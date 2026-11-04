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Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im November 2026

Mit «Warhammer Survivors», «Escape Academy 2» und «Football Manager 27» landen im November mehrere Neuerscheinungen im Xbox Game Pass. Andere Titel wechseln in zusätzliche Abo-Stufen.

Microsoft hat am 3. November die erste Welle der neuen Game-Pass-Spiele angekündigt. Insgesamt 14 Titel werden bis zum 17. des Monats schrittweise für unterschiedliche Plattformen und Abonnements freigeschaltet.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA Play und Cloud Gaming.

«Football Manager 27»

Wann: 3. November (PC), 10. November (Konsole)

Wo: Cloud, Xbox Series und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Fußballmanagement-Simulation

Spieltyp: Singleplayer und Online-Multiplayer



Im «Football Manager 27» übernimmst du die sportliche Leitung eines Fußballvereins. Du stellst deinen Kader zusammen, verhandelst Transfers, entwickelst Talente und bestimmst die taktische Ausrichtung deiner Mannschaft.

Im neuen Teil hat Entwickler Sports Interactive unter anderem die Benutzeroberfläche und die Spielsimulation überarbeitet. Ein neues System bewertet, wie gut deine Spieler die taktischen Vorgaben umsetzen können. Während der Partien kannst du zudem gezielter taktisch eingreifen.

Die Konsolenfassung bietet eine an die Controller-Steuerung angepasste Bedienung.

«Pit of Goblin»

Wann: 3. November

Wo: Cloud, Xbox Series und PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass

Genre: Koop-Horror, Survival

Spieltyp: Singleplayer und Online-Multiplayer



In «Pit of Goblin» schlüpfst du in die Rolle eines Goblins, der gefährliche Verliese nach Nahrung und wertvollen Gegenständen durchsucht. Dabei musst du Fallen umgehen, Monstern ausweichen und mit deiner begrenzten Ausrüstung zurechtkommen. Du kannst die Expeditionen gemeinsam mit anderen Spielern unternehmen oder auf eigene Faust losziehen. In den Verliesen lassen sich Gegenstände als Werkzeuge oder Ablenkungsmanöver einsetzen. Nach erfolgreichen Ausflügen lieferst du deine Beute beim Goblin-Herrscher ab. Scheiterst du an deiner Aufgabe, droht er, dich selbst zu verspeisen.

«Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors»

Wann: 4. November

Wo: Cloud, Xbox Series, Handheld und PC

Wie: Neu in Premium; bereits in Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Roguelite, Deckbuilding, Dungeon-Crawler

Spieltyp: Singleplayer



Die Entwickler von «Vampire Survivors» verbinden in «Vampire Crawlers» rundenbasierte Kämpfe mit einem Kartensystem. Du erkundest Verliese aus der Ego-Perspektive, sammelst Karten und kombinierst ihre Fähigkeiten zu möglichst wirkungsvollen Angriffen. Im Verlauf deiner Durchgänge verbesserst du dein Kartendeck und entwickelst neue Strategien gegen unterschiedliche Gegner. Obwohl das Spiel auf Runden basiert, kannst du die Aktionen in hohem Tempo ausführen. Die Kämpfe lassen dir damit die Wahl zwischen einer überlegten Vorgehensweise und schnellen Kombinationen.

«Void/Breaker»

Wann: 4. November

Wo: Cloud, Xbox Series und PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass; neu auf Xbox Series X/S und in der Cloud

Genre: Roguelite-Ego-Shooter

Spieltyp: Singleplayer



Eine feindliche künstliche Intelligenz hält dich in «Void/Breaker» in einer Simulation gefangen. Um auszubrechen, kämpfst du dich durch verschiedene Areale voller Maschinen und anderer Gegner. Dabei setzt das Spiel auf schnelle Bewegungen, zerstörbare Umgebungen und ein umfangreiches Waffensystem.

«Escape Academy 2: Back 2 School»

Wann: 5. November

Wo: Cloud, Xbox Series, Handheld und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Rätselspiel, Escape-Room-Adventure

Spieltyp: Singleplayer und lokaler/Online-Koop für zwei Personen



In «Escape Academy 2: Back 2 School» kehrst du an eine Schule zurück, an der das Lösen von Rätseln zum Unterricht gehört. Anders als im ersten Teil erkundest du eine offene Spielwelt, in der dich verschiedene Escape Rooms, Aufgaben und Geheimnisse erwarten. Du untersuchst deine Umgebung, kombinierst Hinweise und löst mechanische sowie logische Rätsel, um neue Bereiche freizuschalten.

«Firefighting Simulator: Ignite»

Wann: 5. November

Wo: Cloud, Xbox Series und PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass

Genre: Feuerwehrsimulation

Spieltyp: Singleplayer und Online-Koop für bis zu vier Personen



Brände bekämpfen und Menschen retten gehören in «Firefighting Simulator: Ignite» zu deinem Alltag. Du schlüpfst in die Rolle eines amerikanischen Feuerwehrmitglieds und rückst zu unterschiedlichen Einsätzen aus. Vor Ort musst du die Lage einschätzen, Schläuche verlegen, Brandherde löschen und gefährdete Personen in Sicherheit bringen.

«MySims: Cozy Bundle»

Wann: 5. November

Wo: Cloud, Xbox Series und PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass; neu auf Konsole und in der Cloud

Genre: Lebenssimulation, Aufbau-Adventure

Spieltyp: Singleplayer



Das «MySims: Cozy Bundle» enthält Neuauflagen der beiden Spiele «MySims» und «MySims Kingdom». Im ersten Teil gestaltest du eine Stadt, baust Häuser und Möbel und erfüllst die Wünsche ihrer Bewohner. Dafür sammelst du Materialien und schaltest zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten frei.

«MySims Kingdom» verlegt das Geschehen in eine Fantasywelt, deren Bewohner bei unterschiedlichen Problemen deine Hilfe benötigen. Dort erkundest du mehrere Gebiete, löst Rätsel und errichtest neue Gebäude und Einrichtungen.

«Warhammer Survivors»

Wann: 10. November

Wo: Cloud, Xbox Series, Handheld und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Bullet-Heaven-Action, Roguelite

Spieltyp: Singleplayer



Die Welten von «Warhammer 40 000» und «Warhammer Age of Sigmar» bilden den Schauplatz von «Warhammer Survivors». Du steuerst bekannte Figuren der beiden Universen aus der Vogelperspektive und kämpfst gegen immer größere Gegnerwellen.

Während der Kämpfe sammelst du Erfahrung und verbesserst deine Ausrüstung. Unterschiedliche Waffen und Fähigkeiten lassen sich kombinieren, sodass du deinen Kampfstil im Verlauf eines Durchgangs verändern kannst. Das Spiel setzt auf animierte Pixelgrafik und entsteht bei Auroch Digital in Zusammenarbeit mit dem «Vampire Survivors»-Entwickler poncle.

«Tanuki: Pon’s Summer»

Wann: 10. November

Wo: Cloud, Xbox Series und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Open-World-Adventure, Lebenssimulation

Spieltyp: Singleplayer



Ein Waschbärhund namens Pon übernimmt in «Tanuki: Pon’s Summer» die Hauptrolle. Auf seinem BMX-Rad liefert er Briefe und Pakete an die Bewohner einer japanisch inspirierten Insel. Dabei erkundest du mehrere Ortschaften, lernst ihre Bewohner kennen und erledigst unterschiedliche Aufgaben.

Neben den Lieferungen kannst du Sushi zubereiten, Sumo-Ringen ausprobieren oder in einer Bar aushelfen. Außerdem kümmerst du dich um die Restaurierung eines verfallenen Schreins. Dafür bleibt dir ein Monat Zeit, denn bis zum großen Tanuki-Festival soll der Schrein wiederhergestellt sein.

«Hope in the City»

Wann: 11. November

Wo: Cloud, Xbox Series und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Mystery-Adventure, Detektivspiel

Spieltyp: Singleplayer



Die 17-jährige Hope Song kehrt nach Hause zurück und findet ihre Wohnung verwüstet vor. Von ihren Eltern fehlt jede Spur. In «Hope in the City» übernimmst du die Rolle der angehenden Künstlerin und versuchst herauszufinden, was mit ihrer Familie geschehen ist. Du untersuchst verschiedene Schauplätze, suchst nach Hinweisen und hältst deine Beobachtungen in einem Skizzenbuch fest. Anschließend verknüpfst du die gesammelten Informationen miteinander, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Mit jeder Entdeckung erfährst du mehr über die Geheimnisse ihrer Familie und die Hintergründe des Verschwindens.

«Thronefall»

Wann: 11. November

Wo: Cloud, Xbox Series, Handheld und PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass

Genre: Strategie, Tower Defense

Spieltyp: Singleplayer



Tagsüber errichtest du in «Thronefall» eine Siedlung und bereitest ihre Verteidigung vor. Du baust Gebäude, verbesserst deine Wirtschaft und investierst deine Einnahmen in Mauern, Türme und zusätzliche Truppen. Nachts greifen feindliche Einheiten dein Königreich an. Dann musst du die Verteidigungsanlagen möglichst geschickt einsetzen und kannst selbst in die Kämpfe eingreifen. Da deine Ressourcen begrenzt sind, musst du zwischen wirtschaftlichem Wachstum und militärischer Sicherheit abwägen.

«John Carpenter’s Toxic Commando»

Wann: 12. November

Wo: Cloud, Xbox Series und PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass

Genre: Koop-Shooter, Survival-Horror-Action

Spieltyp: Singleplayer und Online-Koop für bis zu vier Personen



Eine außer Kontrolle geratene Bedrohung hat in «John Carpenter’s Toxic Commando» große Teile der Menschheit in zombieartige Kreaturen verwandelt. Als Mitglied einer bewaffneten Spezialeinheit kämpfst du gegen die Infizierten und versuchst, eine noch größere Katastrophe zu verhindern. Die Missionen führen dich durch weitläufige, teilweise offene Gebiete.

«Aphelion»

Wann: 17. November

Wo: Cloud, Xbox Series, Handheld und PC

Wie: Neu in Premium; bereits in Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Science-Fiction-Adventure, Action-Adventure

Spieltyp: Singleplayer



Nach einer Bruchlandung auf einem eisigen Planeten versuchen zwei Astronauten in «Aphelion» zu überleben. Du steuerst Ariane, die ihren verletzten Kollegen Thomas finden und retten muss. Auf ihrer Suche durchquerst du eine lebensfeindliche Umgebung mit steilen Felswänden, Eisflächen und weiteren Hindernissen. Neben der Erkundung spielen gefährliche Begegnungen und ungewöhnliche Veränderungen der Realität eine Rolle. Im Verlauf der Geschichte übernimmst du die Kontrolle über beide Hauptfiguren.

«Paw Patrol: Dino World»

Wann: 17. November

Wo: Cloud, Xbox Series und PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass

Genre: Familien-Adventure, Action-Adventure

Spieltyp: Singleplayer und Koop für zwei Personen



Die Hunde der «Paw Patrol» verschlägt es in «Paw Patrol: Dino World» auf eine von Dinosauriern bewohnte Insel. Dort erkundest du verschiedene Gebiete, hilfst den prähistorischen Tieren und vereitelst die Pläne von Bürgermeister Besserwisser. Jeder der spielbaren Hunde verfügt über eigene Fähigkeiten, die du zum Überwinden von Hindernissen und zum Lösen kleiner Aufgaben einsetzt.

Acht weitere Spiele für Game Pass Essential

Zudem erweitert Microsoft den Game Pass Essential am 15. November um acht Spiele. Darunter befinden sich mehrere Klassiker des Entwicklers Rare sowie Titel aus den Reihen «Halo» und «Gears of War». Die folgenden Spiele kommen neu in die günstigste Abo-Stufe:

«Banjo-Kazooie» (Cloud, Konsole)

«Banjo-Tooie» (Cloud, Konsole)

«Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts» (Cloud, Konsole)

«Gears of War: Judgment» (Cloud, Konsole)

«Halo: Spartan Assault» (Cloud, Konsole, PC)

«Perfect Dark» (Cloud, Konsole)

«Viva Piñata» (Cloud, Konsole)

«Viva Piñata: Trouble in Paradise» (Cloud, Konsole)

Diese 13 Spiele verlassen den Game Pass

Neben den Neuzugängen hat Microsoft auch die nächsten Abgänge angekündigt. Am 15. November verschwinden folgende 13 Spiele aus dem Abonnement:

«1000xResist»

«Barbie Horse Trails»

«Dragon Ball Xenoverse 2»

«Firefighting Simulator – The Squad»

«GoldenEye 007»

«Great God Grove»

«Moonlighter»

«Pigeon Simulator»

«Police Simulator: Patrol Officers»

«Relic Hunters Legend»

«Total Chaos»

«Winter Burrow»

«Wreckfest»

Titelbild: astragon Entertainment

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