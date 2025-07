News & Trends 2 1

Kosuke Sugimoto macht aus alten Sneakern neue Vasen

Vom ausrangierten Lieblingsschuh zum dekorativen Blumenarrangement: Wie das Projekt Shoetree DIY-Gelüste weckt.

Gleich vorweg: Deine völlig ausgelatschten, miefenden Uralt-Turnschuhe darfst du liebend gern entsorgen. Komm mir nicht so. Es gibt aber durchaus Sneaker, die zählen als wertvolle Sammlerstücke. Oder solche, die nicht mehr getragen werden können, weil die Sohle bröckelt oder das Obermaterial zu abgenutzt ist.

Solchen Modellen nimmt sich der Japaner Kosuke Sugimoto an. Der gelernte Florist und offensichtliche Sneaker-Enthusiast macht aus alten Schuhen neue Blumenvasen. Das klingt abwegig, unpraktisch und irgendwie überflüssig, sieht aber überraschend märchenhaft aus – und plötzlich möchte man sich die ganze Wohnung mit beblümten Nike Air Oasis vollstellen.

So könnte der Lebensabend deiner alten Sneaker aussehen.

Quelle: Instagram @shoetree_2016

Ok cool, also ein wasserdichtes Gefäss im Schuh verstauen, Tulpe rein, zack, fertig? Nicht ganz. Sugimotos «Shoetrees» sind von Ikebana, der japanischen Kunst des Blumenarrangierens inspiriert. Jedes Gesteck wird farblich passend zum Sneaker gewählt und für sicheren Halt (und eine Extraportion Drama) von den mit Draht versehenen Schnürsenkeln umschlungen. Ausserdem, und darin liegt die wahre Kunst, ersetzt Sugimoto die Sohlen und lädierten Partien der Schuhe in präziser Handarbeit mit konserviertem Moos. Je auffälliger ein Modell, desto besser, sagt der Künstler im Interview mit Highsnobiety: «Simple Sneaker eignen sich nicht, sie sind zu monoton. Ich möchte ein optimales Mass an Übertreibung erreichen, damit sie nicht zu einem plumpen Deko-Objekt verkommen.»

Einst sportlicher Nike Air Max, jetzt dekorative Installation.

Quelle: Instagram @shoetree_2016

Auch für Sukkulenten ein cooles Zuhause.

Quelle: Instagram @shoetree_2016

Zu seinen floralen Werken wurde der Japaner von mit Wurzeln und Pflanzen überwucherten Ruinen inspiriert. Inzwischen stattet er unter anderem Shops, Cafés und Events aus. Ganz un-plump versteht sich.

Wer sich einen original Sugimoto-Shoetree für zu Hause wünscht, nimmt am besten online Kontakt auf. Und wer endlich eine Bestimmung für den schweren Herzens ausrangierten Lieblingssneaker gefunden hat, startet am besten jetzt mit dem DIY. Viel Glück!

Titelbild: Shoetree

Dieser Artikel gefällt mir! 2 Personen gefällt dieser Artikel