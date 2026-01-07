News & Trends 2 0

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Januar 2026

Im neuen Jahr haut Microsoft direkt ein paar große Gaming-Brocken in den Xbox Game Pass. Mit dabei ist «Star Wars Outlaws», «Resident Evil Village» und für Retro-Fans «Final Fantasy».

Bei den neuen Games handelt es sich wie immer um eine Mischung aus Neuheiten und (teilweise neu aufgelegten) Klassikern. Alle Titel erscheinen im Laufe der nächsten Wochen und sind je nach Abostufe für Cloud, Konsole oder PC verfügbar.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC-Game-Pass nur für PC. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Game-Pass-Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«Brews & Bastards»

Wann: ab sofort

Wo: Cloud, PC und Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



«Brews & Bastards» ist ein Action‑RPG Dungeon Crawler im Fantasy-Stil. Du spielst eine Gruppe trinkfreudiger Charaktere, die sich durch prozedural aufgebaute Dungeons voller betrunkener Dämonen kämpft. Das Spiel bietet Singleplayer sowie lokalen Koop für bis zu vier Personen. Verschiedene magische Gebräue verleihen dir besondere Fähigkeiten. Das Game richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die einem schrägen, alkohollastigen Humor nicht abgeneigt sind.

«Little Nightmares Enhanced Edition» Wann: ab sofort

Wo: Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



Das Horror-Game mit Puzzle- und Jump-Einlagen kommt in niedlicher Grafik daher, schafft dabei aber eine düstere, unheimliche Atmosphäre. Du steuerst ein kleines Kind namens Six, das aus einer alptraumhaften Welt voller grotesker Kreaturen entkommen muss. Die «Enhanced Edition» verbessert das Spiel mit 4K-Auflösung und 60 FPS.

«Atomfall» Wann: ab sofort

Wo: Cloud, Konsole, Handheld und PC

Wie: Game Pass Premium



Ernsthaft geht es auch in «Atomfall» zu. Es handelt sich um ein postapokalyptisches Action‑Adventure mit Rollenspielelementen, das in einer alternativen Version Großbritanniens nach einem nuklearen Zwischenfall spielt. Du erkundest offene Gebiete, sammelst Ausrüstung, triffst auf seltsame Fraktionen und musst Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Das Spiel ist auf Einzelspieler ausgelegt und konzentriert sich auf Erkundung, Atmosphäre und narrative Entscheidungen.

«Lost in Random: The Eternal Die» Wann: ab sofort

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Game Pass Premium



Auch «Lost in Random: The Eternal Die» ist ein Action‑Adventure. Der Single Player legt seinen Fokus auf Erkundung und Kämpfen in einer märchenhaft-düsteren Welt, in der Zufall und Würfelmechaniken eine zentrale Rolle spielen. Du bewegst dich durch skurrile Orte, löst kleinere Rätsel und nutzt ein Kampfsystem, das Echtzeitaktionen mit zufallsbasierten Fähigkeiten kombiniert.

«Rematch»

Wann: ab sofort

Wo: Cloud, PC und Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Premium



Auch Sport darf in der Liste der neuen Game-Pass-Spiele nicht fehlen. In «Rematch» steuerst du in schnellen Online‑Partien einen einzelnen Fußballspieler in der Third‑Person‑Perspektive. Du wechselst je nach Situation zwischen Angriff, Verteidigung und sogar der Rolle des Torwarts, wobei jede Position eigene Fähigkeiten hat. Das Spiel setzt vollständig auf Mehrspieler‑Matches und bietet keine Einzelspieler‑Kampagne.

«Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition»

Wann: ab sofort

Wo: Cloud, PC und Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Premium



«Warhammer 40.000: Space Marine» ist ein actionorientiertes Third‑Person‑Spiel, das Nahkampf und Schusswaffen ohne große Unterbrechungen miteinander verbindet. Du spielst einen Space Marine, der sich durch Orks und Chaos-Truppen kämpft, wobei der Fokus klar auf direkter, brutaler Gefechts-Action liegt. Neben der Einzelspielerkampagne gibt es auch Mehrspielermodi, in denen Teams gegeneinander antreten oder kooperativ Wellen von Gegnern abwehren. Die «Master Craftet Edition» bietet eine bessere Grafik und neue Komfortfunktionen.

«Final Fantasy» Wann: 8. Januar

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



«Final Fantasy» ist das erste Game der berühmten gleichnamigen Spielreihe. Es ist ein klassisches Rollenspiel, in dem du eine Gruppe von vier Helden durch eine offene Fantasywelt führst. Das Spiel kombiniert rundenbasierte Kämpfe, frei wählbare Charakterklassen und eine einfache, aber grundlegende Geschichte über das Wiederherstellen des Gleichgewichts der Elemente. Für den Game Pass kommt das Spiel laut Xbox als überarbeitete 2D-Version.

Zum Originalspiel aus 1987 gibt es keinen vorzeigbaren Trailer. «Star Wars Outlaws»

Wann: 13. Januar

Wo: Cloud, PC und Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Für Fans von «Star Wars» könnte das Open-World-Game «Star Wars Outlaws» etwas sein. Es spielt zwischen «Das Imperium schlägt zurück» und «Die Rückkehr der Jedi‑Ritter». Du übernimmst die Rolle der Diebin Kay Vess, die verschiedene Planeten erkundet, Aufträge für Syndikate erledigt und sich mit Schusswaffen, Schleichen und Fahrzeugen durch eine kriminell geprägte Galaxis bewegt. Das Spiel ist ein reiner Einzelspielertitel.

«My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery»

Wann: 15. Januar

Wo: Cloud, Konsole, Handheld und PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



Jetzt wird es richtig bunt: «My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery» ist ein leicht zugängliches 3D‑Abenteuer, in dem du verschiedene Ponys aus der Serie steuerst und eine Reihe kleiner Rätsel sowie einfache Aufgaben in der Wolkenstadt Zephyr Heights löst. Jede Figur hat eigene Fähigkeiten. Du kannst allein oder im lokalen Koop zu zweit spielen.

«Resident Evil Village»

Wann: 20. Januar

Wo: Cloud, Konsole und PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



In eine ganz andere Richtung geht «Resident Evil Village». Das Survival-Horror-Game ist nichts für schwache Nerven. Du erkundest in der Ego-Perspektive als Ethan Winters ein abgelegenes Dorf und musst dich dabei gegen monströse Gegner behaupten. Das Spiel verbindet Erkundung, Ressourcenmanagement und actionlastige Kämpfe.

«Mio: Memories in Orbit»

Wann: 20. Januar

Wo: Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Mio: Memories in Orbit» ist ein Metroidvania‑Spiel, in dem du als agiler Roboter eine überwucherte Arche erkundest und nach und nach neue Fähigkeiten freischaltest. Die Welt ist labyrinthartig aufgebaut und öffnet sich Stück für Stück, während du Maschinen, Umgebungsrätsel und feindliche Systeme überwindest. Das Spiel ist ein reiner Einzelspielertitel.

Diese Spiele gibt’s bald nicht mehr im Game Pass

Bald musst du dich von diesen sechs Titeln aus dem Game Pass-Katalog verabschieden:

«Flintlock The Siege of Dawn»

«Neon White»

«Road 96»

«The Ascent»

«The Grinch Christmas Adventures»

Titelbild: Ubisoft

Dieser Artikel gefällt mir! 2 Personen gefällt dieser Artikel







