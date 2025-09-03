Deine Daten. Deine Wahl.

Cookies und ähnliche Technologien nutzen wir nicht nur für Marketingzwecke, sondern auch, um dir ein optimales Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Du kannst der Verwendung deiner Infos zustimmen, ablehnen oder sie auf deine Wünsche anpassen.

ImpressumDatenschutzerklärung
Team Cherry
News & Trends
40

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im September 2025

Kim Muntinga
3.9.2025

Mit «Hollow Knight: Silksong» erscheint im September einer der meist erwarteten Titel direkt im Xbox Game Pass. Neben dem Metroidvania-Hit kommen weitere Spiele wie «Nine Sols» und «RoadCraft» hinzu.

Der Herbst bringt nicht nur kürzere Tage, sondern auch frischen Schwung in den Xbox Game Pass. Microsoft ergänzt die Bibliothek um eine Reihe von Titeln, die ganz unterschiedliche Genres abdecken – vom sehnsüchtig erwarteten Indie-Highlight bis hin zum familienfreundlichen Abenteuer

«Hollow Knight: Silksong»

Wann: 4. September
Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC
Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate

Der lang ersehnte Nachfolger des Indie-Hits Hollow Knight ist endlich da und direkt am ersten Tag im Game Pass spielbar. Du steuerst Hornet, die Prinzessin und Beschützerin von Hallownest, durch eine neue, weitläufige Welt voller Geheimnisse.

Die Entwickler versprechen präzises Metroidvania-Gameplay, anspruchsvolle Kämpfe und ein erweitertes Bewegungssystem, das auf der Agilität der Hauptfigur aufbaut. Ergänzt wird das Spiel durch ein Auftrags- und Questsystem, das deine Fortschritte strukturieren soll. Schon im Vorfeld galt der Titel als einer der meist erwarteten Releases im Game Pass und dürfte entsprechend viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

«I Am Your Beast»

Wann: 2. September
Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC
Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate

Der First-Person-Shooter «I Am Your Beast» setzt auf kurze Missionen und ein Szenario, das dich in die Rolle eines ehemaligen Agenten versetzt. In einer fiktiven nordamerikanischen Umgebung bricht eine Operation aus dem Ruder, und du musst dich gegen Verfolger und Angreifer behaupten. Das Spiel legt den Schwerpunkt auf Geschwindigkeit und direkte Gefechte, bei denen Reflexe und präzises Zielen gefragt sind.

«Nine Sols»

Wann: 3. September
Wo: Xbox Series X|S
Wie: Game Pass Standard

«Nine Sols» bringt dich in ein handgezeichnetes 2D-Action-Adventure mit deutlichen Anleihen bei «Sekiro». Du steuerst einen Krieger, der die neun Schöpfer eines uralten Reichs zur Rechenschaft zieht.

Die Kämpfe basieren auf präzisem Timing und Abwehrmechaniken, wodurch jeder Schlag Gewicht bekommt. Der markante Stil kombiniert fernöstliche Mythen mit futuristischen Elementen und gibt dem Abenteuer eine eigene Handschrift.

«Cataclismo»

Wann: 4. September
Wo: PC
Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate

Mit «Cataclismo» erwartet dich ein herausfordernder Genre-Mix aus Echtzeitstrategie, Basisbau und Survival. Du baust Festungen Stein für Stein und stellst dich Wellen von grotesken Gegnern entgegen. Dabei musst du Ressourcen sorgfältig managen und deine Verteidigung vorausschauend planen. Jeder Fehler kann das Ende bedeuten, jede gelungene Verteidigung fühlt sich wie ein Triumph an.

«PAW Patrol World»

Wann: 10. September
Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC
Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate

Für jüngere Spieler oder Familien bietet «PAW Patrol World» ein kindgerechtes Abenteuer mit den bekannten Figuren aus der TV-Serie. Du steuerst Chase, Skye und Co. durch eine offene Spielwelt, löst einfache Rätsel und hilfst den Bewohnern von Adventure Bay. Das Spiel setzt auf einfache Steuerung, klare Aufgaben und eine positive Botschaft.

«RoadCraft»

Wann: 16. September
Wo: Cloud, Xbox Series X|S
Wie: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate

«RoadCraft» bringt einen Baukasten-Ansatz in den Game Pass. Du gestaltest Fahrzeuge oder ganze Strecken und nutzt dafür eine Vielzahl von Werkzeugen und Bauteilen. Das Spiel kombiniert kreative Gestaltung mit physikbasierten Herausforderungen: Was du baust, muss nicht nur gut aussehen, sondern auch funktionieren. So kannst du deine Konstruktionen direkt testen und anpassen. Neben den eigenen Projekten bietet das Spiel vorbereitete Szenarien, in denen du deine Ideen unter Beweis stellst.

Kollege Simon hat das Spiel bereits getestet:

  • Kritik

    «Roadcraft»: Strassen bauen in einer leeren Welt

    von Simon Balissat

Diese Spiele verlassen den Game-Pass im September

Nicht nur neue Titel stoßen hinzu – wie gewohnt verlassen auch einige Spiele den Dienst. Am 15. September 2025 verschwinden gleich drei Spiele aus der Bibliothek:

  • «All You Need is Help»
  • «Wargroove 2»
  • «We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie»

Wenn du sie noch erleben möchtest, solltest du dich beeilen. Abonnenten können die Spiele vor ihrem Abgang mit einem Rabatt von bis zu 20 Prozent erwerben. Damit bleiben sie auch nach Ablauf des Game-Pass-Zugangs in deiner Sammlung spielbar.

Titelbild: Team Cherry

4 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Kim Muntinga
Editor
Kim.Muntinga@galaxus.de

Die Interessen sind vielfältig, gerne genieße ich einfach nur das Leben. Immer auf der Suche nach News aus den Bereichen Darts, Gaming, Filme und Serien.

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • News & Trends

    Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im August 2025 (Teil 2)

    von Debora Pape

  • News & Trends

    Das sind die besten Game-Trailer der Woche

    von Domagoj Belancic

  • News & Trends

    Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im September

    von Kim Muntinga

Kommentare

Avatar