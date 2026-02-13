News & Trends 1 0

Das sind die neuen PS-Plus-Spiele für das Extra- und Premium-Abo im Februar 2026

Sony hat die Playstation Plus Extra- und Premium-Spiele für Februar vorgestellt. Ab dem 17. Februar ist unter anderem «Marvel's Spider-Man 2» verfügbar.

Nach den Essential-Spielen für Februar hat Sony die Erweiterung des Spielekatalogs bekanntgegeben. Ab dem 17. Februar stehen Extra- und Premium-Mitgliedern zehn weitere Spiele zur Verfügung. Das Highlight ist zweifellos «Marvel's Spider-Man 2», das fast eineinhalb Jahre nach Release ohne Zusatzkosten im Abo landet. Doch auch abseits des Superhelden-Blockbusters gibt es interessante Titel zu entdecken.

Welche Stufen gibt es im Playstation-Plus-Abo? Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich dazukommenden Gratisspielen, Cloud-Speicherung und exklusiven Rabatten im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

Neu für die Premium-Mitgliedschaft

«Disney Pixar Wall-E»

Wann: 17. Februar

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2008



«Disney Pixar Wall-E» setzt den gleichnamigen Animationsfilm als klassisches Action-Plattformspiel um. Du steuerst den kleinen Aufräumroboter durch die verlassene, vermüllte Erde und später durch die Raumstation Axiom. Das Spiel kombiniert einfache Sprungpassagen, leichte Rätsel und kurze Geschicklichkeitseinlagen, die sich klar an der Filmhandlung orientieren.

Spielerisch bleibt der Titel bewusst unkompliziert. Die Level sind übersichtlich gestaltet, die Aufgaben klar strukturiert und der Schwierigkeitsgrad moderat. Technisch spiegelt «Wall-E» den Stand der späten 2000er-Jahre wider, läuft auf aktuellen Konsolen aber stabil und ohne Einschränkungen. Inhaltlich steht weniger spielerische Tiefe als vielmehr die Atmosphäre des Films im Vordergrund.

Neu für Extra- und Premium-Abonnenten

«Marvel’s Spider-Man 2»

Wann: 17. Februar

Wo: PS5

Jahrgang: 2023



In «Marvel’s Spider-Man 2» steuerst du Peter Parker und Miles Morales in einem erweiterten Marvel-New York. Du wechselst schnell zwischen beiden Figuren, nutzt ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und setzt neue Bewegungsoptionen wie die Netzflügel ein, um die Stadt zu durchqueren.

Im Kern bleibt es ein Action-Adventure mit starkem Flow: Du kombinierst Luft- und Bodenkombos, parierst, weichst aus und nutzt Gadgets, während Missionen dich durch Storysequenzen, Nebenaufgaben und große Setpieces führen. Erzählerisch verdichtet das Spiel persönliche Konflikte mit dem Auftauchen von Venom und weiteren Bedrohungen, die den Alltag der Helden direkt treffen.

«Test Drive Unlimited Solar Crown»

Wann: 17. Februar

Wo: PS5

Jahrgang: 2024



«Test Drive Unlimited Solar Crown» setzt auf Open-World-Racing als Lifestyle-Spiel. Du bewegst dich frei durch eine große Spielwelt, entdeckst Straßen, sammelst Autos und trittst in Rennen sowie Events an, die oft online eingebettet sind. Dich erwarten mehr als 120 lizenzierte Fahrzeuge, darunter Marken wie Ferrari, Lamborghini, Porsche oder Bugatti.

Statt einer klassischen, streng geführten Karriere steht der soziale Wettbewerb im Vordergrund: Du triffst andere Fahrer in der offenen Welt, misst dich in Herausforderungen und baust dir über Siege, neue Fahrzeuge und Tuning deinen Status auf. Das Fahrgefühl orientiert sich an zugänglicher Simulation, mit genug Tiefgang, damit Fahrzeugwahl und Setup einen Unterschied machen.

«Neva»

Wann: 17. Februar

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2024



«Neva» erzählt ein emotionales Abenteuer, das du vor allem über Bewegung, Atmosphäre und eine enge Begleiter-Beziehung erlebst. Du reist als junge Frau durch eine Welt, die sichtbar verfällt, und bist dabei an einen Wolfswelpen gebunden, der im Verlauf stärker wird und neue Verhaltensweisen zeigt.

Spielerisch kombinierst du Erkundung, leichte Rätsel und Action-Passagen, ohne dass das Spiel je zum reinen Kampfplatz wird. Es setzt auf klare, handwerklich präzise Sequenzen, die dich durch wechselnde Landschaften führen und Stimmungen bewusst ausspielen.

Statt vieler Dialoge transportieren Bildsprache, Musik und Timing die Geschichte. Dadurch wirkt Neva eher wie ein dicht geschnittenes Abenteuer mit Fokus auf Gefühl und Rhythmus als wie eine offene Sandbox.

«Season: A Letter to the Future»

Wann: 17. Februar

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2023



«Season: A Letter to the Future» richtet den Blick auf die Schönheit vergänglicher Momente. Du reist durch eine Welt, die vor einem mysteriösen Wandel steht, und dokumentierst Eindrücke, Gespräche und Erinnerungen mit analogen Werkzeugen.

Das Spiel setzt auf ein ruhiges Erkundungstempo und lädt dich ein, deine Umgebung achtsam wahrzunehmen. Jede Begegnung liefert Fragmente einer Kultur, die kurz davorsteht, zu verschwinden. Es geht weniger um Risiko oder Action, sondern um Atmosphäre, Neugier und Reflexion. Die melancholische Stimmung wird durch einen dezenten Score verstärkt, der deine Beobachtungen begleitet.

«Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin»

Wann: 17. Februar

Wo: PS4

Jahrgang: 2021



«Monster Hunter Stories 2» übersetzt das bekannte Universum in ein rundenbasiertes Rollenspiel. Du bist nicht Jäger, sondern Rider, und sammelst Monster-Eier, ziehst «Monsties» groß und kämpfst mit ihnen im Team. Im Kampf liest du Muster, wählst passende Angriffsarten und baust über Fähigkeiten, Ausrüstung und Synergien eine taktische Gruppe auf.

Der Fokus liegt auf Progression und Bindung: Dein Erfolg hängt davon ab, wie du Monsties entwickelst, Gene kombinierst und deine Truppe auf neue Gegnertypen vorbereitest. Dazu kommen Erkundung, Quests und eine storygetriebene Struktur, die dich durch verschiedene Regionen führt.

«Monster Hunter Stories»

Wann: 17. Februar

Wo: PS4

Jahrgang: 2017



«Monster Hunter Stories» bietet denselben Mix aus Rollenspiel, Monsterzucht und strategischen Kämpfen, allerdings in einer etwas klassischeren Form. Durch den neuen Museums-Modus bekommst du zusätzlichen Einblick in die Entstehung der Welt, Figuren und Kreaturen.

Das Spiel legt den Fokus auf die Bindung zwischen Rider und Monster und erzählt eine leicht zugänglichere Geschichte als der zweite Teil. Grafisch wirkt es schlichter, aber charmant.

«Venba»

Wann: 17. Februar

Wo: PS5

Jahrgang: 2023



«Venba» ist ein erzählerisch geprägtes Kochspiel, das die Geschichte einer Einwandererfamilie erzählt. Du bereitest traditionelle tamilische Gerichte zu und lernst dabei, wie Essen, Identität, Erinnerung und Gemeinschaft formt. Jede Koch-Sequenz ist interaktiv gestaltet und wird durch Dialoge ergänzt, die die Beziehung zwischen den Familienmitgliedern vertiefen.

Das Spiel bleibt bewusst kompakt und strukturiert seine Kapitel so, dass du schnell von einer Alltagssituation in die nächste kommst. Visuell setzt es auf einen klaren, stilisierten Look, der Emotionen über Mimik, Farben und ruhige Inszenierung transportiert.

«Echoes of the End: Enhanced Edition»

Wann: 17. Februar

Wo: PS5

Jahrgang: 2022



In «Echoes of the End» steuerst du den mächtigen Magier Ryn durch eine Welt, die an die Landschaften Islands erinnert. Das Action-Adventure kombiniert magische Fähigkeiten mit einer erzählerischen Struktur, die dich tief in politische Intrigen und persönliche Konflikte führt. Ryn kann Materie manipulieren, was sowohl in Kämpfen als auch in Rätseln eine wichtige Rolle spielt.

«Rugby 25»

Wann: 17. Februar

Wo: PS5

Jahrgang: 2024



«Rugby 25» bildet den internationalen Rugbysport mit umfangreichen Lizenzen und realitätsnaher Spielphysik ab. Das Spiel bietet über 140 Nationalteams und mehr als 150 Klubmannschaften sowie Wettbewerbe wie URC, Premiership Rugby, Top 14, MLR und Super Rugby. Die Umsetzung basiert auf detaillierten Animationen und einer physikgestützten Kollisions- und Bewegungsdarstellung, die Zweikämpfe, Pässe und taktische Abläufe authentisch reproduziert.

Ergänzend enthält «Rugby 25» einen Karrieremodus, in dem Teams trainiert, Kader geplant und Turniere verwaltet werden. Mit der integrierten Academy können zudem eigene Spieler, Mannschaften und Stadien erstellt werden.

Titelbild: Insomniac Games

