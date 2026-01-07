Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Januar 2026

News & Trends
von Simon Balissat
Im neuen Jahr haut Microsoft direkt ein paar große Gaming-Brocken in den Xbox Game Pass. Mit dabei ist «Star Wars Outlaws», «Resident Evil Village» und für Retro-Fans «Final Fantasy».
Bei den neuen Games handelt es sich wie immer um eine Mischung aus Neuheiten und (teilweise neu aufgelegten) Klassikern. Alle Titel erscheinen im Laufe der nächsten Wochen und sind je nach Abostufe für Cloud, Konsole oder PC verfügbar.
Wann: ab sofort
Wo: Cloud, PC und Xbox Series X|S
Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
«Brews & Bastards» ist ein Action‑RPG Dungeon Crawler im Fantasy-Stil. Du spielst eine Gruppe trinkfreudiger Charaktere, die sich durch prozedural aufgebaute Dungeons voller betrunkener Dämonen kämpft. Das Spiel bietet Singleplayer sowie lokalen Koop für bis zu vier Personen. Verschiedene magische Gebräue verleihen dir besondere Fähigkeiten. Das Game richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die einem schrägen, alkohollastigen Humor nicht abgeneigt sind.
Wann: ab sofort
Wo: Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S
Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Das Horror-Game mit Puzzle- und Jump-Einlagen kommt in niedlicher Grafik daher, schafft dabei aber eine düstere, unheimliche Atmosphäre. Du steuerst ein kleines Kind namens Six, das aus einer alptraumhaften Welt voller grotesker Kreaturen entkommen muss. Die «Enhanced Edition» verbessert das Spiel mit 4K-Auflösung und 60 FPS.
Wann: ab sofort
Wo: Cloud, Konsole, Handheld und PC
Wie: Game Pass Premium
Ernsthaft geht es auch in «Atomfall» zu. Es handelt sich um ein postapokalyptisches Action‑Adventure mit Rollenspielelementen, das in einer alternativen Version Großbritanniens nach einem nuklearen Zwischenfall spielt. Du erkundest offene Gebiete, sammelst Ausrüstung, triffst auf seltsame Fraktionen und musst Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Das Spiel ist auf Einzelspieler ausgelegt und konzentriert sich auf Erkundung, Atmosphäre und narrative Entscheidungen.
Wann: ab sofort
Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC
Wie: Game Pass Premium
Auch «Lost in Random: The Eternal Die» ist ein Action‑Adventure. Der Single Player legt seinen Fokus auf Erkundung und Kämpfen in einer märchenhaft-düsteren Welt, in der Zufall und Würfelmechaniken eine zentrale Rolle spielen. Du bewegst dich durch skurrile Orte, löst kleinere Rätsel und nutzt ein Kampfsystem, das Echtzeitaktionen mit zufallsbasierten Fähigkeiten kombiniert.
Wann: ab sofort
Wo: Cloud, PC und Xbox Series X|S
Wie: Game Pass Premium
Auch Sport darf in der Liste der neuen Game-Pass-Spiele nicht fehlen. In «Rematch» steuerst du in schnellen Online‑Partien einen einzelnen Fußballspieler in der Third‑Person‑Perspektive. Du wechselst je nach Situation zwischen Angriff, Verteidigung und sogar der Rolle des Torwarts, wobei jede Position eigene Fähigkeiten hat. Das Spiel setzt vollständig auf Mehrspieler‑Matches und bietet keine Einzelspieler‑Kampagne.
Wann: ab sofort
Wo: Cloud, PC und Xbox Series X|S
Wie: Game Pass Premium
«Warhammer 40.000: Space Marine» ist ein actionorientiertes Third‑Person‑Spiel, das Nahkampf und Schusswaffen ohne große Unterbrechungen miteinander verbindet. Du spielst einen Space Marine, der sich durch Orks und Chaos-Truppen kämpft, wobei der Fokus klar auf direkter, brutaler Gefechts-Action liegt. Neben der Einzelspielerkampagne gibt es auch Mehrspielermodi, in denen Teams gegeneinander antreten oder kooperativ Wellen von Gegnern abwehren. Die «Master Craftet Edition» bietet eine bessere Grafik und neue Komfortfunktionen.
Wann: 8. Januar
Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC
Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
«Final Fantasy» ist das erste Game der berühmten gleichnamigen Spielreihe. Es ist ein klassisches Rollenspiel, in dem du eine Gruppe von vier Helden durch eine offene Fantasywelt führst. Das Spiel kombiniert rundenbasierte Kämpfe, frei wählbare Charakterklassen und eine einfache, aber grundlegende Geschichte über das Wiederherstellen des Gleichgewichts der Elemente. Für den Game Pass kommt das Spiel laut Xbox als überarbeitete 2D-Version.
Zum Originalspiel aus 1987 gibt es keinen vorzeigbaren Trailer.
Wann: 13. Januar
Wo: Cloud, PC und Xbox Series X|S
Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Für Fans von «Star Wars» könnte das Open-World-Game «Star Wars Outlaws» etwas sein. Es spielt zwischen «Das Imperium schlägt zurück» und «Die Rückkehr der Jedi‑Ritter». Du übernimmst die Rolle der Diebin Kay Vess, die verschiedene Planeten erkundet, Aufträge für Syndikate erledigt und sich mit Schusswaffen, Schleichen und Fahrzeugen durch eine kriminell geprägte Galaxis bewegt. Das Spiel ist ein reiner Einzelspielertitel.
Wann: 15. Januar
Wo: Cloud, Konsole, Handheld und PC
Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Jetzt wird es richtig bunt: «My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery» ist ein leicht zugängliches 3D‑Abenteuer, in dem du verschiedene Ponys aus der Serie steuerst und eine Reihe kleiner Rätsel sowie einfache Aufgaben in der Wolkenstadt Zephyr Heights löst. Jede Figur hat eigene Fähigkeiten. Du kannst allein oder im lokalen Koop zu zweit spielen.
Wann: 20. Januar
Wo: Cloud, Konsole und PC
Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
In eine ganz andere Richtung geht «Resident Evil Village». Das Survival-Horror-Game ist nichts für schwache Nerven. Du erkundest in der Ego-Perspektive als Ethan Winters ein abgelegenes Dorf und musst dich dabei gegen monströse Gegner behaupten. Das Spiel verbindet Erkundung, Ressourcenmanagement und actionlastige Kämpfe.
Wann: 20. Januar
Wo: Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S
Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
«Mio: Memories in Orbit» ist ein Metroidvania‑Spiel, in dem du als agiler Roboter eine überwucherte Arche erkundest und nach und nach neue Fähigkeiten freischaltest. Die Welt ist labyrinthartig aufgebaut und öffnet sich Stück für Stück, während du Maschinen, Umgebungsrätsel und feindliche Systeme überwindest. Das Spiel ist ein reiner Einzelspielertitel.
Bald musst du dich von diesen sechs Titeln aus dem Game Pass-Katalog verabschieden:
