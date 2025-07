News & Trends 10 4

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Juli 2025

Frischer Content für Game-Pass-Abonnenten: Microsoft bringt im Juli eine neue Auswahl an Spielen. Von düsterer Atmosphäre in «Little Nightmares II» bis zum Skateboarding-Remake von Tony Hawk ist für viele etwas dabei.

Der Juli bringt frischen Nachschub für alle, die ein Abo beim Xbox Game Pass haben. Microsoft hat die erste Welle neuer Spiele vorgestellt. Dich erwartet eine abwechslungsreiche Mischung aus Action-Abenteuern, charmanten Indie-Spielen, Klassikern und sportlichen Herausforderungen. Hier siehst du, welche Titel im Juli neu in die Bibliothek kommen und ab wann du sie spielen kannst.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Core, Standard und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass nur für diese Plattform. Die Core-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 40 Spielen und Mitgliederrabatte. Standard erweitert diesen Zugriff auf umfangreiche Game-Pass-Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«Little Nightmares II»

Wann: 1. Juli

Wo: Cloud, Konsole und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



In diesem atmosphärischen Horror-Abenteuer steuerst du Mono, einen kleinen Jungen, der sich durch verstörende Welten voller albtraumhafter Kreaturen kämpfen muss. Das Spiel lebt von seiner bedrückenden Atmosphäre und einer starken Audio- und Bildsprache. Es kombiniert diese Stimmung mit Rätsel und Schleichmechaniken. Der Nachfolger «Little Nightmares III» soll im Oktober erscheinen.

«Rise of the Tomb Raider»

Wann: 1. Juli

Wo: Cloud, Konsole und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



In «Rise of the Tomb Raider» begleitest du Lara Croft auf ihrer Expedition nach Sibirien. Dort sucht sie nach der sagenumwobenen Stadt Kitesch, die angeblich das Geheimnis der Unsterblichkeit birgt. Doch Lara ist nicht allein: Die Organisation Trinity verfolgt dieselben Ziele und schreckt vor Gewalt nicht zurück.

Das Spiel kombiniert actionreiche Kämpfe, Kletterpassagen und Erkundung. In weitläufigen Arealen sammelst du Ressourcen, stellst Ausrüstung her und entdeckst versteckte Gräber, die anspruchsvolle Rätsel bieten. Visuell setzt das Spiel auf beeindruckende Landschaften und detaillierte Charaktermodelle.

«Legends of Mana»

Wann: 2. Juli

Wo: Konsole

Wie: Game Pass Standard



Das Remaster des klassischen JRPGs bringt eine überarbeitete Grafik, neu arrangierte Musik und moderne Komfortfunktionen. Du erkundest die Welt von Fa’Diel und gestaltest deine eigene Geschichte.

«Trials of Mana»

Wann: 2. Juli

Wo: Konsole

Wie: Game Pass Standard



Ebenfalls am 2. Juli erscheint «Trials of Mana». Hier bekommst du ein modernes Remake eines weiteren Square-Enix-Klassikers. Das Spiel bietet Echtzeitkämpfe, verschiedene Charakterklassen und eine Fantasy-Geschichte, die du durch die Wahl deiner Helden selbst beeinflusst.

«Ultimate Chicken Horse»

Wann: 3. Juli

Wo: Cloud, Konsole und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



In «Ultimate Chicken Horse» trittst du in einem ungewöhnlichen Plattformspiel gegen deine Freunde an. Das Besondere: Ihr baut die Level selbst. Und das während des Spiels. In jeder Runde platzierst du gemeinsam mit den anderen Spielerinnen und Spielern neue Hindernisse, Plattformen oder Fallen. Anschließend versuchst du, das Ziel zu erreichen, ohne dabei zu scheitern.

Das Spiel lebt von seinem kreativen Chaos. Es belohnt dich, wenn du es ins Ziel schaffst, während andere scheitern. Gleichzeitig sorgt es für viel Gelächter, wenn ein clever platzierter Propeller oder eine klebrige Honigfalle den Lauf ruiniert. Der Stil ist bunt und humorvoll.

«The Ascent»

Wann: 8. Juli

Wo: Cloud, Konsole und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Das Action-Rollenspiel spielt in einer düsteren Cyberpunk-Welt. Du übernimmst die Rolle eines Arbeiters in einem Megakonzern, der plötzlich zusammenbricht. In dem entstehenden Machtvakuum kämpfst du ums Überleben: entweder allein oder im Koop mit bis zu drei weiteren Spielerinnen und Spielern.

Das Spiel kombiniert schnelle, taktische Kämpfe mit Rollenspielelementen. Die Spielwelt ist vertikal aufgebaut und beeindruckt mit Neonlichtern, belebten Märkten und gefährlichen Slums. Neben der Hauptgeschichte bietet «The Ascent» zahlreiche Nebenquests, Fraktionen und Geheimnisse.

«Minami Lane»

Wann: 9. Juli

Wo: Cloud, Konsole und PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Minami Lane» ist eine entspannte Städtebausimulation mit japanischem Flair. Du gestaltest eine kleine Straße in einem ruhigen Viertel, indem du Geschäfte, Cafés, Wohnhäuser und Dekorationen platzierst. Ziel ist es, eine lebendige und harmonische Nachbarschaft zu schaffen, in der sich die Bewohnerinnen und Bewohner wohlfühlen.

Das Spiel verzichtet bewusst auf Zeitdruck oder komplexe Wirtschaftssysteme. Stattdessen liegt der Fokus auf Kreativität, Atmosphäre und kleinen Details. Die Grafik ist minimalistisch und farbenfroh, die Musik beruhigend.

«Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4»

Wann: 11. Juli

Wo: Cloud, Konsole und PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Die bekannteste Skateboard-Spielreihe ist in überarbeiteter Form zurück. Das Remake kombiniert die Inhalte der Originalspiele aus den Jahren 2001 und 2002 mit moderner Technik und neuen Features. Neben klassischen Skateparks und Tricks erwarten dich neue Skater, darunter auch Gastcharaktere wie der Doom Slayer. Der Soundtrack wurde erweitert und enthält sowohl bekannte Songs als auch neue Tracks.

«High On Life»

Wann: 15. Juli

Wo: Cloud, Konsole und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«High On Life» ist ein ungewöhnlicher Ego-Shooter, der sich durch seinen schwarzen Humor und seine schräge Science-Fiction-Welt auszeichnet. Der Titel stammt von Justin Roiland, einem der kreativen Köpfe hinter der Animationsserie «Rick and Morty».

Du spielst einen Menschen, der sich plötzlich in einem intergalaktischen Konflikt wiederfindet. Deine Waffen sind sprechende Aliens, die nicht nur unterschiedliche Fähigkeiten besitzen, sondern auch ständig Kommentare abgeben. Mal hilfreich, mal absurd. Die Spielwelt ist bunt, bizarr und voller skurriler Charaktere.

Diese Spiele verlassen den Game-Pass im Juli

Bei all den Neuzugängen heißt es im Juli auch Abschied nehmen. Zum 15. Juli verlassen die folgenden Titel den Xbox Game Pass:

«Flock»

«Mafia Definitive Edition»

«Magical Delicacy»

«Tchia»

«The Callisto Protocol»

«The Case of the Golden Idol»

Titelbild: Square Enix

