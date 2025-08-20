News & Trends 10 0

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im August 2025 (Teil 2)

Die neuen Games der zweiten Monatshälfte führen dich unter anderem als Schmiede-Tycoon ins Mittelalter, als durchgedrehte Ziege in eine Sandbox-Welt und als Teenager in die Ermittlungen zu einer Mordserie.

Microsoft hat die zweite Welle an Spielen vorgestellt, die im August neu im Xbox Game Pass erscheinen. Es handelt sich um eine Mischung aus Neuheiten und (teilweise neu aufgelegten) Klassikern.

News & Trends Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im August 2025 von Kim Muntinga

Hier erfährst du, welche Spiele wann erscheinen, auf welchen Plattformen sie verfügbar sind und welche Game-Pass-Stufe du brauchst, um sie zu spielen.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Core, Standard und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass nur für diese Plattform. Die Core-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 40 Spielen und Mitgliederrabatte. Standard erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Game-Pass-Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming..

«Blacksmith Master» (Game Preview)

Wann: ab sofort / Wo: PC / Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass /

Wie wäre es mit einem Industrie-Tycoon-Game im Mittelalter? In «Blacksmith Master» managst du alles rund um das Schmiedehandwerk. Du richtest deine Schmiede ein, stellst Mitarbeiter Untergebene an und sorgst dafür, dass sie die gewünschten Produkte herstellen und in deinem Laden verkaufen. Von Schmuck über Waffen bis hin zu Haushaltsgegenständen ist alles dabei. In Minen lässt du Erze und Edelsteine abbauen, in den Wäldern hacken Holzfäller Bäume für deine Schmiedeöfen um. Was du nicht selbst abbaust, kaufst du über Handelsbeziehungen ein.

Das Game ist erst im Mai im Early Access erschienen.

«Void/Breaker»

Wann: ab sofort / Wo: PC / Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass /

In diesem Roguelite-Ego-Shooter steckst du in einem ewigen Kreislauf im Kampf gegen eine bösartige KI fest. Du stirbst und beginnst von vorne mit neuen Fähigkeiten und Waffen – und der Entscheidung, wie und über welche Wege du vorgehen möchtest. Auch die Umgebung lässt sich zerstören, was du zu deinem Vorteil nutzen kannst. Das Game verspricht actionreiche Kämpfe mit viel Bewegung und ein «revolutionäres Waffen-Modding-System».

Auf der Gamescom ist ein brandneuer Trailer zum Early Access Launch am 19. August erschienen:

«Goat Simulator: Remastered»

Wann: 20. August / Wo: Xbox Series X|S / Wie: neu mit Game Pass Standard /

Im gleichermaßen bekannten und beliebten «Goat Simulator» spielst du eine Ziege auf Speed, der eine ganze Sandbox-Spielwelt zur [strike:Zerstörung]kreativen Umgestaltung zur Verfügung steht. Das Spiel nimmt sich nicht ganz ernst, und darin liegt der Spaß: Kicke NPCs durch die Gegend, fliege herum, spiele mit der Physik und tu, was dir in den Sinn kommt. Für die Remastered-Version hat Entwickler Coffee Stain Studios das Originalspiel aus 2014 aufgehübscht.

«Persona 4 Golden»

Wann: 20. August / Wo: Cloud, Console, and PC / Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard /

«Persona 4 Golden» ist ein Spiel über junge Erwachsene in Japan, die mit einer Reihe von Morden konfrontiert werden – und eigentlich nach dem Sinn des Lebens suchen. Das JRPG konzentriert sich auf den Protagonisten und seine Freunde, die auf ihrem Abenteuer in eine andere Welt gelangen.

«Herdling»

Wann: 21. August / Wo: Cloud, PC, and Xbox Series X|S / Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass /

Das verspricht eine herzerwärmende Geschichte zu werden: Dein Charakter ist allein und muss unter der Brücke schlafen – da trifft er auf einem vermüllten Hinterhof eine wuschelige, riesige Kreatur, die Hilfe benötigt. Du führst das liebenswerte Tier aus der Stadt in die Berge, während sich euch weitere Tiere anschließen. Auf deiner Reise musst du darauf achtgeben, dass deiner Herde nichts passiert. Zusammen überwindet ihr Hindernisse und entdeckt Geheimnisse in den verschneiten Hochebenen. «Herdling» erscheint am 21. August.

«Gears of War: Reloaded»

Wann: 26. August / Wo: Cloud, PC, and Xbox Series X|S / Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass /

«Reloaded» erscheint am 26. August und ist eine stark überarbeitete Version des originalen «Gears of War» aus dem Jahr 2006. Der Third Person Shooter setzt auf taktisches, team-basiertes Vorgehen. Die neue Version beinhaltet alle Inhalte, die für das Original nach dem Release erschienen sind sowie eine Bonus-Kampagne, Multiplayer-Karten und weitere Charaktere.

«Dragon Age: The Veilguard»

Wann: 28. August / Wo: Cloud, PC, and Xbox Series X|S / Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass /

Das Singleplayer-Rollenspiel erschien 2024. Deine Aufgabe ist es, den elfischen Gott Fen'Harel aufzuhalten, der die physische Welt mit dem Nichts verbinden will. Zusammen mit deinen Begleitern begibst du dich auf eine Reise, die dich in einen Kampf gegen die Götter führt.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass im August

Nichts hält ewig und so verlassen am 31. August auch ein paar Spiele den Game-Pass-Pool. Du hast nur noch wenige Tage Zeit, um diesen Games noch eine Chance zu geben:

«Ben 10 Power Trip»

«Borderlands 3»

«Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay»

«Sea of Stars»

«This War of Mine: Final Cut»

Titelbild: Coffee Stain Studios

Dieser Artikel gefällt mir! 10 Personen gefällt dieser Artikel







