News & Trends 6 1

Für Foulards geht's abwärts: Sie rutschen vom Hals auf die Hüfte

Du bist immer für ein schnelles Outfit-Upgrade zu haben? Dann wirst du diesen Accessoire-Trend lieben.

Dass Bandanas und Foulards deutlich vielseitiger sind, als man ihnen zutrauen würde, habe ich schon mehrfach festgestellt. Neben Hälsen umschlingen sie zum Beispiel auch Hosenbünde und Taschenhenkel, lassen sich zu sommerlichen Beuteln knoten oder hübschen Haarbändern zweckentfremden. Sogar als Brillenkette versuchten sie sich schon. Und ihr Portfolio wächst und wächst: Diesen Sommer inszenieren sich die Tücher als schmuckes Accessoire für die Hüfte.

Betont die Taille und sorgt für einen coolen Hingucker.

Quelle: Instagram @whatgigiwears

Ein bisschen was abgeguckt haben sie sich dafür vielleicht bei ihrem entfernten Verwandten, dem Sarong. Der verhüllt bekanntermassen in wassernahen Feriendestinationen leichtbekleidete Pos. Ein simpler Knoten auf Hüfthöhe hält den meist asymmetrisch geschnittenen Stoff dabei an Ort und Stelle.

Klingt gut, findet die Spezies Foulard und möchte nun auch, zu einem Dreieck gefaltet, um Hüften gebunden werden. Weniger allerdings zu sichtschützenden als vielmehr zu dekorativen Zwecken. So sind bei dieser Variante Hüften und Pos bereits vollständig bekleidet, die gemusterten Tücher sorgen lediglich für eine Extraschicht Textil und Styling-Raffinesse.

Ein hübsches Add-on für Hosen.

Quelle: Instagram @hoskelsa Mehr Dimension und Finesse für schlichte Kleider.

Quelle: Instagram @annelauremais

Übrigens hört der Trend bei Seiden- oder Baumwolltüchern noch lange nicht auf. Spitze ist diese Saison hoch im Kurs und auch Gehäkeltes hat – wie beinahe jeden Sommer – aktuell einen grossen Moment. Kreuzt also ein luftig-filigranes «Foulard» deinen Weg, zum Beispiel in der Brocki oder beim Grosi, unbedingt zugreifen!

Die ideale Sommer-Variante.

Quelle: Instagram @annelauremais

Titelbild: Instagram @hoskelsa

Dieser Artikel gefällt mir! 6 Personen gefällt dieser Artikel