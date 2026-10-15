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Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im Oktober 2026 fürs Premium-Abo

Ein Mafia-Abenteuer, ein ungewöhnlicher Koop-Shooter und die Rückkehr eines Playstation-Klassikers: Sony hat neun neue Spiele für Playstation Plus angekündigt. Zwei davon bleiben Premium-Abonnenten vorbehalten.

Mit «Mafia: The Old Country» reist du ins Sizilien des früheren 20. Jahrhunderts. In «Horizon Forbidden West» erkundest du dagegen eine postapokalyptische Welt voller Maschinenwesen. Wer lieber gemeinsam spielt, kann sich in «Mycopunk» mit bis zu drei Freunden gegen außerirdische Pilzkreaturen wehren. Auch Horrorfans kommen mit «Poppy Playtime: Chapter 2» und «The Midnight Walk» auf ihre Kosten.

Die neuen Spiele stehen ab dem 20. Oktober zur Verfügung.

Welche Stufen gibt es im Playstation-Plus-Abo? Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich dazukommenden Gratisspielen, Cloud-Speicherung und exklusiven Rabatten im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

Neu für die Premium-Mitgliedschaft

«Dino Crisis 2» (2000)

Wann: 20. Oktober

Wo: PS4, PS5

Genre: Action-Adventure, Survival-Horror

Spieltyp: Singleplayer



Capcoms «Dino Crisis 2» schickt dich zurück in die Kreidezeit. Nach einem fehlgeschlagenen Experiment mit einer neuartigen Energiequelle verschwindet eine ganze Stadt. Die Agenten Regina und Dylan sollen herausfinden, was geschehen ist. Dabei begegnen sie zahlreichen Dinosauriern, die sie mit Pistolen, Schrotflinten und weiteren Waffen bekämpfen.

«RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition» (2004)

Wann: 20. Oktober

Wo: PS4, PS5

Genre: Aufbau- und Wirtschaftssimulation

Spieltyp: Singleplayer



In «RollerCoaster Tycoon 3» planst und verwaltest du deinen eigenen Vergnügungspark. Du baust Achterbahnen und Attraktionen, eröffnest Geschäfte und kümmerst dich um Personal und Finanzen. Dabei musst du die Bedürfnisse deiner Gäste berücksichtigen, damit dein Park profitabel bleibt.

Im Karrieremodus absolvierst du unterschiedliche Szenarien mit vorgegebenen Zielen. Der Sandkastenmodus lässt dir dagegen freie Hand bei der Gestaltung. Die Complete Edition enthält neben dem Hauptspiel die Erweiterungen «Soaked!» und «Wild!», die unter anderem Wasserparks und Tiergehege ergänzen.

Neu für Extra- und Premium-Abonnenten

«Mafia: The Old Country» (2025)

Wann: 20. Oktober

Wo: PS5

Genre: Action-Adventure

Spieltyp: Singleplayer



«Mafia: The Old Country» führt dich ins Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts. Du übernimmst die Rolle von Enzo Favara, der sich seinen Platz in einer kriminellen Familie erkämpfen will. Dabei gerät er in Machtkämpfe, Verrat und gewaltsame Auseinandersetzungen. Das Action-Adventure setzt auf eine lineare Handlung statt einer offenen Spielwelt. Du erkundest sizilianische Schauplätze, lieferst dir Schießereien, kämpfst mit Messern und bewegst dich zu Fuß, zu Pferd oder mit frühen Automobilen fort.

Der vierte Hauptteil der Reihe erzählt eine eigenständige Vorgeschichte und konzentriert sich auf Enzos Aufstieg innerhalb der Mafia.

«Horizon Forbidden West» (2022)

Wann: 20. Oktober

Wo: PS4, PS5

Genre: Action-Rollenspiel

Spieltyp: Singleplayer



In «Horizon Forbidden West» setzt Aloy ihre Reise durch eine postapokalyptische Welt fort, in der riesige Maschinenwesen die Landschaft bevölkern. Eine rätselhafte Plage bedroht das Leben auf der Erde. Um ihre Ursache aufzudecken, reist Aloy in den Westen des ehemaligen Nordamerikas. Dort trifft sie auf neue Stämme, erkundet Ruinen und bekämpft gefährliche Maschinen. Neben Fernkampfwaffen nutzt sie Fallen und verschiedene Spezialfähigkeiten. Die offene Spielwelt bietet zahlreiche Nebenquests und Geheimnisse.

«Mycopunk» (2026)

Wann: 20. Oktober

Wo: PS5

Genre: Ego-Shooter, Looter-Shooter

Spieltyp: Singleplayer, Online-Koop für bis zu vier Personen



In «Mycopunk» kämpfst du als Teil einer Gruppe aus ausrangierten Robotern gegen außerirdische Pilzwesen. Ein Konzern schickt das Team auf den Planeten New Atlas, wo eine Pilzkatastrophe außer Kontrolle geraten ist. In einzelnen Missionen bekämpfst du Gegnerhorden, sammelst Ausrüstung und verbesserst deine Waffen.

«Poppy Playtime: Chapter 2» (2022)

Wann: 20. Oktober

Wo: PS4, PS5

Genre: Survival-Horror, Puzzle-Adventure

Spieltyp: Singleplayer



Im zweiten Kapitel von «Poppy Playtime» erkundest du weitere Bereiche einer verlassenen Spielzeugfabrik. Nach der Begegnung mit Huggy Wuggy und der Befreiung von Poppy führt dich die Suche nach Antworten tiefer in das Gebäude. Dort warten neue Rätsel und gefährliche Spielzeugfiguren auf dich.

«The Midnight Walk» (2025)

Wann: 20. Oktober

Wo: PS5, optional mit PS VR2

Genre: Horror-Adventure, Dark Fantasy

Spieltyp: Singleplayer



Eine Welt aus Ton bildet die Kulisse von «The Midnight Walk». Du spielst eine verbrannte Gestalt namens The Burnt One und begleitest das kleine Laternenwesen Potboy durch eine düstere Fantasiewelt. Seine Flamme spendet Licht, lockt aber auch gefährliche Kreaturen an. Du musst dich verstecken, Monster überlisten und Rätsel lösen, um deine Reise fortzusetzen.

«Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition» (2021)

Wann: 20. Oktober

Wo: PS4, PS5

Genre: JRPG

Spieltyp: Singleplayer



«Tales of Arise» erzählt vom Konflikt zwischen den Planeten Dahna und Rena. Seit Jahrhunderten unterdrücken die Renäer die Bevölkerung von Dahna. Im Mittelpunkt stehen Alphen und Shionne, die sich gegen diese Herrschaft stellen. Auf ihrer Reise schließen sich ihnen weitere Gefährten an. Die Kämpfe laufen in Echtzeit ab und kombinieren Angriffe mit Spezialfähigkeiten und Teamaktionen.

Die «Beyond the Dawn Edition» enthält neben dem Hauptspiel auch die gleichnamige Erweiterung von 2023. Diese setzt die Geschichte rund ein Jahr später fort und ergänzt neue Quests, Dungeons und einen weiteren Handlungsstrang.

«Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game» (2025)

Wann: 20. Oktober

Wo: PS4, PS5

Genre: Action-Rollenspiel

Spieltyp: Singleplayer



In «Monster Energy Supercross 25» steigst du aufs Motocross-Motorrad und trittst gegen die besten Fahrer der US-amerikanischen Supercross-Meisterschaft an. Auf den offiziellen Strecken der Saison 2025 kämpfst du um schnelle Rundenzeiten und Meisterschaftspunkte. Dabei kommt es nicht nur auf Geschwindigkeit an. Du musst Sprünge richtig timen, Kurven sauber nehmen und deine Maschine auf dem zunehmend zerfahrenen Untergrund kontrollieren.

Titelbild: MoonHood

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