Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im November 2026
Mit «Warhammer Survivors», «Escape Academy 2» und «Football Manager 27» landen im November mehrere Neuerscheinungen im Xbox Game Pass. Andere Titel wechseln in zusätzliche Abo-Stufen.
Microsoft hat am 3. November die erste Welle der neuen Game-Pass-Spiele angekündigt. Insgesamt 14 Titel werden bis zum 17. des Monats schrittweise für unterschiedliche Plattformen und Abonnements freigeschaltet.
«Football Manager 27»
Wann: 3. November (PC), 10. November (Konsole)
Wo: Cloud, Xbox Series und PC
Wie: Ultimate und PC Game Pass
Genre: Fußballmanagement-Simulation
Spieltyp: Singleplayer und Online-Multiplayer
Im «Football Manager 27» übernimmst du die sportliche Leitung eines Fußballvereins. Du stellst deinen Kader zusammen, verhandelst Transfers, entwickelst Talente und bestimmst die taktische Ausrichtung deiner Mannschaft.
Im neuen Teil hat Entwickler Sports Interactive unter anderem die Benutzeroberfläche und die Spielsimulation überarbeitet. Ein neues System bewertet, wie gut deine Spieler die taktischen Vorgaben umsetzen können. Während der Partien kannst du zudem gezielter taktisch eingreifen.
Die Konsolenfassung bietet eine an die Controller-Steuerung angepasste Bedienung.
«Pit of Goblin»
Wann: 3. November
Wo: Cloud, Xbox Series und PC
Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass
Genre: Koop-Horror, Survival
Spieltyp: Singleplayer und Online-Multiplayer
In «Pit of Goblin» schlüpfst du in die Rolle eines Goblins, der gefährliche Verliese nach Nahrung und wertvollen Gegenständen durchsucht. Dabei musst du Fallen umgehen, Monstern ausweichen und mit deiner begrenzten Ausrüstung zurechtkommen. Du kannst die Expeditionen gemeinsam mit anderen Spielern unternehmen oder auf eigene Faust losziehen. In den Verliesen lassen sich Gegenstände als Werkzeuge oder Ablenkungsmanöver einsetzen. Nach erfolgreichen Ausflügen lieferst du deine Beute beim Goblin-Herrscher ab. Scheiterst du an deiner Aufgabe, droht er, dich selbst zu verspeisen.
«Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors»
Wann: 4. November
Wo: Cloud, Xbox Series, Handheld und PC
Wie: Neu in Premium; bereits in Ultimate und PC Game Pass enthalten
Genre: Roguelite, Deckbuilding, Dungeon-Crawler
Spieltyp: Singleplayer
Die Entwickler von «Vampire Survivors» verbinden in «Vampire Crawlers» rundenbasierte Kämpfe mit einem Kartensystem. Du erkundest Verliese aus der Ego-Perspektive, sammelst Karten und kombinierst ihre Fähigkeiten zu möglichst wirkungsvollen Angriffen. Im Verlauf deiner Durchgänge verbesserst du dein Kartendeck und entwickelst neue Strategien gegen unterschiedliche Gegner. Obwohl das Spiel auf Runden basiert, kannst du die Aktionen in hohem Tempo ausführen. Die Kämpfe lassen dir damit die Wahl zwischen einer überlegten Vorgehensweise und schnellen Kombinationen.
«Void/Breaker»
Wann: 4. November
Wo: Cloud, Xbox Series und PC
Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass; neu auf Xbox Series X/S und in der Cloud
Genre: Roguelite-Ego-Shooter
Spieltyp: Singleplayer
Eine feindliche künstliche Intelligenz hält dich in «Void/Breaker» in einer Simulation gefangen. Um auszubrechen, kämpfst du dich durch verschiedene Areale voller Maschinen und anderer Gegner. Dabei setzt das Spiel auf schnelle Bewegungen, zerstörbare Umgebungen und ein umfangreiches Waffensystem.
«Escape Academy 2: Back 2 School»
Wann: 5. November
Wo: Cloud, Xbox Series, Handheld und PC
Wie: Ultimate und PC Game Pass
Genre: Rätselspiel, Escape-Room-Adventure
Spieltyp: Singleplayer und lokaler/Online-Koop für zwei Personen
In «Escape Academy 2: Back 2 School» kehrst du an eine Schule zurück, an der das Lösen von Rätseln zum Unterricht gehört. Anders als im ersten Teil erkundest du eine offene Spielwelt, in der dich verschiedene Escape Rooms, Aufgaben und Geheimnisse erwarten. Du untersuchst deine Umgebung, kombinierst Hinweise und löst mechanische sowie logische Rätsel, um neue Bereiche freizuschalten.
«Firefighting Simulator: Ignite»
Wann: 5. November
Wo: Cloud, Xbox Series und PC
Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass
Genre: Feuerwehrsimulation
Spieltyp: Singleplayer und Online-Koop für bis zu vier Personen
Brände bekämpfen und Menschen retten gehören in «Firefighting Simulator: Ignite» zu deinem Alltag. Du schlüpfst in die Rolle eines amerikanischen Feuerwehrmitglieds und rückst zu unterschiedlichen Einsätzen aus. Vor Ort musst du die Lage einschätzen, Schläuche verlegen, Brandherde löschen und gefährdete Personen in Sicherheit bringen.
«MySims: Cozy Bundle»
Wann: 5. November
Wo: Cloud, Xbox Series und PC
Wie: Ultimate, PC Game Pass; neu auf Konsole und in der Cloud
Genre: Lebenssimulation, Aufbau-Adventure
Spieltyp: Singleplayer
Das «MySims: Cozy Bundle» enthält Neuauflagen der beiden Spiele «MySims» und «MySims Kingdom». Im ersten Teil gestaltest du eine Stadt, baust Häuser und Möbel und erfüllst die Wünsche ihrer Bewohner. Dafür sammelst du Materialien und schaltest zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten frei.
«MySims Kingdom» verlegt das Geschehen in eine Fantasywelt, deren Bewohner bei unterschiedlichen Problemen deine Hilfe benötigen. Dort erkundest du mehrere Gebiete, löst Rätsel und errichtest neue Gebäude und Einrichtungen.
«Warhammer Survivors»
Wann: 10. November
Wo: Cloud, Xbox Series, Handheld und PC
Wie: Ultimate und PC Game Pass
Genre: Bullet-Heaven-Action, Roguelite
Spieltyp: Singleplayer
Die Welten von «Warhammer 40 000» und «Warhammer Age of Sigmar» bilden den Schauplatz von «Warhammer Survivors». Du steuerst bekannte Figuren der beiden Universen aus der Vogelperspektive und kämpfst gegen immer größere Gegnerwellen.
Während der Kämpfe sammelst du Erfahrung und verbesserst deine Ausrüstung. Unterschiedliche Waffen und Fähigkeiten lassen sich kombinieren, sodass du deinen Kampfstil im Verlauf eines Durchgangs verändern kannst. Das Spiel setzt auf animierte Pixelgrafik und entsteht bei Auroch Digital in Zusammenarbeit mit dem «Vampire Survivors»-Entwickler poncle.
«Tanuki: Pon’s Summer»
Wann: 10. November
Wo: Cloud, Xbox Series und PC
Wie: Ultimate und PC Game Pass
Genre: Open-World-Adventure, Lebenssimulation
Spieltyp: Singleplayer
Ein Waschbärhund namens Pon übernimmt in «Tanuki: Pon’s Summer» die Hauptrolle. Auf seinem BMX-Rad liefert er Briefe und Pakete an die Bewohner einer japanisch inspirierten Insel. Dabei erkundest du mehrere Ortschaften, lernst ihre Bewohner kennen und erledigst unterschiedliche Aufgaben.
Neben den Lieferungen kannst du Sushi zubereiten, Sumo-Ringen ausprobieren oder in einer Bar aushelfen. Außerdem kümmerst du dich um die Restaurierung eines verfallenen Schreins. Dafür bleibt dir ein Monat Zeit, denn bis zum großen Tanuki-Festival soll der Schrein wiederhergestellt sein.
«Hope in the City»
Wann: 11. November
Wo: Cloud, Xbox Series und PC
Wie: Ultimate und PC Game Pass
Genre: Mystery-Adventure, Detektivspiel
Spieltyp: Singleplayer
Die 17-jährige Hope Song kehrt nach Hause zurück und findet ihre Wohnung verwüstet vor. Von ihren Eltern fehlt jede Spur. In «Hope in the City» übernimmst du die Rolle der angehenden Künstlerin und versuchst herauszufinden, was mit ihrer Familie geschehen ist. Du untersuchst verschiedene Schauplätze, suchst nach Hinweisen und hältst deine Beobachtungen in einem Skizzenbuch fest. Anschließend verknüpfst du die gesammelten Informationen miteinander, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Mit jeder Entdeckung erfährst du mehr über die Geheimnisse ihrer Familie und die Hintergründe des Verschwindens.
«Thronefall»
Wann: 11. November
Wo: Cloud, Xbox Series, Handheld und PC
Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass
Genre: Strategie, Tower Defense
Spieltyp: Singleplayer
Tagsüber errichtest du in «Thronefall» eine Siedlung und bereitest ihre Verteidigung vor. Du baust Gebäude, verbesserst deine Wirtschaft und investierst deine Einnahmen in Mauern, Türme und zusätzliche Truppen. Nachts greifen feindliche Einheiten dein Königreich an. Dann musst du die Verteidigungsanlagen möglichst geschickt einsetzen und kannst selbst in die Kämpfe eingreifen. Da deine Ressourcen begrenzt sind, musst du zwischen wirtschaftlichem Wachstum und militärischer Sicherheit abwägen.
«John Carpenter’s Toxic Commando»
Wann: 12. November
Wo: Cloud, Xbox Series und PC
Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass
Genre: Koop-Shooter, Survival-Horror-Action
Spieltyp: Singleplayer und Online-Koop für bis zu vier Personen
Eine außer Kontrolle geratene Bedrohung hat in «John Carpenter’s Toxic Commando» große Teile der Menschheit in zombieartige Kreaturen verwandelt. Als Mitglied einer bewaffneten Spezialeinheit kämpfst du gegen die Infizierten und versuchst, eine noch größere Katastrophe zu verhindern. Die Missionen führen dich durch weitläufige, teilweise offene Gebiete.
«Aphelion»
Wann: 17. November
Wo: Cloud, Xbox Series, Handheld und PC
Wie: Neu in Premium; bereits in Ultimate und PC Game Pass enthalten
Genre: Science-Fiction-Adventure, Action-Adventure
Spieltyp: Singleplayer
Nach einer Bruchlandung auf einem eisigen Planeten versuchen zwei Astronauten in «Aphelion» zu überleben. Du steuerst Ariane, die ihren verletzten Kollegen Thomas finden und retten muss. Auf ihrer Suche durchquerst du eine lebensfeindliche Umgebung mit steilen Felswänden, Eisflächen und weiteren Hindernissen. Neben der Erkundung spielen gefährliche Begegnungen und ungewöhnliche Veränderungen der Realität eine Rolle. Im Verlauf der Geschichte übernimmst du die Kontrolle über beide Hauptfiguren.
«Paw Patrol: Dino World»
Wann: 17. November
Wo: Cloud, Xbox Series und PC
Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass
Genre: Familien-Adventure, Action-Adventure
Spieltyp: Singleplayer und Koop für zwei Personen
Die Hunde der «Paw Patrol» verschlägt es in «Paw Patrol: Dino World» auf eine von Dinosauriern bewohnte Insel. Dort erkundest du verschiedene Gebiete, hilfst den prähistorischen Tieren und vereitelst die Pläne von Bürgermeister Besserwisser. Jeder der spielbaren Hunde verfügt über eigene Fähigkeiten, die du zum Überwinden von Hindernissen und zum Lösen kleiner Aufgaben einsetzt.
Acht weitere Spiele für Game Pass Essential
Zudem erweitert Microsoft den Game Pass Essential am 15. November um acht Spiele. Darunter befinden sich mehrere Klassiker des Entwicklers Rare sowie Titel aus den Reihen «Halo» und «Gears of War». Die folgenden Spiele kommen neu in die günstigste Abo-Stufe:
- «Banjo-Kazooie» (Cloud, Konsole)
- «Banjo-Tooie» (Cloud, Konsole)
- «Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts» (Cloud, Konsole)
- «Gears of War: Judgment» (Cloud, Konsole)
- «Halo: Spartan Assault» (Cloud, Konsole, PC)
- «Perfect Dark» (Cloud, Konsole)
- «Viva Piñata» (Cloud, Konsole)
- «Viva Piñata: Trouble in Paradise» (Cloud, Konsole)
Diese 13 Spiele verlassen den Game Pass
Neben den Neuzugängen hat Microsoft auch die nächsten Abgänge angekündigt. Am 15. November verschwinden folgende 13 Spiele aus dem Abonnement:
- «1000xResist»
- «Barbie Horse Trails»
- «Dragon Ball Xenoverse 2»
- «Firefighting Simulator – The Squad»
- «GoldenEye 007»
- «Great God Grove»
- «Moonlighter»
- «Pigeon Simulator»
- «Police Simulator: Patrol Officers»
- «Relic Hunters Legend»
- «Total Chaos»
- «Winter Burrow»
- «Wreckfest»
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