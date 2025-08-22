News & Trends 7 1

Das sind die besten Game-Trailer der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer aus der Gaming-Welt zusammengefasst.

Diese Woche findet die Gamescom 2025 statt. Tausende Messe-Besucherinnen und -Besucher spielen in Köln die neuesten Spiele an. Während die Redaktionskollegen Domagoj und Philipp fleissig mitzocken, um euch Bericht zu erstatten (stay tuned!), kam die erste Trailer-Flut bereits an der Gamescom Opening Night Live. Diese könnt ihr euch hier anschauen:

Aber auch abseits der Opening Night Live ist viel passiert. Grosse Publisher wie Nintendo hauen aus dem Nichts neue Deepdives raus und an Live-Events wie der Future Games Show werden gnadenlos Dutzende hochkarätige Videos rausgeballert. Wir haben die besten für dich ausgesucht und stellen die spannendsten Trailer der Woche (15.8. Bis 22.8.) in einer kompakten Übersicht vor.

«Hollow Knight: Silksong»

Nach jahrelangem Schweigen des Entwicklerstudios und Hoffnungen der Fans ist es nun endlich Wirklichkeit: Das Metroidvania «Silksong» hat einen brandneuen Trailer bekommen. Besser noch: Ein Releasetermin noch dazu. Und das Beste: Es ist schon in weniger als zwei Wochen so weit!

Wann: 04. September 2025

Wo: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2



«Kirby Air Riders»

Über 20 Jahre nach der Veröffentlichung des GameCube-Originals erscheint der Nachfolger für die Nintendo Switch 2. In einer 45-minütigen Direct-Präsentation stellt «Kirby»-Erfinder Masahiro Sakurai das Spiel genauer vor. Kollege Domagoj beschreibt es nach seinen Erfahrungen auf der Gamescom als «Super Smash Bros. mit automatisch fahrenden Autos» – ich freue mich schon auf das Chaos.

Wann: 2025

Wo: Switch 2



«Bubsy 4D» (Neuankündigung)

«Bubsy 3D» aus dem Jahr 1996 gilt aufgrund seiner Panzersteuerung als einer der schlimmsten 3D-Plattformer aller Zeiten. Der neue Teil zeigt sich nimmt sich selbst auf die Schippe und macht Hoffnung für die Wiedererweckung des Franchises. Übrigens: Gerade wurden auch die klassischen Spiele als Sammlung angekündigt, falls du in ein Stückchen Videospielgeschichte schnuppern willst.

Wann: tbd

Wo: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2



«He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction» (Neuankündigung)

Die Achtziger melden sich mit einem ihrer bekanntesten Maskottchen zurück. «He-Man» stürzt sich in einen 2D-Brawler mit schicker Pixeloptik. Für das perfekte Retro-Gefühl schnappst du dir einen Freund oder eine Freundin und heizt den Bösewichten ordentlich ein.

Wann: 2026

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch



«The Expanse: Osiris Reborn»

Das Action-Rollenspiel im Universum der beliebten TV-Serie beziehungsweise Buchreihe «The Expanse» wirft dich in die Rolle eines selbst erstellbaren Söldners. Während du Entscheidungen mit Folgen für die Handlung triffst, erkundest du bekannte Orte wie den Jupiter-Mond Ganymed oder die Kolonie Ceres.

Wann: tbd

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S



«Helldivers 2 x Halo: ODST» Legendary Warbond

Das Playstation-Spiel «Helldivers 2» erscheint am 26. August 2025 auch für Xbox-Konsolen. Das feiert der beliebte Koop-Shooter mit einer neuen Kriegsanleie zum legendären Xbox-Spiel «Halo: ODST». Vielleicht mal wieder ein Grund, für etwas mehr Demokratie im Weltall zu sorgen.

Wann: 8. Februar 2024

Wo: PC, PS5, neu Xbox Series X/S



«Denshattack!» (Neuankündigung)

Ich bin mir nicht sicher, was in «Denshattack!» vor sich geht, aber der Trailer zeigt Züge, die sich auf Gleisen, Mauern und sogar Riesenrädern fortbewegen. Obendrein stufen die Entwickler und Entwicklerinnen das Spiel als 3D-Plattformer ein. Wie skurril und geil ist das denn bitte?

Wann: Frühling 2026

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S



«Little Nightmares 3»

Die «Little Nightmares»-Spiele kriegen es hin, mit süssen Figuren eine Horrorgeschichte zu erzählen. Das nimmt sich auch der dritte Teil vor, bei dem du zwei Spielfiguren allein oder mit einem Koop-Partner erfolgreich aus dem Nirgendwo hinaus navigieren musst.

Wann: 10. Oktober 2025

Wo: PC, Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S



«Lost Soul Aside»

Das chinesische Action-RPG hat kurz vor der Veröffentlichung einen neuen Trailer spendiert bekommen. Darin siehst du die Fähigkeiten von Arena, dem Begleiter des Protagonisten, der sich praktischerweise in Waffen verwandeln kann. Von Klauenangriffen über Fegefeuer-Tänzen bis hin zu elementaren Explosionen kann sich das Fähigkeitenarsenal zeigen lassen.

Wann: 29. August 2025

Wo: PC, PS5



«Pokémon-Legenden: Z-A»

Vergangenes Wochenende hat die Pokémon-Weltmeisterschaft 2025 stattgefunden. Neben spannenden Matches im Videospiel, dem Sammelkartenspiel, den Mobile-Titeln «Pokémon Go» und «Pokémon Unite» wurde auch ein weiterer Trailer zu «Pokémon-Legenden: Z-A» gezeigt, der eine Art Battle-Royal-Modus vorstellt.

Wann: 16. Oktober 2025

Wo: Switch, Switch 2



«Pokémon Champions»

Ebenfalls im Rahmen der Weltmeisterschaft hat die Pokémon Company einen neuen Trailer zu «Pokémon Champions» veröffentlicht. Das Spiel fokussiert sich auf die strategischen Pokémon-Kämpfe und führt erstmals unterschiedliche Mechaniken wie Mega-Entwicklungen oder Gigadynamax aus den verschiedenen Pokémon-Generationen zusammen. Der Trailer bestätigt den Release für das kommende Jahr und «Champions» als zukünftiges Spiel für die VGC-Meisterschaften.

Wann: 2026

Wo: Switch, Switch 2, Mobile (iOS und Android)



«Project Motor Racing»

In diesem Rennspiel von Publisher Giants Software («Landwirtschafts-Simulator») düst du mit über 70 nachgebauten Autos über gescannte Strecken, um ein Erlebnis zu erhalten, das so realistisch wie ist. Der neue Trailer präsentiert die schicke Grafik.

Wann: 25. November 2025

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S



«The Rogue Prince of Persia» (Shadowdrop)

Nachdem «The Rogue Prince of Persia» bereits im Mai 2024 im Early Access erschienen ist, wurde es überraschend während auf der Gamescom geshadowdropped – das bedeutet, dass es ohne vorherigen Ankündigungstermin direkt mit dem Trailer erschienen ist. Dich erwarten eine befriedigende Steuerung, ein besonderer Style und prozedural generierte Level.

Wann: 20. August 2025

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2



«Routine»

Der Debüt-Titel von Studio Lunar Software hat sich eine ganze Weile lang in der Entwicklerhölle befunden – nach der erstmaligen Ankündigung im Jahr 2012 soll es aber nun endlich dieses Jahr erscheinen. Im Horror-Spiel mit First-Person-Perspektive erkundest du eine verlassene Mondbasis, in der es vor Bedrohungen nur so wimmelt.

Wann: 2025

Wo: PC, Xbox One, Xbox Series X/S



«Halloween: The Game» (Neuankündigung)

Boah, allein, schon wenn ich diesen schrillen Klang zu Beginn des Trailers höre, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Und das Main Theme zum Schluss sorgt direkt für Euphorie. Der legendäre Horrorfilm von John Carpenter kehrt in Form eines neuen Singleplayer- und Multiplayer-Videospiels zurück. Ich freue mich jetzt schon darauf, vor dem diabolischen Michael Myers wegzurennen.

Wann: 2026

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch



«Hell Let Loose: Vietnam» (Neuankündigung)

Der Nachfolger des Taktik-Shooters «Hell Let Loose» stellt den Vietnamkrieg in den Mittelpunkt. In epischen 50-gegen-50-Matches spielst du eine entscheidende Rolle in den mehr oder wenig historisch nachempfundenen Schlachten.

Wann: 2026

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S



«Pragmata»

Als neue IP von Entwicklerstudio Capcom sorgt «Pragmata» für hohe Erwartungen. Im Sci-Fi-Abenteuer steuerst du zwei Spielfiguren. Zum einen ist da die Androidin Diana, die Gegner und Maschinen in einer Mondforschungsstation hackt, und zum anderen Hugh, der die nötige Feuerkraft mitbringt.

Wann: 2026

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S



«Recur»

«Kennst du diese Tage, an denen alles schiefgeht?» In «Recur» kannst du einen solchen Tag mit Zeitreisen retten. Der Rätsel-Sidescroller im Comic-Look des deutschen Indie-Studios kaleidoscube sieht richtig schick aus.

Wann: 2026

Wo: PC



«Borderlands 4»

Die «Borderlands»-Reihe ist seit jeher für ihre abgefahrene Spielwelt und die unzähligen Waffen-Kombinationen bekannt. Sechs Jahre nach dem letzten Hauptspiel erscheint bald der vierte Teil. Einer der spielbaren Charaktere wird der Forgeknight Amon sein, der in einem Kult aufwuchs, der Monster verehrte, und im Mittelpunkt des neuen Trailers steht.

Wann: 12. September 2025

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 (etwas später am 03. Oktober 2025)



«Wild Blue»

Ein neuer Trailer zeigt das Gameplay von «Lylat Wars» – ähm ‘tschuldigung, ich meine «Wild Blue». Niedliche Tiere fliegen in coolen Raumschiffen durch die Lüfte und ballern was das Zeug hält.

Wann: tbd

Wo: PC



Welche Trailer findest du besonders toll? Und – welche Trailer haben wir verpasst?

