 9 Pro verfügt über 16 und 512 Gigabyte – in einer Sonderedition sogar über 24 Gigabyte und 1 Terabyte Speicherkapazität.

Zubehör: Kühler und Controller

Wie schon in der Vergangenheit bietet Asus auch für das ROG Phone 9 passendes Gaming-Zubehör an. Der AeroActive Cooler X Pro soll nicht nur die Kühlung weiter verbessern, sondern auch zwei weitere physische Tasten hinzufügen. Der Hersteller spricht in diesem Zusammenhang von einem «konsolenähnlichem Steuererlebnis».

Um die Steuerung geht es auch beim Mobile Controller ROG Tessen. Er ist vor allem für längere Spielsitzungen gedacht und soll das Smartphone auf ein Niveau mit anderen tragbaren Gaming-Konsolen heben.

Preis und Verfügbarkeit

Der Verkauf des ROG Phone 9 startet offiziell erst am 2. Januar 2025. In Deutschland startet die unverbindliche Preisempfehlung bei 1099 Euro für das ROG Phone 9 und bei 1299 Euro für das ROG Phone 9 Pro. Für die Schweiz liegen mir derzeit noch keine Preise vor.