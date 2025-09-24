Endlich ein Crocs-Modell, das du ganz ohne Scham tragen kannst

News & Trends
Unten «Air Max», oben Loafer: Das ist Nikes neuester Hybrid
von Stephanie Vinzens
Während die meisten Schuhe aus dem Hause Crocs den Deckmantel der Gartenarbeit nötig haben, um eine Rechtfertigung zu finden, kann der neue «Gallery Shoe» sich schamlos auf der Strasse zeigen.
Zwei unterschiedliche Schuhtypen zu einem polarisierenden Hybriden zu morphen, ist en vogue. So kannst du zum Beispiel seit ziemlich genau einem Jahr einen Loafer tragen, der im New-Balance-Antlitz daherkommt. Du kannst Satinballerinas anziehen, die dank Gummisohle und Schuhbändern als schmale Sneaker durchgehen. Oder in einen Nike Airmax ohne Schnürung schlüpfen und darin deinen Lieblingshalbschuh für den Herbst finden.
Am 30. September kommt ein weiteres Modell auf den Markt, das weder Fisch noch Vogel ist. Besser gesagt: weder klassische Crocs noch klassische Schnürschuhe. Ja, richtig gehört. Diesen Release hat der US-amerikanische Kunststoffclog-Gigant Crocs zu verantworten.
Sein nigelnagelneuer sogenannter «Gallery Shoe» zeichnet sich zwar durch die charakteristisch dicke Sohle mit grobem Profil aus. Obenauf sitzt allerdings, ganz untypisch, ein Korpus aus synthetischem Wildleder mit Schnürsenkeln, der eher an einen Mokassin erinnert.
Musst du an dieser Stelle ebenfalls an die «Wallabees» von Clarks denken? Dann lass dir gesagt sein: Abgeschaut wurde laut Pressemitteilung nur im eigenen Archiv. Beim Crocs-Modell «Tideline Sport», um genau zu sein. Einem funktionalen Loafer aus dem Jahr 2012.
Erhältlich sein wird der «Gallery Shoe» in den Farben Bark und Black Sand, für voraussichtlich 100 US-Dollar, ungefähr 80 Franken.
Immer zu haben für gute Hits, noch bessere Trips und klirrende Drinks.
