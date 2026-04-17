Das sind die neuen PS-Plus-Spiele für das Extra- und Premium-Abo im April 2026

Kritik
«The Crew Motorfest» im Test: virtuelle Raser-Ferien in Hawaii
von Domagoj Belancic
Der April bringt mit «The Crew Motorfest» ein großes Rennspiel und mit «Horizon Zero Dawn Remastered» eine überarbeitete Open-World-Erfahrung ins Playstation-Plus-Abo.
Sony zündet im April die nächste Stufe des Playstation-Plus-Katalogs. Acht Titel ergänzen das Extra- und Premium-Abo. Die neuen Titel wurden am 15. April angekündigt und stehen dir ab dem 21. April zur Verfügung.
Wann: 21. April
Wo: PS4, PS5
Jahrgang: 2005
«Wild Arms 4» ist ein klassisches japanisches Rollenspiel aus der Playstation-2-Ära. Du folgst einer linearen Geschichte, erkundest Gebiete und trittst in rundenbasierten Kämpfen gegen Gegner an. Das Kampfsystem kombiniert Positionsmechaniken mit taktischer Planung von Angriffen und Fähigkeiten. Neben Kämpfen stehen Dialoge, Erkundung und kleinere Rätsel im Mittelpunkt.
Die Neuveröffentlichung integriert technische Anpassungen wie Speicherfunktionen und Komfortoptionen, verändert jedoch nicht die grundlegende Spielstruktur des Originals.
Wann: 21. April
Wo: PS4, PS5
Jahrgang: 2023
«The Crew Motorfest» verlagert das Geschehen der Reihe auf die hawaiianische Insel Oʻahu und strukturiert den Spielverlauf über sogenannte Playlists. Diese bündeln thematische Rennserien, die sich auf bestimmte Fahrzeugtypen oder Epochen konzentrieren.
Du nimmst an Events teil, arbeitest dich durch verschiedene Rennformate oder bewegst dich abseits davon eigenständig über die Insel. Das Fahrverhalten ist arcadelastig statt simulationsnah. Fortschritt entsteht über abgeschlossene Events, freigeschaltete Fahrzeuge und zusätzliche Inhalte, die schrittweise verfügbar werden.
Wann: 21. April
Wo: PS4, PS5
Jahrgang: 2017 / Remaster 2025
«Horizon Zero Dawn Remastered» überarbeitet das ursprüngliche Spiel technisch und passt Darstellung sowie Beleuchtung an den Stand der neueren Serienteile an. Auf der PS5 greifst du auf die überarbeitete Fassung zurück, während auf der PS4 die Complete Edition zum Download bereitsteht.
Du steuerst Aloy durch eine offene Welt, in der Maschinen die Umwelt prägen. Der Fokus liegt auf Erkundung, Kampf und dem Sammeln von Ressourcen. Kämpfe kombinieren Fern- und Nahkampf mit taktischem Einsatz von Fallen und Schwachstellenanalyse. Die Spielstruktur folgt einer klassischen Open-World-Formel mit Hauptmissionen, Nebenaufgaben und frei erkundbaren Gebieten, die schrittweise neue Ausrüstung und Fähigkeiten freischalten.
Wann: 21. April
Wo: PS5
Jahrgang: 2025
«Football Manager 26 Console» überträgt die bekannte Management-Reihe in eine für Konsolen angepasste Version. Du übernimmst die Kontrolle über einen Verein und steuerst Kaderplanung, Transfers und taktische Ausrichtung. Der Fokus liegt auf Entscheidungsprozessen abseits des Spielfelds, während Spiele selbst in einer abstrahierten Darstellung ablaufen.
Im Vergleich zur PC-Version ist die Benutzeroberfläche vereinfacht, zentrale Systeme bleiben jedoch erhalten.
Wann: 21. April
Wo: PS4, PS5
Jahrgang: 2025
«Warriors: Abyss» kombiniert das bekannte Musou-Kampfsystem mit Roguelite-Elementen. Du trittst gegen große Gegnergruppen an und baust deine Fähigkeiten über mehrere Durchläufe hinweg aus. Nach jedem Versuch kehrst du an den Anfang zurück, behältst jedoch Fortschritt in Form freigeschalteter Boni oder Charaktere.
Die Kämpfe setzen auf schnelle Angriffsfolgen und das gleichzeitige Ausschalten vieler Gegner. Zufällige Elemente in Levelaufbau und Belohnungen sorgen für Abwechslung zwischen den Durchläufen.
Wann: 21. April
Wo: PS5
Jahrgang: 2025
«Squirrel with a Gun» ist ein Sandbox-Spiel, in dem du ein bewaffnetes Eichhörnchen steuerst. Die Spielwelt ist frei begehbar und bietet verschiedene Interaktionsmöglichkeiten mit Umgebung und Objekten. Neben Schusswaffen nutzt du physikbasierte Effekte, um dich fortzubewegen oder Hindernisse zu überwinden. Aufgaben bestehen aus kleineren Herausforderungen, Rätseln und offenen Situationen ohne feste Lösungswege.
Wann: 21. April
Wo: PS4, PS5
Jahrgang: 2024
«The Casting of Frank Stone» ist ein narratives Horror-Spiel, das auf Entscheidungen und deren Konsequenzen basiert. Du steuerst mehrere Figuren und beeinflusst durch Dialoge und Handlungen den Verlauf der Geschichte.
Das Spiel nutzt eine filmische Inszenierung mit Fokus auf Atmosphäre und Spannung. Gameplay entsteht vor allem durch Entscheidungsoptionen, Quick-Time-Events und das Erkunden von Umgebungen. Verschiedene Handlungsverläufe und Enden ergeben sich aus deinen Entscheidungen, wodurch sich mehrere Durchläufe mit unterschiedlichen Ergebnissen anbieten.
Wann: 21. April
Wo: PS5
Jahrgang: 2020
«Monster Train» kombiniert Deckbuilding mit strategischer Verteidigung. Du verwaltest ein Kartendeck, mit dem du Einheiten beschwörst und Fähigkeiten einsetzt, um Gegnerwellen aufzuhalten. Das Besondere liegt in der Aufteilung des Spielfelds auf mehrere Ebenen, die gleichzeitig verteidigt werden müssen.
Nach jedem Durchlauf kannst du Karten verbessern, neue Kombinationen ausprobieren und Strategien anpassen. Zufällige Elemente bei Gegnern und Belohnungen sorgen für unterschiedliche Spielsituationen.
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