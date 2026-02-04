News & Trends 8 0

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Februar 2026

Mit «High on Life 2», «Avowed» und «Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii» setzt der Xbox Game Pass im Februar 2026 auf große Namen: vom Shooter bis zum Rollenspiel.

Neue Spiele braucht der Xbox Game Pass – auch im Monat der Liebe. Pünktlich rund um den Valentinstag erweitert Microsoft sein Abo erneut und liefert dir gleich elf frische Titel, die den Februar 2026 abwechslungsreicher machen. Von familienfreundlichen Rennspielen über schräge Sci‑Fi‑Shooter bis hin zu mächtigen Fantasy‑Rollenspielen ist die Auswahl so bunt wie ein Blumenstrauß zum 14. Februar.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass nur für PC. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Game-Pass-Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii»

Wann: 03. Februar

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass



In «Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii» verschmilzt die bekannte Yakuza-Spielmechanik mit einem ungewöhnlichen Setting: den tropischen Inseln Hawaiis. Dort verbindet das Spiel klassische Straßen‑Action mit Piraten-Abenteuern auf See und setzt auf eine farbenfrohe Open‑World, die von hawaiianischen Städten, Stränden und lokalen Einflüssen geprägt ist.

Der Titel bietet Kampfsysteme, die Nahkampf-Fähigkeiten mit taktischen Elementen verbinden, und zahlreiche Nebenaktivitäten, die von Minispielen bis zu Story-Missionen reichen. Die charakterstarken Figuren stehen im Zentrum der Erzählung und liefern sowohl humorvolle als auch dramatische Momente.

Kollege Domagoj hat das Spiel getestet und war positiv angetan.

Kritik Arrr! «Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii» ist ein verflucht grandioser Piraten-Fiebertraum von Domagoj Belancic

«Madden NFL 26»

Wann: 05. Februar

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Ultimate, PC Game Pass



Kurz vor dem diesjährigen Super Bowl führt dich «Madden NFL 26» direkt in die eigene heiße Phase der Football‑Saison. Das Game setzt erneut auf eine Mischung aus Realismus und dynamischem Spielgefühl. Die Entwickler feilen weiter an Animationen, Kollisionsphysik und KI‑Reaktionen, sodass das Spiel näher an die echten Abläufe der Liga heranrückt.

Besonders im Franchise‑Modus entfaltet das Spiel seine Stärken: Du verwaltest Kader, verhandelst Verträge, entwickelst Spieler und reagierst auf Verletzungen oder Formschwankungen deiner Mannschaft.

Meinung Kein Bock auf «Madden NFL», ich zock lieber «College Football» von Kim Muntinga

«Paw Patrol Rescue Wheels: Championship»

Wann: 05. Februar

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud, Handheld

Wie: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass



Der familienfreundliche Titel setzt auf leichte Zugänglichkeit und farbenfrohen Fahrspaß mit den bekannten Paw‑Patrol‑Charakteren. In «Rescue Wheels: Championship» nehmen Kinder – und junggebliebene Fans – an Rennen und Mini‑Missionen teil, die im Stil der Serie gestaltet sind.

Jede Hundefigur besitzt ihre eigenen Fähigkeiten, die während der Wettkämpfe Vorteile bringen. Die Strecken variieren zwischen Strand, Stadt und Wald und enthalten harmlose Hindernisse sowie Sammelobjekte, die jüngere Spieler motivieren.

«Relooted»

Wann: 10. Februar

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Mit «Relooted» bekommst du einen Arcade‑Shooter, der bewusst auf schnelles, unkompliziertes Gameplay ausgelegt ist. Die Präsentation wirkt retro‑inspiriert, setzt jedoch auf moderne Effekte und ein dynamisches Leveldesign.

Du kämpfst dich in kurzen, intensiven Runden durch prozedural generierte Areale, die dir immer neue Herausforderungen stellen. Verschiedene Waffen, Power‑ups und temporäre Fähigkeiten erlauben flexible Spielstile. Besonders die kurze Spieldauer der einzelnen Runs lädt dazu ein, immer wieder neu zu starten und bessere Ausrüstung oder höhere Punktzahlen zu erreichen.

«BlazBlue Entropy Effect X»

Wann: 12. Februar

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



In «BlazBlue Entropy Effect X» erwartet dich ein 2D‑Kampfspiel, das klassische Genre‑Elemente mit modernen Roguelite‑Strukturen verbindet. Statt reiner Arena‑Duelle bewegst du dich durch seitlich scrollende Levels, in denen du Gegnerwellen, Plattform‑Passagen und wechselnde Herausforderungen meisterst.

Die bekannten, schnellen Kombos der «BlazBlue»‑Reihe bleiben erhalten, werden aber durch frei wählbare Upgrades, variable Movesets und prozedurale Level‑Varianten erweitert. Jeder Durchlauf verläuft dadurch spürbar anders: Neue Fähigkeiten verstärken deine Angriffe, verändern dein Timing oder eröffnen alternative Spielstile.

«Roadside Research» (Game Preview)

Wann: 12. Februar

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Roadside Research» erscheint als Game‑Preview‑Titel (mit anderen Worten: Early Access) und setzt auf eine Kombination aus Exploration, Mystery‑Elementen und narrativen Experimenten. Du reist durch weitläufige Umgebungen, in denen du ungewöhnliche Phänomene beobachtest, Daten sammelst und Hinweise auf eine übergeordnete Geschichte entdeckst. Der Fokus liegt weniger auf Action, sondern auf dem schrittweisen Entdecken einer Welt, die zwischen Science‑Fiction und surrealer Atmosphäre pendelt.

«Starsand Island»

Wann: 12. Februar

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Starsand Island» lädt dich in eine entspannte Inselwelt ein und verfolgt einen ruhigen, entschleunigten Ansatz. In der Lebenssimulation baust du dein eigenes Inselleben auf, entdeckst Geheimnisse, sammelst Ressourcen, pflegst Beziehungen zu Charakteren und entwickelst deine Umgebung Stück für Stück weiter. Das Spiel legt Wert auf eine stimmige Atmosphäre, farbenfrohe Darstellungen und eine sanfte musikalische Begleitung. Viele Systeme – vom Crafting bis zu den Tagesabläufen – sind bewusst einfach gehalten

«High on Life 2»

Wann: 13. Februar

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Der verrückte Shooter setzt den humorvoll‑abstrakten Stil seines Vorgängers fort. Du spielst erneut einen Kopfgeldjäger in einer chaotischen Sci‑Fi‑Welt, begleitet von sprechenden Waffen, die ununterbrochen Kommentare abgeben.

Neu ist ein Skateboard‑Traversal‑System, das dir erlaubt, mit hoher Geschwindigkeit durch die futuristischen Umgebungen zu sausen. Die Level sind größer, vertikaler und noch stärker auf absurden Humor ausgelegt. Jede Waffe besitzt nicht nur mechanische Besonderheiten, sondern auch eigene Persönlichkeiten, die die Handlung beeinflussen. Der Titel bleibt ein wilder Mix aus Shooter‑Action, Comedy und experimentellen Ideen.

«Kingdom Come Deliverance»

Wann: 13. Februar

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass



Das realistische Mittelalter‑Rollenspiel versetzt dich in das Böhmen des 15. Jahrhunderts. Statt Fantasywesen oder übernatürlicher Kräfte konzentriert sich das Spiel auf historische Genauigkeit. Du schlüpfst in die Rolle von Heinrich, dem Sohn eines Schmieds, und navigierst durch politische Konflikte, alltägliche Herausforderungen und ein hartes, glaubwürdig dargestelltes Leben.

Das Kampfsystem setzt auf physikalisch präzise Schwertduelle, Ausdauerverwaltung und taktische Entscheidungen. Gleichzeitig baust du deinen Charakter durch Fähigkeiten, Rufsysteme und realistische Handwerksarbeiten aus. Die offene Welt lebt von Dörfern, Wäldern und Burgen, die durch ihre Detailtreue überzeugen.

«Avatar: Frontiers of Pandora»

Wann: 17. Februar

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



In «Avatar: Frontiers of Pandora» betrittst du die weitläufigen Ökosysteme des Pandora-Universums – eine offene Welt voller exotischer Flora, Fauna und Konflikte zwischen menschlichen Interessen und den Na’vi. Du steuerst deinen eigenen Charakter durch Regenwälder, schroffe Gebirgslandschaften und geheimnisvolle Tiefen, während du an der Seite der Na’vi gegen Konzerne und militärische Fraktionen kämpfst.

Die Erkundung steht im Mittelpunkt: Neben actiongeladenen Kämpfen nutzt du Fluggeräte, Fahrzeuge und taktische Aufklärung, um deine Ziele zu erreichen. Dynamische Tages- und Wetterzyklen, eine detailreiche Umwelt sowie narrative Verzweigungen verstärken das immersive Erlebnis. Entscheidungen beeinflussen nicht nur dein unmittelbares Umfeld, sondern auch den Verlauf der Story

«Avowed»

Wann: 17. Februar

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Game Pass Premium



«Avowed» ist ein Action-Rollenspiel aus dem Hause Obsidian Entertainment, das im vielschichtigen Fantasy-Universum von «Pillars of Eternity» angesiedelt ist. Du schlüpfst in die Rolle eines Envoys – eines Gesandten des Aedyr-Imperiums – und begibst dich in die mysteriösen Living Lands, eine Region voller politischer Spannungen, archaischer Magie und gefährlicher Geheimnisse.

Die Hauptaufgabe führt dich auf die Spur einer Seuche namens Dream Scourge, die die Seelen der Bewohner bedroht und das fragile Gleichgewicht zwischen verschiedenen Fraktionen ins Wanken bringt. Deine Entscheidungen beeinflussen nicht nur den Verlauf der Story, sondern auch Beziehungen zu Begleitern und die Rolle, die du innerhalb der Machtkonstellationen einnimmst.

Besonders markant ist das Kampfsystem: Es kombiniert Nahkampf, Magie und Fernkampfwaffen und erlaubt das schnelle Wechseln zwischen Ausrüstungssets und Fähigkeiten.

Kritik «Avowed» im Test: endlich wieder mal ein richtig geiles oldschool Action-RPG von Domagoj Belancic

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Der Vorgänger des aktuellen «Madden»‑Teils verschwindet Mitte Februar aus dem Game Pass. Wenn du deine laufende Karriere noch abschließen möchtest, solltest du dies zeitnah tun, bevor der Titel komplett aus dem Katalog fällt.

«Madden NFL 24»

Titelbild: Sega

Dieser Artikel gefällt mir! 8 Personen gefällt dieser Artikel







