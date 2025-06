News & Trends 18 4

Unten «Air Max», oben Loafer: Das ist Nikes neuester Hybrid

Sneaker-Loafer sind gekommen, um zu bleiben. Nach New Balance, Puma und Converse springt nun auch Nike auf den Trend auf. Das wissen wir bisher über den «Air Max Phenomena».

Als New Balance vergangenes Jahr den «1906L» lancierte, war der Hybride aus Loafer und Sneaker noch ein Ausreisser. Mittlerweile ist der Schuh in zig Farbvarianten erschienen, ständig ausverkauft und auf Social Media kaum zu übersehen. Sneaker-Loafer mögen polarisieren – aber offensichtlich gibt es eine kauffreudige Zielgruppe dafür. Das lässt sich inzwischen auch an den Releases anderer grosser Brands ablesen.

Converse hat in den letzten Monaten gleich mehrere Sneaker-Loafer vorgestellt. Sogar der Outdoor-Brand Hoka wagt mit seinem «Speed Loafer» den Stilbruch. Puma gesellte sich kürzlich mit dem klobigen «Sophyr Loafer» dazu. Nun springt auch Nike auf den Trend auf.

Unten sportlich, oben smart

Diese Woche hat Hirofumi Kojima, Creative Director des japanischen Streetwear-Retailers Atmos, den bevorstehenden Nike-Release angekündigt. Er postete auf seinem Instagram-Account ein Foto des «Air Max Phenomena» – einer Loafer-Variante des bekannten Sneakers.

Hirofumi Kojima zeigt auf Instagram den Air Max Phenomena.

Quelle: Instagram @koji198139

Die Sohle des Modells basiert auf dem «Air Max Sunder», während der obere Teil des Schuhs wie ein klassischer Lederloafer gehalten ist. Der ikonische Nike-Swoosh zeigt sich dezent als silberne Applikation auf dem Riemen über dem Spann. Der Mudguard erscheint bei Tageslicht zwar schwarz, besteht aber aus einem lichtreflektierenden Material. Das silberne Muster auf der Innensohle sorgt für einen besonderen Akzent, eine Schlaufe an der Ferse erleichtert das An- und Ausziehen.

Der Mudguard ist lichtreflektierend.

Quelle: Atmos Die Innensohle ist silbern gemustert.

Quelle: Atmos

Nur in Frauengrössen erhältlich

Entworfen wurde der Schuh von der Serena Williams Design Crew, einem Förderprogramm für angehende Designschaffende. Der Sportartikelhersteller und die Tennis-Ikone haben die Initiative 2019 ins Leben gerufen.

Vorerst wird der «Air Max Phenomena» nur in Frauengrössen erhältlich sein. Ein genaues Release-Datum wurde noch nicht kommuniziert. In seinem Instagram-Beitrag verrät Kojima lediglich, dass es schon «bald» soweit sein wird.

Titelbild: Nike

