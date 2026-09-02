News & Trends 8 14

Dell 14S: ein Notebook mit bunten Farbvarianten

Dell macht sein neuestes Notebook durch Farben interessant. Das Dell 14S steht in vier bunten Varianten zur Auswahl.

Verschiedene Grau-, Silber- und Schwarztöne waren bisher das Farbspektrum von Dell-Notebooks. Mit dem 14S ergänzt der Hersteller pastellige Rose-, Blau-, Braun- und Grüntöne. Dell hofft, mit dem bunten Einstiegsmodell vor allem an Schulen und Universitäten punkten zu können.

Vier unterschiedlich auffällige Farben

Am auffälligsten ist das Dell 14S mit seinem Aluminiumgehäuse im Farbton «Velvet Green». Aber selbst die grüne Variante geht noch als seriös durch und ist nicht ausgeflippt. Dezenter und für Notebooks bereits etabliert ist das roséfarbene Modell, das der Hersteller als «Dusty Rose» bezeichnet. «Linen» entpuppt sich als bronzefarbener Braunton und «Washed Denim» als helles Blau, das in Richtung Silber geht.

Zwei der Farben sind auffällig, die anderen zwei dezent.

Dell bietet zwei Varianten des 14 Zoll großen Displays im 16:10‑Seitenverhältnis an. Beide sind gleich groß und decken den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent ab. Unterschiede gibt es bei der Auflösung, Bildwiederholrate und Displayhelligkeit: Full-HD-Auflösung, 60 Hertz und 350 Nits vs. 2,8K-Auflösung, 120 Hertz und 450 Nits.

Hardware für alltägliche Office-Anwendungen

Beim Prozessor gibt es ebenfalls zwei Optionen aus der Series 3 von Intel: den Core 5 320 oder den Core 7 350. Unabhängig von der CPU nutzt das Dell 14S den integrierten Grafikchip. Der Arbeitsspeicher umfasst acht oder sechzehn Gigabyte. Die verbaute SSD bietet 256 oder 512 Gigabyte oder ein Terabyte Speicherplatz.

Der Dell 14S erscheint in verschiedenen Ausstattungsvarianten.

Dell verbaut erstmals eine Batterie mit höherer Energiedichte und bekommt so eine Kapazität von 61,2 Wattstunden in das 13,5 Millimeter dicke Notebook. Der Akku soll bei der Videowiedergabe eine Laufzeit von bis zu 21 Stunden erreichen und nimmt beim Laden bis zu 65 Watt entgegen. Das Dell 14S ist trotzdem mit 1,15 Kilogramm vergleichsweise leicht.

An der Seite des Dell 14S findest du zwei USB-C-Anschlüsse (3.2 Gen 2, DisplayPort) und einen HDMI‑1.4‑Anschluss. Für Kopfhörer oder Mikrofon gibt es noch einen Universalaudioanschluss.

Drei der Anschlüsse befinden sich auf der linken Seite des Notebooks.

Preis und Verfügbarkeit

Der Dell 14S soll im Laufe des Herbstes in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich sein. Der Hersteller macht noch keine genauen Preisangaben. Einzige Aussage: Das neue Notebook soll sich in einer ähnlichen Preisregion wie das Dell XPS 13 bewegen.

Titelbild: Jan Johannsen

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