News & Trends 14 0

Den Nike «Air Max 95» gibt es bald mit Reissverschluss

Nike feiert 30 Jahre «Air Max 95» und bringt dafür ein besonderes Modell zurück: einen Sneaker ohne sichtbaren Schnürsenkel – dafür mit Zipper.

Der «Air Max 95» gehört zu den bekanntesten Schuhmodellen von Nike. Dieses Jahr wird die Sneaker-Ikone 30 Jahre alt – und gebührend gefeiert. Anlässlich des Jubiläums hat der Brand diverse Special-Releases geplant, unter anderem das Comeback des «Air Max 95 Zip».

Versteckte Schnürsenkel

Der «Air Max 95 Zip» hat zwar Schnürsenkel, sie sind jedoch versteckt. Sie werden von einem Überzug bedeckt, der sich via Zipper schliessen lässt. Das verleiht dem Schuh eine schnittige, leicht futuristische Optik. Schon vor einigen Wochen kursierten Fotos des noch ausstehenden Releases in den sozialen Medien. Nun hat Nike die offiziellen Bilder veröffentlicht.

Der Sneaker wird vorerst in zwei Farbgebungen erhältlich sein: «Loyal Blue» und «Black». Während Letzterer bis auf die bläulichen Luftpolster monochrom in Schwarz gehalten ist, besticht die blaue Version durch einen orangen Swoosh und eine dunkelrote Sohle mit roten Luftkissen. In Kombination mit der glatten Schnürsenkelabdeckung sorgt das flauschige Rauleder beider Varianten für einen schönen Mix aus Texturen.

Der Release der blauen Farbvariante ist bereits für den 6. November angesetzt. Wer es auf das schwarze Modell abgesehen hat, muss sich etwas länger gedulden – es erscheint erst am 1. Dezember. Ob eines der Modelle auch den Weg ins Galaxus-Sortiment finden wird, bleibt abzuwarten.

Dieser Artikel gefällt mir! 14 Personen gefällt dieser Artikel







