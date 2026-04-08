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Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im April 2026

Schnelle Kämpfe in «Hades II», zäher Überlebenskampf in «DayZ», ruhiges Bauen in «Planet Coaster 2»: Diese Mischung bringt der Game Pass im April.

April, April! Der macht, was er will. Im Fall des Xbox Game Pass bedeutet das vor allem eines: viele Spiele auf einmal. Microsoft hat am 7. April 2026 insgesamt 16 neue Titel für die erste Welle angekündigt. Damit fällt das Update ungewöhnlich umfangreich aus und deckt mehrere Genres gleichzeitig ab: von Strategie über Simulation bis hin zu Action und Indie-Projekten.

Auffällig ist zudem: Einige Spiele werden nicht komplett neu veröffentlicht, sondern gezielt für zusätzliche Plattformen und Abo-Stufen erweitert.

Ein Titel taucht in der Übersicht ebenfalls auf, gehört aber streng genommen nicht zu den Neuzugängen. «Final Fantasy IV» war bereits Teil des vorherigen Drops im März und April, über den ich schon berichtet habe.

News & Trends Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im März und April 2026 von Kim Muntinga

Welche Stufen gibt es beim Xbox Game Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«DayZ»

Wann: 8. April

Wo: PC

Wie: Essential, Premium, Ultimate, PC Game Pass

Hinweis: Bereits im Game Pass enthalten, jetzt zusätzlich für PC verfügbar



In «DayZ» kämpfst du in einer offenen, postapokalyptischen Welt ums Überleben. Die Spielwelt verzichtet vollständig auf feste Missionsstrukturen und überlässt dir die Kontrolle darüber, wie du dich bewegst und welche Ziele du verfolgst. Du suchst nach Nahrung, Ausrüstung und Schutz, während du gleichzeitig mit Krankheiten, Verletzungen und Umweltbedingungen umgehen musst.

Begegnungen mit anderen Spielern bleiben unberechenbar und können jederzeit kippen. Ressourcen sind knapp, Fehler werden bestraft und Entscheidungen wirken sich unmittelbar aus. Gerade diese Konsequenz sorgt für eine dichte, oft unvorhersehbare Spielerfahrung.

«Endless Legend 2» (Game Preview)

Wann: 8. April

Wo: PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Hinweis: Bereits im Game Pass enthalten, jetzt auch in Game Pass Premium verfügbar



«Endless Legend 2» setzt auf klassische 4X-Strategie, verbindet das Genre aber mit einer Welt, die sich im Verlauf einer Partie verändert und neue Bedingungen schafft. Du führst eine asymmetrische Fraktion, baust dein Reich aus, sicherst Ressourcen, erforschst Technologien und ringst mit rivalisierenden Mächten um Einfluss.

Ein zentrales Merkmal sind die unterschiedlichen Fraktionen, die sich nicht nur optisch, sondern auch spielerisch spürbar voneinander unterscheiden. Dadurch fühlt sich jede Kampagne anders an und verlangt einen eigenen Ansatz.

Militärische Expansion ist nur ein Teil des Spiels. Daneben spielen Diplomatie, politische Entscheidungen und langfristige Planung eine große Rolle. Armeen ziehst du nicht einfach nur in den Krieg, sondern setzt sie im Rahmen einer größeren Strategie ein. Dazu kommen Heldenfiguren, die deinen Fortschritt prägen und dein Reich gezielt stärken können.

«FBC: Firebreak»

Wann: 8. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Hinweis: Bereits im Game Pass enthalten, jetzt auch in Game Pass Premium verfügbar



In «FBC: Firebreak» schlüpfst du in die Rolle eines Mitglieds von Firebreak, einer Spezialeinheit innerhalb einer geheimnisvollen Bundesbehörde, die von übernatürlichen Kräften bedrängt wird. Das Spiel ist als kooperativer Ego-Shooter angelegt und setzt stark auf den gemeinsamen Einsatz im Team. Du rückst in Einsätze innerhalb eines Gebäudekomplexes aus, der von merkwürdigen Phänomenen, Chaos und feindlichen Wesen überrannt wird.

Statt klassischer Militärkulisse erwartet dich hier ein Szenario, das Action mit einer bewusst seltsamen, paranormalen Grundstimmung kombiniert. Ausrüstung, Waffen und Teamkoordination spielen eine zentrale Rolle, weil du Bedrohungen nicht nur ausschalten, sondern Lagen auch stabilisieren und Kontrolle zurückgewinnen musst. Das Spiel lebt dabei vom Zusammenspiel aus unmittelbarem Schusswechsel und ungewöhnlicher Einsatzdramaturgie.

«Planet Coaster 2»

Wann: 9. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Mit «Planet Coaster 2» baust und verwaltest du deinen eigenen Freizeitpark. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur Achterbahnen, sondern auch Wasserattraktionen, Themenbereiche und die komplette Infrastruktur eines Parks. Du entwirfst Anlagen, passt Wege und Dekorationen an und versuchst gleichzeitig, aus kreativen Ideen ein funktionierendes Geschäft zu machen. Das Spiel verbindet also Gestaltung und Management sehr eng.

Einerseits gibt dir das Bau-System viel Freiheit, um eigene Visionen umzusetzen. Andererseits musst du auf Besucherzufriedenheit, Preise, Kapazitäten und Wartung achten. Jede Entscheidung wirkt sich darauf aus, wie dein Park wahrgenommen wird und ob er wirtschaftlich funktioniert.

«Tiny Bookshop»

Wann: 10. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Tiny Bookshop» schlägt einen deutlich ruhigeren Ton an. Das Spiel setzt auf gemütliches Management und erzählt von einer kleinen mobilen Buchhandlung am Meer. Du lässt den Alltag hinter dir und eröffnest einen Secondhand-Buchladen, den du an verschiedenen malerischen Orten aufstellst. Dabei stellst du dein Sortiment zusammen, ergänzt es um passende Gegenstände und versuchst, die richtige Auswahl für deine Kundschaft zu treffen.

Gleichzeitig lernst du die Menschen vor Ort kennen, sprichst mit ihnen und bekommst so ein besseres Gefühl dafür, welche Bücher und Angebote zu ihrer Umgebung passen. Gerade diese Verbindung aus Management und Atmosphäre macht den Kern des Spiels aus. Es geht nicht um Zeitdruck oder Stress, sondern um einen ruhigen Spielfluss, in dem Beobachtung, Auswahl und Präsentation wichtiger sind als hektische Optimierung.

«Football Manager 26»

Wann: 13. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Hinweis: Bereits im Game Pass enthalten, jetzt auch in Game Pass Premium verfügbar



Im «Football Manager 26» übernimmst du nicht die Kontrolle auf dem Platz, sondern die Verantwortung für den gesamten Verein. Das Spiel setzt auf Management, Analyse und Planung. Du entscheidest über Transfers, Kaderstruktur, Training, Entwicklung und taktische Ausrichtung. Ziel ist es, aus unzähligen Stellschrauben ein schlüssiges sportliches Gesamtbild zu formen.

Kritik Vom Anpfiff zum Eigentor: «FM26» stolpert im Interface-Dschungel von Kim Muntinga

«Hades II»

Wann: 14. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Hades II» bleibt den Stärken des Vorgängers treu und erweitert das Konzept zu einem noch größeren Roguelike-Actionspiel. Du kämpfst dich in wiederholbaren Durchläufen durch eine mythologisch geprägte Welt, die diesmal über die klassische Unterwelt hinausreicht. Im Zentrum stehen schnelle Gefechte, präzise Ausweichbewegungen und der ständige Wechsel zwischen Angriff, Reaktion und Anpassung.

Jeder Lauf verläuft etwas anders, weil Belohnungen, Gegner und Möglichkeiten variieren. Genau daraus entsteht die hohe Wiederspielbarkeit. Durch neue Gebiete, eine größere Welt und den Kampf gegen den Titanen der Zeit setzt «Hades II» stärker auf Eskalation, ohne das Grundgefühl aus Tempo, Präzision und motivierender Progression aufzugeben.

«Replaced»

Wann: 14. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass



«Replaced» verbindet cineastisches 2.5D-Platforming mit einer düsteren Cyberpunk-Ästhetik. Im Mittelpunkt steht R.E.A.C.H., eine künstliche Intelligenz, die in einem menschlichen Körper gefangen ist. Das Spiel stellt damit schon auf erzählerischer Ebene die Frage, was Menschlichkeit in einer technologisch geprägten Welt überhaupt bedeutet.

Schauplatz ist ein alternatives Amerika der 1980er-Jahre, das von Geheimnissen, Konzernmacht und einer dunklen Zukunftsstimmung geprägt ist. Spielerisch kombiniert «Replaced» Erkundung, Plattform-Passagen und direkte Action.

«The Thaumaturge»

Wann: 14. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«The Thaumaturge» ist ein storygetriebenes Rollenspiel, das auf Figurenzeichnung, moralisch schwierige Entscheidungen und rundenbasierte Kämpfe setzt. Du nutzt mystische Fähigkeiten, um Emotionen zu lesen, Motive offenzulegen und mit von Folklore inspirierten Dämonen zu interagieren. Diese Fähigkeiten dienen nicht nur dem Kampf, sondern auch der Untersuchung von Menschen und Situationen. Das verleiht dem Spiel eine stärkere psychologische Komponente als vielen klassischen Rollenspielen.

«The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered»

Wann: 16. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Hinweis: Bereits im Game Pass enthalten, jetzt auch in Game Pass Premium verfügbar



«The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered» modernisiert Bethesdas Rollenspielklassiker aus dem Jahr 2006 mit neuer Optik und überarbeitetem Gameplay. Cyrodiil bleibt dabei eine weitläufige Fantasy-Welt, die frei erkundet werden kann, während sich eine Bedrohung aus den Ebenen von Oblivion über das Land legt. Der Reiz des Spiels liegt in seiner Offenheit. Haupt- und Nebenquests stehen ebenso zur Verfügung wie der Beitritt zu verschiedenen Fraktionen, die Entwicklung des eigenen Charakters in unterschiedliche Richtungen und die Freiheit, die Spielzeit nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Die Remaster-Version ersetzt diese Struktur nicht, sondern überführt sie in eine modernere Form. Neue visuelle Qualität und verfeinerte Spielmechaniken sollen den Zugang erleichtern, ohne den Kern zu verändern.

Meinung Das «Oblivion»-Remake ist unspielbar von Simon Balissat

«EA Sports NHL 26»

Wann: 16. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S

Wie: Ultimate, PC Game Pass



Mit «EA Sports NHL 26» rückt Eishockey in den Fokus. Das Spiel setzt auf schnelle Richtungswechsel, direkte Kontrolle und das typische Tempo des Sports. Vor allem Ice Q 2.0, gespeist mit NHL-Edge-Daten, soll das Spielgefühl weiter verfeinern. Hinzu kommen ein neu gedachter Be-A-Pro-Modus und HUT-Seasons. Der Kern bleibt aber die sportliche Dynamik: präzise Pässe, kluges Positionsspiel, harte Abschlüsse und das schnelle Umschalten zwischen Offensive und Defensive.

«Call of Duty: Modern Warfare»

Wann: 17. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Call of Duty: Modern Warfare» steht für direkte, bodenständige Shooter-Action mit filmisch inszenierter Kampagne. Das Spiel kombiniert eine moderne Konfliktkulisse mit Multiplayer und kooperativen Special-Ops-Missionen.

Die Kampagne setzt auf hohe Intensität und enge Inszenierung, während der Multiplayer schnelle Reaktionen, Kartenkenntnis und präzises Schussgefühl fordert. Die Special-Ops-Einsätze ergänzen das Paket um kooperative Herausforderungen.

«Little Rocket Lab»

Wann: 21. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Hinweis: Bereits im Game Pass enthalten, jetzt auch in Game Pass Premium verfügbar



«Little Rocket Lab» kombiniert gemütliche Stimmung mit Maschinenbau und Rollenspiel-Elementen. Du spielst Morgan, eine angehende Ingenieurin, die in ihre Heimat St. Ambroise zurückkehrt, um beim Bau der Familienrakete zu helfen. Im Zentrum steht damit nicht bloß ein technisches Bastelsystem, sondern auch die Verbindung zu einem Ort und seinen Bewohnern. Du baust Maschinen, hilfst den Menschen vor Ort mit praktischen Lösungen und arbeitest dich Schritt für Schritt an ein größeres Ziel heran.

«Sopa: Tale of the Stolen Potato»

Wann: 21. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Hinweis: Bereits im Game Pass enthalten, jetzt auch in Game Pass Premium verfügbar



«Sopa: Tale of the Stolen Potato» setzt auf erzählerische Abenteuerkost mit emotionalem Einschlag. Ausgangspunkt ist eine kleine, fast alltägliche Aufgabe: Miho soll für seine Großmutter eine Kartoffel aus der Vorratskammer holen. Aus diesem simplen Moment entwickelt sich jedoch eine Reise in eine magische Welt voller eigenwilliger Figuren, ungewöhnlicher Orte und symbolischer Begegnungen.

Das Spiel führt dabei durch die Tiefen Südamerikas und beschäftigt sich mit der Bedeutung dessen, was Menschen weitergeben.

«Vampire Crawlers»

Wann: 21. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass



«Vampire Crawlers» greift bekannte Elemente aus sogenannten Survivors-Spielen auf und überträgt sie in ein rundenbasiertes System. Du bewegst dich durch Dungeons, triffst Entscheidungen über Karten und Fähigkeiten und stellst dir nach und nach ein eigenes Build zusammen.

Anders als in Echtzeit-orientierten Genrevertretern bestimmst du hier das Tempo selbst. Jede Aktion erfolgt bewusst und hat direkte Auswirkungen auf den weiteren Verlauf. Dadurch verschiebt sich der Fokus von Reaktion hin zu Planung und Übersicht. Zufällig generierte Level sorgen dafür, dass sich jeder Durchlauf anders entwickelt und neue Situationen entstehen.

Gleichzeitig fordert dich das Spiel dazu auf, deine Strategie kontinuierlich anzupassen und Risiken abzuwägen. Die Mischung aus Deckbuilding, Dungeon-Crawling und Roguelite-Struktur schafft ein System, das auf Wiederholung setzt, ohne sich identisch anzufühlen, und dich mit jeder Runde neue Herangehensweisen ausprobieren lässt.

«Kiln»

Wann: 23. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass



«Kiln» verbindet kreative Gestaltung mit kompetitivem Multiplayer. Du erschaffst eigene Figuren, deren Form, Gewicht und Aufbau direkten Einfluss auf ihre Eigenschaften im Spiel haben. Diese treten anschließend in Arenen gegeneinander an, wodurch sich ein System ergibt, das Design und Gameplay eng miteinander verzahnt. Kämpfe verlaufen schnell und setzen auf unmittelbare Reaktion, während dein gewähltes Design den Spielstil vorgibt.

Unterschiedliche Konstruktionen führen zu unterschiedlichen Stärken und Schwächen, wodurch sich vielfältige Strategien entwickeln lassen. Gleichzeitig bleibt der kreative Prozess zentral, da du deine Figuren kontinuierlich anpassen und neue Ansätze ausprobieren kannst. Das Spiel lebt von diesem Wechsel zwischen Erschaffen und Antreten und erzeugt daraus eine Dynamik, die sich in jeder Partie neu entfaltet.

Titelbild: Activision

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