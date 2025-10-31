Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
News & Trends
140

Den Nike «Air Max 95» gibt es bald mit Reissverschluss

Stephanie Vinzens
31.10.2025

Nike feiert 30 Jahre «Air Max 95» und bringt dafür ein besonderes Modell zurück: einen Sneaker ohne sichtbaren Schnürsenkel – dafür mit Zipper.

Der «Air Max 95» gehört zu den bekanntesten Schuhmodellen von Nike. Dieses Jahr wird die Sneaker-Ikone 30 Jahre alt – und gebührend gefeiert. Anlässlich des Jubiläums hat der Brand diverse Special-Releases geplant, unter anderem das Comeback des «Air Max 95 Zip».

Versteckte Schnürsenkel

Der «Air Max 95 Zip» hat zwar Schnürsenkel, sie sind jedoch versteckt. Sie werden von einem Überzug bedeckt, der sich via Zipper schliessen lässt. Das verleiht dem Schuh eine schnittige, leicht futuristische Optik. Schon vor einigen Wochen kursierten Fotos des noch ausstehenden Releases in den sozialen Medien. Nun hat Nike die offiziellen Bilder veröffentlicht.

Der Sneaker wird vorerst in zwei Farbgebungen erhältlich sein: «Loyal Blue» und «Black». Während Letzterer bis auf die bläulichen Luftpolster monochrom in Schwarz gehalten ist, besticht die blaue Version durch einen orangen Swoosh und eine dunkelrote Sohle mit roten Luftkissen. In Kombination mit der glatten Schnürsenkelabdeckung sorgt das flauschige Rauleder beider Varianten für einen schönen Mix aus Texturen.

Der Release der blauen Farbvariante ist bereits für den 6. November angesetzt. Wer es auf das schwarze Modell abgesehen hat, muss sich etwas länger gedulden – es erscheint erst am 1. Dezember. Ob eines der Modelle auch den Weg ins Galaxus-Sortiment finden wird, bleibt abzuwarten.

14 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Stephanie Vinzens
Editor
Stephanie.Vinzens@digitecgalaxus.ch

Hat grenzenlose Begeisterung für Schulterpolster, Stratocasters und Sashimi, aber nur begrenzt Nerven für schlechte Impressionen ihres Ostschweizer Dialekts.

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • News & Trends

    «Air Max Muse Ballet» – der verrückteste Sneaker von Nike?

    von Stephanie Vinzens

  • News & Trends

    Endlich ein Crocs-Modell, das du ganz ohne Scham tragen kannst

    von Laura Scholz

  • News & Trends

    Adidas «Superstar»: Der Sneaker erfindet sich als Anzugschuh neu

    von Stephanie Vinzens