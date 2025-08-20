News & Trends 4 0

Die Trailer der Gamescom Opening Night Live 2025

Trailer, Trailer, Trailer. Opening Night Live Host Geoff Keighley durfte ein wahres Feuerwerk an neuem Bildmaterial zu diversen Spielen ankündigen. Hier findest du eine komplette Liste zu allem, was vorgestellt wurde.

An der Opening Night Live (ONL) gibt es längst mehr als nur Game-Trailer zu sehen. So startete die Show nicht mit einem epischen Trailer, sondern einer etwas lahmen Ankündigung von Host Geoff Keighley, dass «Hollow Knight: Silksong» noch in diesem Jahr erscheint. Ein Fakt, der bereits vor der Show klar war.

Immerhin ging es nach diesem enttäuschenden Start dann richtig los. Meine Highlights sind die Bewegtbilder zum Anime «Sekiro: No Defeat», «Onimusha: Way of the Sword» und «Resident Evil Requiem». Hier die meisten Trailer in chronologischer Reihenfolge.

«Call of Duty Black Ops 7» Der neue Trailer zu «Call of Duty Black Ops 7» spielt im Jahr 2035. Terrorismus regiert die Alltag. Einsatzkräfte stürzen sich in der realen Welt oder einer Simulierten ins Getümmel. Schauplätze sind unter anderem Los Angeles, Angola, Tokyo, Alaska und Avalon.

Den Story-Modus kannst du entweder alleine oder mit bis zu drei weiteren Personen spielen. Der Fokus im neuesten «Call of Duty»-Ableger liegt auf Freiheiten bei der Erzählung, dem Gameplay oder den Aktionen. Es gibt auch einen «Arcade Zombies» genannten Modus, in dem du in isometrischer Perspektive rumballerst. Mehr Infos soll es an einem Showcase am 30. September geben.

Wann: 14. November 2025

Wo: PS5, Xbox Series X/S und PC



«Lords of the Fallen 2» Das 2023 erschienene «Lords of the Fallen» von Hexworks und CI Games erhält ein Sequel. Der Trailer trieft geradezu vor Dark-Fantasy-Ästhetik. Die mittelalterlich anmutende Welt im Spiel sieht ziemlich abgefuckt aus. Der zweite Teil spielt 100 Jahre nach dem ersten. Die Barriere zwischen den Lebenden und den Toten beginnt zu bröckeln. Nicht erstaunlich versprechen die Entwickler blutigeres, schnelleres und brutaleres Gameplay.

Wann: irgendwann 2026

Wo: PS5, Xbox Series X/S und PC



«Sekiro: No Defeat» Mit «Sekiro: No Defeat» erhält die Welt von «Sekiro: Shadows Die Twice» einen Anime-Ableger. Dieser wird exklusiv auf Crunchyroll zu sehen sein. Regie übernimmt Kenichi Kutsuna, der etwa bei «Naruto» oder «Fullmetal Alchemist» mitgearbeitet hat. Fürs Charakterdesign zeichnet sich Takahiro Kishida verantwortlich. Der Anime soll für Fans des Spiels wie auch Neulinge sein.

Wann: irgendwann 2026

Wo: Crunychroll



«Lego Batman: Legacy of the Dark Knight» Der Fledermausmann kehrt im Lego-Gewand zurück. Der Trailer zeigt mit dem typischen Humor der Franchise diverse Gegenspieler von Batman: Pinguin, Joker, Catwoman oder Bane. Das Spiel soll die Karriere des Antihelden von seinen Ursprüngen bis zum Legendenstatus abbilden. Besonders cool: Du sollst eines der vielen Batmobile auswählen und damit durch ein Open-World-Gotham fahren können.

Wann: irgendwann 2026

Wo: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC



«Warhammer 40K: Dawn of War 4» Acht Jahre nach dem dritten Teil gibt es endlich Nachschub für Fans der Reihe. Entwickelt wird «Dawn of War 4» von KING Art Games. Dieser verspricht eine Rückkehr zu den Wurzeln der Serie. So ist etwa Base-Building zentraler Bestandteil des RTS-Titels. Die Kampagne ist in vier Teile gesplittet, eine für jede Fraktion.

Wann: irgendwann 2026

Wo: PC



« Monster Hunter Wilds x Final Fantasy XIV» Die Seikret-Reittiere in «Monster Hunter Wilds» ähneln den Chocobos der «Final Fantasy»-Franchise. Was nach geistigem Diebstahl aussieht, ist jetzt von «Final Fantasy»-Entwickler Square Enix legitimiert. Denn dieser spannt mit «Monster Hunter»-Publisher Capcom für ein Crossover der beiden Spielereihen zusammen. So wirst du etwa die Seikrets mit Chocobos tauschen können. Daneben gibt es aber auch neue Monster. Das Ganze gilt umgekehrt: Du wirst in «FF 14» auf Seikrets statt Chocobos reiten und gegen Monster aus «Monster Hunter Wilds» kämpfen können.

Wann: Ende September 2025

Wo: PS5, Xbox Series X/S und PC



«Onimusha: Way of the Sword» Im neuen Trailer zu «Onimusha: Way of the Sword» gibt es feinsten Schwert- und Bogen-Kampf gegen Standard-Gegner und Bosse zu sehen. Das Spiel scheint grossen Fokus aufs Parieren zu legen – im Gegensatz zum Hack’n’Slay der früheren Spiele. Die Atmosphäre der alten Games nimmt «Way of the Sword» im Trailer jedenfalls perfekt mit.

Wann: irgendwann 2026

Wo: PS5, Xbox Series X/S und PC



Erster Trailer Rush Das kostenlose «Arknights: Endfield» soll am 30. August erscheinen. Zu «Europa Universalis V» gibt es ebenfalls einen neuen, kurzen Trailer.

«Daemon x Machina: Titanic Scion» Ich liebe Trash. Und «Daemon x Machina: Titanic Scion» sieht mal so richtig trashig aus. Der neueste Trailer teasert die Demo, die per sofort zum Download bereit steht. Darin kannst du die ersten neun Kapitel des Spiels zocken und die Open-World erkund – was Ziemlich viel Umfang für eine Demo ist.

Wann: 5. September 2025

Wo: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC



«Void Breaker» Zu «Void Breaker» gibt es einen Launch Trailer. Das neue Roguelite-FPS-Spiel von Stubby Games und Playback ist jetzt im Early Access.

Wann: per sofort im Early Access

Wo: PC



«Fallout Season 2» In Staffel 2 geht es für Lucy und den Ghoul nach New Vegas. Es wird wohl vor allem darum gehen, ob Lucy den Ghoul auf ihre Seite ziehen kann oder umgekehrt. Der Handlungsstrang um Maximus wird davon handeln, wie er sich in die Rolle als Mitglied der Brotherhood of Steel eingibt.

Wann: 17. Dezember 2025

Wo: Amazon Prime Video



«Indiana Jones and the Great Circle» Indie kommt auf die Switch 2. Zudem gibt es ein Update zum DLC «The Order of Giants», der im September erscheint.

Wann: 4. September 2025 (DLC «The Order of Giants»), irgendwann 2026 für Switch 2

Wo: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC



Mid-Show Rush In einem Mid-Show-Rush wurden weitere Trailer gezeigt. Darunter «Deadpool VR», das im Dezember für Meta Quest 3 erscheint. Weiter wurde der Trailer zur Update-2.0-Version von «World of Tanks» gezeigt, das am 3. September launcht. Der Shooter «John Carpenter's Toxic Commando» rundet die Trailer-Dreifaltigkeit ab.

«Death by Scrolling» Videospiel-Legende Ron Gilbert – Schöpfer von «Monkey Island» und «Manic Mansion» – präsentierte sein neuestes Werk. «Death by Scrolling» ist ein vertikal-scrollendes RPG-Roguelike, in dem du vor dem Tod höchstpersönlich flüchten musst. Es gibt fünf spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Eigenschaften. Das Gameplay selbst wirkt wie ein Mix aus «Vampire Survivors», «Enter the Gungeon» und «The Legend of Zelda».

Wann: unbekannt

Wo: PC



«Zero Parades» ZA/UM, die Schöpfer des Hits «Disco Elysium, bringen ein neues Spiel. Der Trailer zu «Zero Parades» zeigt Konzeptzeichnungen und etwas Gameplay. Das Game wird als Spionage-RPG beschrieben. Du spielst als Hershel Wilk, der auf eine mysteriöse Mission geschickt wird. Dabei triffst du auf diverse Personen, die alle ihre eigenen Ziele verfolgen.

Wann: unbekannt

Wo: PC



Weiterer Trailer Rush «Unbeatable» ist ein Anime-inspiriertes Rhythmusspiel. Es erscheint im November für PC und Konsolen. Ebenfalls im Anime-Stil kommt das Gacha-Game «Neverness to Everness» daher. Der neue Trailer des Multiplayer Online Battle Arena «Honor of Kings: World» bietet einen ersten Blick auf das Spiel, das für PC erscheint. Zuletzt gibt es einen neuen Trailer für «Delta Force», das per sofort für PS5 und Xbox Series X/S erhältlich ist.

«Ninja Gaiden 4» Der neue Trailer von Platinum Games’ «Ninja Gaiden 4» zeigt intensives und blutiges Gameplay, geht aber auch näher auf die Lore und Geschichte des Spiels ein. Die meisten Ninjas und Gegner scheinen über kybernetisch verbesserte Skills zu verfügen.

Wann: 21. Oktober 2025

Wo: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC



«Silent Hill f» Dass «Silent Hill f» nicht mehr im titelgebenden Ort spielt, ist bereits länger bekannt. Der fiktive Ort Ebisugaoka in Japan steht ihm aber in nichts nach. Im Trailer ist zu sehen, wie sich Protagonistin Shimizu Hinako mit einer Naginata den untoten Hordenerwehrt.

Wann: 25. September 2025

Wo: PS5, Xbox Series X/S und PC



«La Divina Comedia» «La Divina Commedia» baut auf dDantes Klassiker auf, interpretiert ihn aber in spielbarer Form neu. Du erkundest prozedural generierte Gebiete, die jedes Mal, wenn sie sich tiefer in diese höllische Umgebung vorwagen, ein einzigartiges Erlebnis versprechen.

Wann: irgendwann

Wo: PC



«Cronos: The New Dawn» Zum kommenden Survival-Horror-Spiel «Cronos: The New Dawn» von Bloober Team gibt es neues Bildmaterial. Sieht schaurig aus.

Wann: 5. September 2025

Wo: PS5, Xbox Series X/S und PC



«The Outer Worlds 2» Der Trailer zu «Outer Worlds 2» zeigt die Begleitcharaktere, die dir auf deinen Abenteuern Gesellschaft leisten können. Darunter die Roboterdame Valerie, die heilen kann.

Wann: 29. Oktober 2025

Wo: Xbox Series X/S, PS5 und PC



«Moonlighter 2» Der Nachfolger von «Moonlighter» geht am 23. Oktober via Steam in den Early Access. Dort gibt es drei Biome zu erkunden, alle sollen spezifische Gegner bieten. Es gibt über 100 Relikte, die du im Shop verkaufen kannst.

Wann: 23. Oktober 2025 (Early Access)

Wo: PC



Weitere kurze Trailer Der DLC «Legacy of the Forge» von «Kingdom Come: Deliverance 2» kommt am 9. September. Auch «Cult of the Lamb» erhält mit «Woolhaven» 2026 einen DLC.

«Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2» Das Sequel zu Troika Games’ RPG gibt endlich ein Lebenszeichen von sich. Das Spiel wurde öfter verschoben und hat das Studio so oft gewechselt, wie manche ihre Unterhosen. Jetzt scheint es aber schnell zu gehen und das Spiel hat ein Releasedatum.

Wann: 21. Oktober 2025

Wo: Xbox Series X/S, PS5 und PC



«World of Warcraft: Midnight» Die cineastische Trailer zeigt erste Eindrücke zur Expansion von «World of Warcraft: Midnight» die irgendwann 2026 erscheinen. Da dürften so einige das Spiel aus der Mottenkiste holen und sich wieder auf Raids begeben.

Wann: irgendwann 2026

Wo: PC



«Project Spectrum» Das Entwicklerteam Team Jade präsentiert mit «Project Spectrum» einen neuen Titel. Es handelt sich um ein Squad-basiertes FPS game.

Wann: irgendwann

Wo: PS5, Xbox Series X/S und PC



«Ghost of Yōtei: Legends» «Ghost of Yōtei»-Entwickler Sucker Punch hat bestätigt, dass das kommende Spiel 2026 einen kostenlosen DLC erhalten wird. Der soll eine fantastische, übernatürliche Geschichte und Survival-Missionen bieten.

Wann: irgendwann 2026

Wo: PS5



«Resident Evil Requiem» Die Protagonistin des neuesten Horror-Spiels aus dem Hause Capcom erhält im Trailer etwas mehr Charakter. Nach dem mysteriösen Anruf eines Fremden flüchten Grace Ashcroft und ihre Mutter panikartig aus einem Gebäude, nur um Zeugen eines brutalen Mordes zu werden.

Wann: 27. Februar 2026

Wo: PS5, Xbox Series X/S und PC



«Black Myth: Zhong Kui»

Mit «Black Myth: Zhong Kui» kommt die Fortsetzung von «Black Myth: Wu Kong». Die Geschichte konzentriert sich auf den titelgebenden Geisterfänger-Gott, der zwischen Hölle und Erde wandert. Die Entwickler bleiben ihrer Formel treu, mit einem weiteren Einzelspieler-Action-RPG, das in der chinesischen Folklore verwurzelt ist.

Wann: irgendwann

Wo: PS5, Xbox Series X/S und PC



Welcher Trailer oder welche Ankündigung hat dir am besten gefallen? Schreib’s in die Kommentarspalte. Die komplette Show kannst du hier nachschauen.

Titelbild: Activison

