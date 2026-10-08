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Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Oktober 2026

Acht Spiele kommen direkt zum Release in den Game Pass, darunter «Valor Mortis» und «Neon Abyss 2». Dazu gesellt sich «Battlefield 6». Gleichzeitig verlassen neun Titel das Abo.

Besonders ungewöhnlich wird es bei den kleineren Neuerscheinungen. In «Beyond These Stars» baust du eine Stadt auf dem Rücken eines Weltraumwals. «Valor Mortis» verwandelt die Napoleonischen Kriege in ein düsteres Soulslike. Und in «Chained Beasts» kämpfst du als angeketteter Gladiator um dein Überleben. Die ersten Spiele sind ab dem 8. Oktober verfügbar.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA Play und Cloud Gaming.

«Echo Weaver»

Wann: 8. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Metroidvania / Rätsel-Adventure

Spieltyp: Singleplayer



In «Echo Weaver» schlüpfst du in die Rolle des letzten sogenannten Weavers und erkundest eine Welt, die in einer Zeitschleife gefangen ist. Das zweidimensionale Metroidvania verbindet Erkundung mit Rätseln und Manipulationen der Zeit. Anders als bei vielen Genrevertretern schaltest du deinen Fortschritt vor allem durch neue Erkenntnisse frei.

Du musst die Zusammenhänge der Spielwelt verstehen, verborgene Wege entdecken und zeitliche Anomalien zu deinem Vorteil nutzen. Mit jedem Durchlauf lernst du mehr über die Umgebung und kommst der Ursache der Zeitschleife näher.

«Forever Ago»

Wann: 8. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Narratives Adventure / Erkundung

Spieltyp: Singleplayer



Nach einem tragischen Schicksalsschlag bricht Alfred zu einer Reise in den Norden auf. Im Mittelpunkt von «Forever Ago» stehen seine Suche nach Vergebung und die Begegnungen mit anderen Menschen. Du begleitest ihn durch unterschiedliche Landschaften, erkundest die Umgebung und hältst besondere Momente mit einer Kamera fest. Unterwegs triffst du verschiedene Charaktere und erfährst mehr über ihre Geschichte. Das Adventure setzt auf eine ruhige Erzählweise und beschäftigt sich mit Erinnerungen, Verlust und zwischenmenschlichen Beziehungen.

«Neon Abyss 2»

Wann: 8. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Ultimate, Premium und PC Game Pass

Genre: Action-Roguelike / Run-and-Gun-Plattformer

Spieltyp: Singleplayer und Online-Koop für bis zu vier Personen



«Neon Abyss 2» führt dich in eine pixelige Cyberpunk-Welt, in der antike und moderne Gottheiten herrschen. Nachdem du in New Athens besiegt wurdest, kämpfst du dich durch den namensgebenden Abyss, um Rache zu nehmen. Dabei erwarten dich schnelle Schusswechsel, Plattformpassagen und zahlreiche Gegner.

«Battlefield 6»

Wann: 13. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Ego-Shooter / Militär-Action

Spieltyp: Singleplayer und Online-Multiplayer



Große Schlachtfelder, Fahrzeuge und zerstörbare Umgebungen prägen «Battlefield 6». Der Militär-Shooter kombiniert Gefechte zwischen Infanterieeinheiten mit Panzern, Flugzeugen und anderen Militärfahrzeugen. Im Mehrspielermodus treten Teams auf weitläufigen Karten gegeneinander an und kämpfen abhängig vom Spielmodus um strategisch wichtige Positionen. Neben den verschiedenen Multiplayer-Modi bietet das Spiel eine Einzelspielerkampagne mit einer eigenen Handlung.

«Deep Dish Dungeon»

Wann: 13. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Dungeon-Crawler / Survival-Adventure / Crafting

Spieltyp: Singleplayer und Online-Koop



Ein rätselhaften Verlies bildet den Schauplatz von «Deep Dish Dungeon». Du erkundest die von Hand gestalteten Räume, suchst nach Ressourcen und versuchst, die Geheimnisse der unterirdischen Anlage aufzudecken. Dabei kombiniert das Spiel klassische Dungeon-Erkundung mit Überlebensmechaniken und einem Crafting-System. Gefundene Materialien nutzt du, um hilfreiche Gegenstände herzustellen und neue Bereiche zu erreichen. Einige Wege und Rätsel erschließen sich erst, wenn du zuvor andere Abschnitte untersucht hast.

«Valor Mortis»

Wann: 13. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Action-Rollenspiel / Soulslike / Ego-Action

Spieltyp: Singleplayer



Die Napoleonischen Kriege bilden den historischen Hintergrund von «Valor Mortis». Allerdings entwickelt sich die Geschichte schnell in eine übernatürliche Richtung. Du spielst einen ehemaligen Soldaten aus Napoleons Armee, der nach seinem Tod wieder zum Leben erwacht. Aus der Ego-Perspektive kämpfst du gegen groteske Kreaturen und setzt neben herkömmlichen Waffen auch übernatürliche Fähigkeiten ein. Das Kampfsystem orientiert sich an Soulslikes und verlangt ein gutes Timing beim Angreifen und Ausweichen.

«Bluey’s Happy Snaps»

Wann: 15. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Familien-Adventure / Erkundung / Fotografie

Spieltyp: Singleplayer und lokaler Koop für zwei Personen



Die australische Zeichentrickserie «Bluey» erhält mit «Bluey’s Happy Snaps» eine weitere Videospielumsetzung. Gemeinsam mit Bluey und ihrer Schwester Bingo erkundest du bekannte Schauplätze aus der Serie. Im Mittelpunkt steht eine Kamera, mit der du Tiere, Figuren und besondere Situationen fotografierst. Deine Aufnahmen landen in einem Sammelalbum, das du mit Stickern und Dekorationen gestalten kannst. Daneben erwarten dich kleinere Aktivitäten und Anregungen für Spiele außerhalb der digitalen Welt. Yippie.

«Chained Beasts»

Wann: 15. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Action-Roguelike / Gladiatorenkämpfe

Spieltyp: Singleplayer und Koop für bis zu vier Personen



In «Chained Beasts» kämpfst du als Gladiator in einer Arena um dein Überleben. Dabei bist du mit deinen Mitstreitern durch Ketten verbunden, was die Kämpfe deutlich komplizierter macht. Ihr müsst eure Bewegungen aufeinander abstimmen, während ihr Gegner mit Waffen oder Gegenständen aus der Umgebung ausschaltet. Auch Fallen wie Stachelwände oder Schlangengruben lassen sich gegen Feinde einsetzen.

«Beyond These Stars»

Wann: 16. Oktober

Wo: PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Aufbaustrategie / Städtebau-Simulation

Spieltyp: Singleplayer



Eine Stadt auf dem Rücken eines riesigen Weltraumwals errichten: Das ist die ungewöhnliche Ausgangslage von «Beyond These Stars». Du übernimmst die Verantwortung für eine Gemeinschaft namens Peeps und baust ihre Heimat auf dem Rücken des Wals Kewa. Dabei kümmerst du dich um Gebäude, Produktionsketten und die Bedürfnisse deiner Bewohner.

Da Platz und Rohstoffe begrenzt sind, errichtest du auf fremden Planeten zusätzliche Außenposten. Gleichzeitig musst du auf die Bedürfnisse des lebenden Wals Rücksicht nehmen. Dein Verhältnis zu Kewa beeinflusst, wie sich eure gemeinsame Reise durch das Universum entwickelt.

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Am 15. Oktober 2026 entfernt Microsoft neun Titel aus dem Game Pass. Wenn du einen davon anschließend weiterspielen möchtest, musst du es separat kaufen.

«A Plague Tale: Requiem»

«Clair Obscur: Expedition 33»

«Crime Scene Cleaner»

«Donut County»

«Evil West»

«Nova Roma»

«Pacific Drive»

«Superball»

«The Casting of Frank Stone»

Titelbild: Electronic Arts

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