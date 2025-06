Deine Atmung ist wie ein unsichtbarer Fingerabdruck – individuell, eindeutig und aufschlussreich

Dein Atem ist ein persönlicher Code. Er verrät, wie es dir geht – körperlich und mental. Und er ist so individuell, dass man dich daran erkennen kann, stellten Forschende mit einer neuen Messmethode nun fest.

Du atmest gerade. Ganz automatisch – ohne nachzudenken. Was dabei durch deine Nase strömt, ist aber mehr als nur Luft. Forschende aus Israel haben herausgefunden: Dein Atemmuster ist so einzigartig wie dein Fingerabdruck – und verrät nicht nur, wer du bist, sondern auch, wie es dir geht.

Die Atemsignatur – dein unsichtbarer Ausweis

In der neuen Studie kam ein kleines tragbares Gerät zum Einsatz, das den Luftstrom durch die beiden Nasenlöcher misst – 24 Stunden lang, durchgehend. Klingt simpel, ist aber so zuvor noch nie gemacht worden. Und es ergab erstaunlich präzise Vorhersagen: Mit diesem sogenannten «Nasal Holter» konnten die Testpersonen mit fast 97 Prozent Genauigkeit identifiziert werden – allein durch ihr Atemmuster. Damit schlägt die Nase sogar die Stimme in Sachen Wiedererkennungswert.