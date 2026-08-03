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Das sind die Game-Highlights im August

Weltraumhühner, sabbernde Aliens und fliegende Hunde: Der August steht ganz im Zeichen ungewöhnlicher Sci-Fi-Games. Aber auch für die meisten anderen Geschmäcker hält der Monat etwas bereit.

Schon vor zehn Jahren lockte der Weltraum mit seinen unendlichen Weiten. «No Man’s Sky» versprach mehr, als es zunächst lieferte – über die Jahre wurde es aber besser, als man es sich erträumen konnte. Hoffen wir, dass die Highlights diesen Monat schon von Anfang an zünden.

«Beast of Reincarnation» Sie können es ja doch! Game Freak, das Studio hinter zahlreichen Pokémon-Spielen, hat ein Game entwickelt, das richtig bombastisch aussieht. «Beast of Reincarnation» ist ein Action-RPG, das Echtzeit- und rundenbasierte Elemente mischt. Ein Blick lohnt sich nur schon für das ausgefallene Monsterdesign.

Wann: 3. August

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One

Multiplayer: nein

«Big Walk» Nachdem sie mit «Untitled Goose Game» die Spielwelt verzückt haben, kehrt Studio House House mit einem Koop-Spiel zurück. Bis zu zwölf Freunde erkunden eine weitläufige Welt und lösen gemeinsam Rätsel. Sieht sehr ungewöhnlich aus und gesellt sich in die Reihe der sogenannten Friend-Slop-Titel. Erste Previews klingen äusserst positiv.

Wann: 4. August

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

Multiplayer: Online-Koop für bis zu 12 Personen

«Korea. IL-2 Series» Ein realistischer Flugsimulator, in dem du historische Maschinen während des Koreakriegs steuerst. Im Karrieremodus verwaltest du als Kommandant ein Fliegerregiment und planst Operationen.

Wann: 4. August (Early Access)

Wo: PC

Multiplayer: Online-PvP und -Koop

«Restory: Chill Electronics Repairs» In diesem Spiel reparierst du in einer Werkstatt in Tokio während der Nullerjahre kultige Spielkonsolen, Handys und Musikplayer. Die Namen sind nicht original, aber die Vorbilder wie Playstation oder Nokia dennoch unverkennbar.

Wann: 6. August

Wo: PC

Multiplayer: nein

«Marvel Tokon: Fighting Souls» Die Prügel-Experten von Arc System Works nehmen sich die Marvel-Franchise vor. Die Open-Beta hat bei vielen – unter anderem bei Kollege Domagoj – einen äusserst positiven Eindruck hinterlassen. Wenn sich Wolverine, Dr. Doom oder Hulk aufs Maul geben, sieht das richtig fett aus.

Wann: 6. August

Wo: PC, PS5

Multiplayer: nein

«Iron Nest: Heavy Turret Simulator» Falls du dir wie ich die Zeit bis zum Release von «PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant» vertreiben musst, dann schau dir «Iron Nest» an. Auch hier steuerst du ein kolossales Geschütz. Freu dich auf eine grosse Portion Dieselpunk, akribische Messungen und knifflige Berechnungen, um Granaten über den Horizont zu jagen.

Wann: 6. August

Wo: PC

Multiplayer: nein

«Duskfade» Lust auf einen farbenfrohen 3D-Action-Plattformer? Dann merke dir «Duskfade» vor. Sieht wie der geistige Nachfolger von «Jak and Daxter» aus.

Wann: 13. August

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

Multiplayer: nein

«Hell Let Loose: Vietnam» Wie schon der Vorgänger «Hell Let Loose» legt auch der «Vietnam»-Ableger den Fokus auf Kriegssimulation statt Bombast-Action im Stil eines «Battlefield». Um in diesem Multiplayer-Shooter zu bestehen, ist Teamwork gefragt, denn schon ein Schuss kann tödlich sein.

Wann: 13. August

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: nein

«Wild Blue Skies» Ich bin noch unschlüssig, ob das Timing perfekt oder katastrophal ist. Nur zwei Monate auf das «Star Fox»-Remake folgt dieser Indie-Titel, der sich zweifellos an Nintendos kultigem Raumschiff-Actionspiel orientiert. Auch hier bewegst du dich wie auf Schienen, während Gegner nach scheinbar fixen Mustern auf dich zuflitzen. Am Ende wartet ein Boss, bei dem du all deine Skills auspacken musst. Schaue ich mir ganz bestimmt an.

Wann: 13. August

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: nein

«Mafia: The Old Country – Man of Honor» In dieser Erweiterung schlüpfst du wieder in die Rolle von Enzo Favara. Deine Aufgabe wird es sein, Ennio Salieri zu helfen. Genau, dem Salieri, der im allerersten «Mafia»-Spiel der Don von New Heaven ist. Hier kannst du entspannt Sizilien besuchen, ohne dir einen Sonnenstich zu holen.

Wann: 14. August

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: nein

«The Sinking City 2» In diesem Arkham wartet nicht Batman auf dich, sondern ein übernatürlicher Fluch und schaurige Monster. Die Stadt ist überschwemmt und ohne dein Boot kommst du nicht weit. Erkunde unheimliche Orte in diesem Survival-Horror-Game und hüte dich vor den Slither, die Tote zum Leben erwecken können.

Wann: 18. August

Wo: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S

Multiplayer: nein

«Starsand Island» Auf diesen Schocker brauchst du bestimmt wieder etwas Entspanntes. Da kommt «Starsand Island» genau richtig. Nach einem halben Jahr im Early Access erscheint demnächst Version 1.0 dieses gemütlichen Farmspiels. Bietet alles, was das Genre klassischerweise bereithält, wie Landwirtschaft, Angelspass, Tiere züchten und Freundschaften schliessen.

Wann: 18. August

Wo: PC (bereits im Early Access), PS5, Xbox Series X/S (bereits im Early Access), Switch 1, Switch 2

Multiplayer: nein

«Mortal Shell 2» Wie schon im Vorgänger stellst du dich in diesem Action-RPG unzähligen Scheusslichkeiten. Das Kampfsystem sieht herrlich wuchtig und brachial aus. Die Rüstungen sind beeindruckend, wie überhaupt die gesamte Präsentation des Spiels. Das wird ein blutiges Schmankerl.

Wann: 20. August

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: nein

«Stalker 2: Cost of Hope» In der ersten Erweiterung geht es auf eine neue Expedition in der Zone. Dort erwarten dich ein neues Gebiet, neue Waffen, neue Ausrüstung und neue mutierte Bedrohungen.

Wann: 20. August

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: nein

«Aliens: Fireteam Elite 2» Der erste Teil war stumpfsinnig und repetitiv, aber mit der richtigen Gruppe machte er dennoch Spass. Der Nachfolger scheint mehr vom Selben zu bieten. Marines, die sich den säuresabbernden Xenomorphs stellen müssen und dabei ballern, bis die Finger schmerzen. Lock ‘n Load Baby.

Wann: 25. August

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: Online-Koop

«Blood Dungeon» Sieht vielleicht unscheinbar aus, aber wenn die «Nidhogg»-Macher ein neues Spiel präsentieren, dann werde ich hellhörig. Und was ich bisher von diesem 2D-Plattform-Auto-Shooter gehört habe, klingt äusserst vielversprechend. Schrille Action, schräges Design und ein mörderischer Soundtrack. Was willst du mehr?

Wann: 25. August

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: nein

«Resonance: A Plague Tale Legacy» Kollege Domagoj durfte es bereits anspielen. Er beschreibt den dritten Teil der «Plague Tale»-Reihe als «Uncharted» mit Schwertern. Klingt fantastisch. Ratten scheint es nicht mehr zu geben, dafür ein wütendes Rindvieh in Form des Minotaurus. Ein solider Tausch, wenn du mich fragst.

Wann: 27. August

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: nein

«Star Wars Zero Company» «Xcom» mit «Star Wars» ist der offensichtlichste Vergleich. «Star Wars Zero Company» soll aber noch viel mehr sein. Im rundenbasierten Taktikspiel kämpfst du als Hawks, einem ehemaligen Offizier der Republik, während der Klonkriege gegen eine wachsende Bedrohung, die die ganze Galaxie verschlingen will. Mit einem Agententeam aus Jedis, Astromechs und Schurken gilt es, die Feinde zu überlisten.

Wann: 27. August

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: nein

«Captain Tsubasa II: World Fighters» Wer braucht schon die Fifa, wenn er mit Captain Tsubasa um den Weltmeistertitel spielen kann? 22 Nationalmannschaften und über 110 spielbare Charaktere, die sich die epischsten Duelle liefern, die die Welt je gesehen hat. Der erste Teil wurde mir mit der Zeit etwas zu repetitiv, dennoch war es ein unvergleichliches Action-Spektakel.

Wann: 28. August

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 1, Switch 2¹

Multiplayer: Online-PvP

«Breathedge 2» «Breathedge 2» setzt die ironische retro-futuristische Geschichte um einen Mann und sein Huhn fort. Gemeinsam kämpfen sie in diesem Survival-Spiel gegen einen intergalaktischen Konzern, ohne dabei den Verstand zu verlieren. Denn der Weltraum ist gnadenlos.

Wann: 31. August (Early Access)

Wo: PC, PS5 (2027)

Multiplayer: nein

¹ Switch-1-Version, die auch mit der Switch 2 kompatibel ist.

Game-Vorschau August Auf welches Spiel freust du dich am meisten? «Beast of Reincarnation» «Big Walk» «Korea. IL-2 Series» «Restory: Chill Electronics Repairs» «Marvel Tokon: Fighting Souls» «Iron Nest: Heavy Turret Simulator» «Duskfade» «Hell Let Loose: Vietnam» «Wild Blue Skies» «Mafia: The Old Country – Man of Honor» «The Sinking City 2» «Starsand Island» «Mortal Shell 2» «Stalker 2: Cost of Hope» «Aliens: Fireteam Elite 2» «Blood Dungeon» «Resonance: A Plague Tale Legacy» «Star Wars Zero Company» «Captain Tsubasa II: World Fighters» «Breathedge 2» ein anderes Abstimmen

Teaserbilder: «Restory: Chill Electronics Repairs» ,«Marvel Tokon: Fighting Souls» , «Wild Blue Skies», «Star Wars Zero Company»

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