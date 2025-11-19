News & Trends 1 0

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im November und Dezember 2025

Neu im Xbox Game Pass erwarten dich unter anderem «The Crew Motorfest», «Banishers: Ghosts of New Eden» und «Marvel Cosmic Invasion».

Am 18. November 2025 hat Microsoft die nächsten Neuzugänge für den Xbox Game Pass vorgestellt. Die Auswahl umfasst unter anderem Action-RPGs, Rennspiele, narrative Titel und Roguelite-Produktionen und erscheint über die letzten Novembertage und Anfang Dezember verteilt.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass nur für PC. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Game-Pass-Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf Xbox-Konsolen spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«Moonlighter 2: The Endless Vault» (Game Preview)

Wann: 19. November

Wo: PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Moonlighter 2» führt die Idee des ersten Teils weiter, geht aber zugleich einen mutigeren Schritt Richtung Roguelite. Du steuerst Will, der tagsüber einen Laden führt und nachts in fremdartige Dimensionen abtaucht. Jede dieser Dimensionen ist prozedural aufgebaut, gefüllt mit Schätzen, Fallen, Rätseln und Gegnern, die dich ständig herausfordern.

Während du kämpfst, lootest und neue Ausrüstung schmiedest, musst du gleichzeitig dein Geschäft managen: Preise kalkulieren, Waren ausstellen, Kundschaft bedienen und deinen Laden ausbauen. Das Spiel erzeugt einen starken Rhythmus aus Risiko und Belohnung. Die neue Vault-Region wirkt düsterer, experimenteller, und das erweiterte Crafting-System lässt dir mehr Entscheidungen.

«Kulebra and the Souls of Limbo»

Wann: 19. November

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Premium



«Kulebra and the Souls of Limbo» wirkt auf den ersten Blick wie ein charmantes Papercraft-Adventure, legt aber schnell eine philosophische Ebene frei. Du spielst Kulebra, eine handgefaltete Papierschlange, die in Limbo erwacht. Dabei handelt es sich um ein Zwischenreich, in dem Seelen in einer endlosen Zeitschleife gefangen sind. Jede Figur, die du triffst, erlebt denselben Tag immer wieder.

Deine Aufgabe ist es, diesen Kreislauf zu durchbrechen, indem du Rätsel löst, Erinnerungen rekonstruierst und emotionale Knoten der Seelen löst. Das Spiel lebt von seiner erzählerischen Wärme, gepaart mit einem ungewöhnlichen visuellen Stil, der durch seine Papercraft-Ästhetik sofort auffällt.

«Revenge of the Savage Planet»

Wann: 19. November

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Premium



«Revenge of the Savage Planet» setzt den absurden, farbenfrohen Humor seines Vorgängers fort, aber mit einem stärkeren Fokus auf Story und Erkundung. Du spielst einen Angestellten eines skrupellosen Raumfahrtunternehmens, der auf einem chaotischen, gefährlich schönen Alien-Planeten ausgesetzt wurde. Deine Mission? Überleben, herausfinden, warum du fallen gelassen wurdest, und Beweise gegen deine Firma sammeln.

Das Spiel kombiniert Jump-’n’-Run-Elemente mit leichter Shooter-Action, Crafting und environmental Storytelling. Jeder Bereich erzählt seine eigene kleine Geschichte, während du das Ökosystem analysierst, Kreaturen scannst und dir mit improvisierten Werkzeugen den Weg frei machst.

«Monsters Are Coming! Rock & Road»

Wann: 20. November

Wo: Handheld, PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Dieses Roguelite verbindet Fahrzeug-Action mit Basisbau und Tower-Defense-Mechanik. Du steuerst ein konfigurierbares Fahrzeug, das gleichzeitig deine mobile Stadt ist. Während du durch die Landschaft rast, sammelst du Materialien, rekrutierst Begleiter und verteidigst dich gegen Monsterwellen. Der visuelle Stil erinnert an Comic-Survival-Abenteuer, das Gameplay bleibt jedoch fokussiert und taktisch.

Die Welt verändert sich pro Durchlauf, wodurch du ständig neue Strategien entwickelst. Die Kämpfe sind arcadig, schnell und stellen dich vor Ressourcenentscheidungen: mehr Verteidigung? Mehr Geschwindigkeit? Oder doch lieber einen neuen Waffenturm auf dem Dach?

«The Crew Motorfest»

Wann: 20. November

Wo: Cloud, Konsole, PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«The Crew Motorfest» bringt Ubisofts offene Rennwelt in ein neues Licht. Auf einer fiktiven Version Hawaiis bewegst du dich frei durch Städte, Küsten und Vulkangebiete. Mit über 700 Fahrzeugen – Autos, Motorrädern, Booten und Flugzeugen – setzt das Spiel auf ein besonders breites Spektrum. Die Spielstruktur ermöglicht thematische Rennserien, vom klassischen Straßenrennen bis zu Offroad-Events und Motorsport-Nischen.

«Banishers: Ghosts of New Eden»

Wann: 25. November

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Dontnods Action-RPG erzählt eine melancholische Liebes- und Geistergeschichte in einer düsteren Kolonie der frühen Neuzeit. Du spielst ein Paar von Banishers (Geisterjägern), das mit moralischen Entscheidungen konfrontiert wird: retten, erlösen oder verfluchen? Das Kampfsystem wechselt dynamisch zwischen der physischen und der geisterhaften Partnerfigur.

Die Welt ist rau, kalt und geprägt von Schuld und Isolation, während du nach Spuren, Ritualen und Hinweisen suchst. Der emotionale Kern des Spiels liegt in der Beziehung der Protagonisten, deren Schicksal sich mit jeder Entscheidung verändert.

«Kill It With Fire! 2»

Wann: 25. November

Wo: Cloud, Konsole, PC

Wie: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



In «Kill It With Fire! 2» jagst du Spinnen, aber diesmal nicht nur auf der Erde, sondern quer durch alternative Realitäten. Die Level führen durch Wohnzimmer, Raumschiffe, Laboratorien und Fantasy-Welten, die du mit übertriebenen Waffen auf den Kopf stellst. Die Umgebungen sind vollständig zerstörbar, und jede Spinnenart verhält sich anders: teleportierend, sich tarnend oder in Schwärmen.

Das Spiel lebt vom Chaos, dem Spaß an übertriebenen Gadgets und der Kombination aus Puzzle- und Zerstörungsmechanik.

«Marvel Cosmic Invasion»

Wann: 1. Dezember

Wo: Cloud, Konsole, PC, Handheld

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Marvel Cosmic Invasion» setzt auf schnelle, kooperative Action im Stil eines modernen Arcade-Brawlers. Du übernimmst verschiedene Marvel-Helden wie Captain Marvel, Star-Lord oder Ms. Marvel und stellst dich einer kosmischen Invasion, die mehrere Realitäten bedroht. Jeder Charakter verfügt über eigene Fähigkeiten, Kombos und Spezialangriffe, die sich im Team zu wirkungsvollen Synergien verbinden.

Die Schauplätze reichen von Straßenkulissen über fremde Planeten bis hin zu ikonischen Orten aus dem Marvel-Kosmos und wechseln stetig das Tempo. Die Präsentation kombiniert klare Comic-Ästhetik mit schnellen Effekten und viel Bewegung. Mit Fähigkeitenbäumen und neuen Angriffen entwickelst du deine Figuren Schritt für Schritt weiter, ohne dass das Kampfsystem an Übersicht verliert.

«Lost Records: Bloom & Rage»

Wann: 2. Dezember

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Lost Records: Bloom & Rage» stammt vom Studio hinter «Life Is Strange» und folgt vier Jugendlichen in den 1990er-Jahren, deren Freundschaft nach einem mysteriösen Sommer zerbricht. Jahrzehnte später kehren sie an den Ort zurück und müssen sich dem stellen, was damals geschah.

Das Spiel legt großen Wert auf Atmosphäre, Musik und zwischenmenschliche Spannungen. Entscheidungen prägen den Verlauf der Erzählung, während du mit den Figuren durch Rückblenden wanderst, Erinnerungen rekonstruierst und Geheimnisse aufdeckst.

Kollege Kevin hat das Spiel ausführlich getestet.

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Zum Monatsende verschwinden zudem wieder mehrere Titel aus dem Abo:

«Barbie Project Friendship»

«Lords of the Fallen»

«Octopath Traveler»

«Octopath Traveler II»

«SteamWorld Build»

