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Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im Mai 2026

Kurz vor der Fußball-WM holt Playstation Plus «EA Sports FC 26» ins Abo. Daneben liefern «Wuchang: Fallen Feathers» und «Nine Sols» harte Bosskämpfe, düstere Welten und kompromisslose Action abseits des Rasens.

Sony hat die monatlichen Playstation-Plus-Spiele für Mai 2026 bekannt gegeben. Ab dem 5. Mai kannst du die drei Titel deiner Bibliothek hinzufügen. Für PS4-Spielerinnen und -Spieler bleiben zwei Spiele übrig, denn «Wuchang: Fallen Feathers» erscheint im Abo nur für PS5.

Welche Stufen gibt es im Playstation-Plus-Abo? Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich dazukommenden Gratisspielen, Cloud-Speicherung und exklusiven Rabatten im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

«EA Sports FC 26»

Wann: 5. Mai

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2025

Genre: Fußballsimulation / Sportspiel



«EA Sports FC 26» setzt die Fußballreihe von Electronic Arts fort, die seit dem Bruch mit der FIFA-Lizenz unter neuem Namen läuft. Im Zentrum steht weiterhin die möglichst umfassende Abbildung des modernen Vereinsfußballs. Das Spiel bietet zahlreiche lizenzierte Ligen, Vereine, Stadien und Spielerinnen und Spieler. Dadurch kannst du sowohl internationale Topclubs als auch kleinere Teams über den Platz führen.

Spielerisch bleibt «EA Sports FC 26» der bekannten Formel treu. Du baust Angriffe über Flügel, Zentrum oder schnelle Umschaltmomente auf, verteidigst manuell Räume und suchst im richtigen Moment den Abschluss.

Zu den wichtigsten Modi gehören Karriere, Clubs und Ultimate Team. In der Karriere übernimmst du langfristig Verantwortung für einen Verein oder eine Spielerfigur. Clubs legt den Fokus auf gemeinsames Online-Spiel mit festen Rollen. Ultimate Team dreht sich um den Aufbau einer eigenen Mannschaft mit Karten, Aufgaben und Online-Partien.

Meinung EA FC 26: Das Opfer kehrt zurück – und bereut es schon wieder von Luca Fontana

«Wuchang: Fallen Feathers»

Wann: 5. Mai

Wo: PS5

Jahrgang: 2025

Genre: Soulslike Action-RPG



«Wuchang: Fallen Feathers» führt dich in eine düstere Fantasy-Version der späten Ming-Dynastie. Du spielst die Piratenkriegerin Wuchang, die ohne Erinnerung erwacht und selbst von einer rätselhaften Krankheit gezeichnet ist. Diese Seuche, das sogenannte «Feathering», verwandelt Menschen in monströse Kreaturen und gibt der Welt ihren unheilvollen Ton.

Als Action-Rollenspiel wirft dich «Wuchang: Fallen Feathers» immer wieder in harte Nahkämpfe. Du führst unterschiedliche Waffen, nutzt Spezialfähigkeiten und passt deinen Stil an jeden Gegner an. Du setzt im richtigen Moment nach, hältst Distanz, wenn der Druck zu groß wird, und riskierst schwere Angriffe nur, wenn sich eine echte Lücke öffnet.

«Nine Sols»

Wann: 5. Mai

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2024

Genre: 2D-Action-Plattformer / Metroidvania



«Nine Sols» ist ein handgezeichnetes 2D-Actionspiel von Red Candle Games. Die Welt verbindet fernöstliche Mythologie mit Science-Fiction und wird oft als «Taopunk» beschrieben. Du spielst einen rachsüchtigen Helden, der die neun Sols stürzen will – mächtige Herrscher einer rätselhaften, zerfallenden Zivilisation.

Das Kampfsystem steht klar im Mittelpunkt. «Nine Sols» setzt weniger auf hektisches Ausweichen als auf präzise Paraden, Ablenkungen und Konter. Du musst Angriffe lesen, den richtigen Moment treffen und daraus eigene Offensiven entwickeln. Dadurch wirken viele Kämpfe wie konzentrierte Duelle. Die Nähe zu Sekiro ist spürbar, wird aber in eine eigenständige 2D-Struktur übertragen.

Gleichzeitig folgt das Spiel der Logik eines Metroidvania. Du erkundest zusammenhängende Gebiete, findest neue Fähigkeiten und öffnest damit Wege, die zuvor verschlossen waren. Das Spiel lebt von seiner Atmosphäre, seinen klaren Animationen und seiner sorgfältigen Bildsprache.

Titelbild: Electronic Arts

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