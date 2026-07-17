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Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im Juli 2026

Mit «Avatar: Frontiers of Pandora» und «Rise of the Ronin» bringt Sony im Juli zwei große Open-World-Spiele zu Playstation Plus. Dazu kommen sieben weitere Titel.

Der Juli stellt dich im Playstation-Plus-Katalog vor eine schwierige Wahl: Verteidigst du lieber Pandora gegen menschliche Invasoren, kämpfst dich als herrenloser Samurai durch Japan oder schleuderst Gegner mit telekinetischen Kräften durch die Luft?

Insgesamt nimmt Sony am 21. Juli neun Spiele in den Katalog auf. Sieben davon stehen Extra- und Premium-Abonnenten zur Verfügung. «Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy» und «Indigo Prophecy» bleiben der Premium-Stufe vorbehalten.

Welche Stufen gibt es im Playstation-Plus-Abo? Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich dazukommenden Gratisspielen, Cloud-Speicherung und exklusiven Rabatten im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

Neu für die Premium-Mitgliedschaft

«Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy» (2004)

Wann: 21. Juli

Wo: PS4, PS5

Genre: Third-Person-Shooter / Actionspiel

Spieltyp: Singleplayer



«Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy» verbindet einen klassischen Third-Person-Shooter mit übernatürlichen Fähigkeiten. Du spielst Nick Scryer, einen Agenten mit künstlich unterdrücktem Gedächtnis. Er lässt sich in die Terrororganisation The Movement einschleusen und versucht herauszufinden, was hinter dem geheimen Mindgate-Projekt steckt.

Seine Schusswaffen sind dabei fast nebensächlich. Im Laufe des Spiels erhält Nick seine psychischen Kräfte zurück. Mit Telekinese hebst du Gegner und Gegenstände in die Luft, schleuderst explosive Fässer durch Räume oder lässt Feinde gegen Wände prallen. Später kommen Gedankenkontrolle, Pyrokinese und die Fähigkeit hinzu, deinen Körper vorübergehend zu verlassen.

«Indigo Prophecy» (2005)

Wann: 21. Juli

Wo: PS4, PS5

Genre: Interaktives Drama / Adventure

Spieltyp: Singleplayer



«Indigo Prophecy» beginnt mit einem Mord, dessen Täter du selbst steuerst. Lucas Kane ersticht auf der Toilette eines New Yorker Restaurants einen fremden Mann. Er handelt dabei jedoch nicht aus eigenem Willen. Nachdem er wieder zu sich kommt, musst du Spuren beseitigen, das Gebäude verlassen und herausfinden, wer oder was ihn kontrolliert hat.

Kurz darauf wechselst du die Seite. Als die Polizisten Carla Valenti und Tyler Miles untersuchst du den Tatort und verfolgst Lucas. Das Spiel erzählt seine Geschichte dadurch aus mehreren Perspektiven. Deine Entscheidungen beeinflussen, welche Hinweise die Ermittler finden, wie andere Figuren auf dich reagieren und wie sich einzelne Szenen entwickeln.

«Indigo Prophecy», das in Europa unter dem Namen «Fahrenheit» erschien, ist ein früher Vorläufer von «Heavy Rain» und «Detroit: Become Human».

Neu für Extra- und Premium-Abonnenten

«Avatar: Frontiers of Pandora» (2023)

Wann: 21. Juli

Wo: PS5

Genre: Open-World-Action-Adventure

Spieltyp: Singleplayer und Online-Koop



«Avatar: Frontiers of Pandora» erzählt eine eigenständige Geschichte im Universum der Kinofilme. Du spielst einen Na’vi, den die menschliche RDA als Kind entführt hat. Die Organisation bildet dich für ihre Zwecke aus. 15 Jahre später entkommst du, kennst deine Heimat und ihre Kultur aber kaum noch.

Auf der Suche nach deiner Herkunft erkundest du den bislang unbekannten westlichen Teil Pandoras. Du durchquerst dichte Wälder, kletterst auf schwebende Felsen und fliegst mit deinem Ikran durch die offene Welt. Dabei triffst du verschiedene Na’vi-Clans, gewinnst ihr Vertrauen und unterstützt sie im Kampf gegen die RDA.

«Rise of the Ronin» (2024)

Wann: 21. Juli

Wo: PS5

Genre: Open-World-Action-Rollenspiel

Spieltyp: Singleplayer und Online-Koop



«Rise of the Ronin» führt dich in das Japan des Jahres 1863. Nach Jahrhunderten der weitgehenden Abschottung zwingen westliche Mächte das Land zur Öffnung. Das Tokugawa-Shogunat verliert an Einfluss, verschiedene Gruppen kämpfen um die Zukunft Japans und ein Bürgerkrieg rückt näher.

Du übernimmst die Rolle eines herrenlosen Kriegers und gerätst zwischen die verfeindeten Lager. Dabei triffst du auf historische Persönlichkeiten und entscheidest, welche Beziehungen du vertiefst. Deine Wahl beeinflusst einzelne Missionen und Handlungsverläufe. Du kannst dich dem Shogunat anschließen, seine Gegner unterstützen oder eigene Ziele verfolgen.

«Firefighting Simulator: Ignite» (2025)

Wann: 21. Juli

Wo: PS5

Genre: Feuerwehrsimulation

Spieltyp: Singleplayer und Online-Koop



In «Firefighting Simulator: Ignite» rückst du zu brennenden Häusern, Industrieanlagen und anderen Einsatzorten aus. Du spielst ein Mitglied einer US-amerikanischen Feuerwehr und arbeitest entweder mit einer computergesteuerten Mannschaft oder bis zu drei weiteren Personen zusammen.

Vor Ort schätzt du die Lage ein und koordinierst die Aufgaben. Du schließt Schläuche an Hydranten an, verschaffst dir Zugang zu Gebäuden und suchst in verrauchten Räumen nach eingeschlossenen Menschen. Dabei nutzt du Äxte, Sägen, Wärmebildkameras und verschiedene Strahlrohre.

«Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind» (2024)

Wann: 21. Juli

Wo: PS4, PS5

Genre: Beat ’em up

Spieltyp: Singleplayer, lokaler Koop und Online-Koop



In «Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind» reist eine Roboter-Version von Rita Repulsa in die Vergangenheit. Dort verbündet sie sich mit ihrem jüngeren Ich. Gemeinsam wollen die Schurkinnen die Entstehung der Power Rangers verhindern und die Geschichte zu ihren Gunsten umschreiben.

Du kämpfst dich mit den Rangers durch seitlich scrollende Levels und schlägst große Gruppen von Gegnern aus der Fernsehserie zusammen. Jeder Ranger verfügt über eigene Angriffe und Bewegungen. Spezialfähigkeiten und gemeinsame Manöver helfen dir gegen stärkere Feinde. Die Pixelgrafik und die bewusst überzeichnete Inszenierung orientieren sich an der ursprünglichen Serie und Arcade-Spielen aus den 1990er-Jahren.

«Dying Light» (2015)

Wann: 21. Juli

Wo: PS4, PS5

Genre: Open-World-Survival-Horror

Spieltyp: Singleplayer und Online-Koop



«Dying Light» versetzt dich in die vom Zombievirus erfasste Stadt Harran. Du spielst den GRE-Agenten Kyle Crane, der in das abgeriegelte Gebiet eingeschleust wird. Dort soll er eine gestohlene Datei finden. Schon bald gerät er jedoch zwischen seinen Auftrag, die Überlebenden und den brutalen Machthaber Rais.

Tagsüber erkundest du die offene Stadt, sammelst Materialien und erledigst Aufträge. Crane bewegt sich mit Parkour-Techniken über Dächer, klettert an Gebäuden hoch und überspringt Hindernisse. Der direkte Weg durch die Straßen ist selten die sicherste Lösung. Nachts verändert sich das Spiel. Schnellere und gefährlichere Infizierte verlassen ihre Verstecke und verfolgen dich durch die Stadt.

«Citizen Sleeper 2: Starward Vector» (2025)

Wann: 21. Juli

Wo: PS5

Genre: Narratives Science-Fiction-Rollenspiel

Spieltyp: Singleplayer



In «Citizen Sleeper 2: Starward Vector» steckt dein menschliches Bewusstsein in einem künstlichen Körper. Als sogenannter Sleeper gehörst du einem Konzern. Du konntest fliehen, leidest jedoch unter Gedächtnislücken und wirst von mehreren Parteien verfolgt.

Mit einem gestohlenen Raumschiff reist du durch den Starward Belt. Du besuchst Raumstationen, nimmst Aufträge an und stellst eine Crew zusammen. Statt Kämpfen stehen Gespräche, Entscheidungen und die persönlichen Geschichten deiner Begleiter im Mittelpunkt.

«Snow Bros. Wonderland» (2024)

Wann: 21. Juli

Wo: PS5

Genre: Arcade-Action

Spieltyp: Singleplayer und lokaler Koop



«Snow Bros. Wonderland» holt die mehr als 30 Jahre alte Arcade-Reihe in die dritte Dimension. Du spielst die Nachfahren der ursprünglichen Schneemänner Nick und Tom. Gemeinsam sollen sie das Schneeland vor König Atchich und seiner Monsterarmee retten.

Das Grundprinzip bleibt trotz der neuen Perspektive erhalten. Du beschießt Gegner mit Eis, verwandelst sie in Schneebälle und trittst sie anschließend durch die Levels. Rollende Schneebälle nehmen weitere Feinde mit und lösen im besten Fall lange Kettenreaktionen aus. Je mehr Gegner du mit einem Angriff erwischst, desto höher ist deine Punktzahl.

Titelbild: Ubisoft

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