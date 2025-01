Das sind die Januar-Neuheiten von Tonies

Für den Monat Januar hat der Audioboxen-Hersteller Tonies einige neue Hörfiguren angekündigt und dabei geht es tierisch zu und her: Ratten, Pferde und Elefanten sind nur ein paar davon.

Jeden Monat präsentiert der Audioboxenhersteller Tonies eine Reihe neuer Hörfiguren. Neben dem Disney-Klassiker Ratatouille sind diesmal auch zwei neue Wissenstonies und eine Geschichte von Bibi und Tina dabei. Die Figuren findest du in den kommenden Tagen bei uns im Shop.

«Ratatouille» von Disney & Pixar

Disneys berühmte Ratte Rémy zieht nun auch auf die Toniebox und erzählt den Kindern von ihrem außergewöhnlichen Leben: Im Gegensatz zu ihren Artgenossen mag Rémy nämlich keine Essensreste oder gar verdorbene Speisen, sondern ist ein echter Feinschmecker. Besonders verehrt er den französischen Meisterkoch Auguste Gusteau. Als Rémy sein Zuhause eines Tages Hals über Kopf verlassen muss, trifft er auf seiner Reise den Geist des verstorbenen Kochs. Das Hörspiel dauert zirka 47 Minuten und wird ab vier Jahren empfohlen.

«Kleine Experten galoppieren mit Pferden»

«Kleine Experten» ist eine neue Reihe, die Tonies in Eigenregie entwickelt hat und seit November 2024 auf dem Markt ist. Es sind Wissenstonies für Kinder ab drei Jahren. Im Januar erscheinen nun zwei weitere Figuren der Reihe: Ein Tonie über Pferde und einer über Elefanten. Auf «Kleine Experten galoppieren mit Pferden» spielt das Islandpony Elja die Hauptrolle. Gemeinsam mit seinem Vater erkundet es Island und hat dabei jede Menge über halbwilde Artgenossen zu erzählen. Außerdem erkundet es das ganz und gar gegensätzliche Leben auf einem Pferdehof. Der Tonie hat eine Laufzeit von 60 Minuten.

«Kleine Experten begleiten Elefanten»

Wenn sich dein Kind aber eher für Elefanten denn für Pferde interessiert, könnte dieser Tonie interessant sein: In «Kleine Experten begleiten Elefanten» will Erdmännchendame Suri alles über die Dickhäuter lernen. Gemeinsam mit ihrem Elefantenfreund Jamal entdeckt sie die Savanne und erlebt Abenteuer. Die Laufzeit des Wissenstonies beträgt zirka 63 Minuten.

«Green Team – Mission: Rettung an Land mit Nina dem roten Panda»

Der Name dieses neuen Tonies ist etwas lang geraten, aber: Der namensgebende rote Panda Nina ist Mitglied einer Gruppe tierischer Umweltschützer. Nina und ihre Freunde sind stets zur Stelle, wenn ein Tier in Not ist. Die gut einstündige Hörfigur wird für Kinder ab vier Jahren empfohlen. Die Laufzeit beträgt zirka 61 Minuten, empfohlen wird die Figur ab vier Jahren.

«Die Legende von Gus und drei weitere Geschichten»

Gus, der kleine Prinz von Karamell, träumt davon, der tapferste Ritter im ganzen Königreich zu werden. Obwohl er noch ganz klein ist, lässt er sich von nichts aufhalten. Mit seinem treuen Pony und einem funkelnden Laserschwert stürzt er sich in jedes Abenteuer. Gus soll kleinen Kids vermitteln, dass Größe keine Rolle spielt, wenn man ein großes Herz und viel Mut besitzt. Der Tonie wird ab drei Jahren empfohlen und hat eine Laufzeit von 50 Minuten.

Bibi und Tina: «Die verlorene Freundschaft»

Auch für Fans von Bibi und Tina kommt ein neuer Tonie hinzu: In «Die verlorene Freundschaft» springen Bibi und Tina als Reitlehrerinnen ein, während Holger verreist. Eigentlich sollte das einfach werden, es gibt nämlich nur zwei neue Feriengäste. Doch die beiden Mädchen machen Bibi und Tina das Leben mächtig schwer. Die Laufzeit des Tonies beträgt 42 Minuten, empfohlen wird er ab fünf Jahren.