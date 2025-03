News & Trends 3 0

Wir haben es (teilweise) geahnt: Die coolsten Streetwear-Kooperationen des letzten Jahres

Neues Jahr, neue Ausgabe von «All Gone – The Finest Of Street Culture». Hast du eine Sammelleidenschaft oder auch einfach nur ein Herz für Streetwear, ist das streng limitierte Buch ein Muss für dich.

Mode in Buchform lohnt sich nur äusserst selten. Will sie doch in erster Linie getragen werden. Dann aber gibt es wiederum Mode, die so kostspielig oder unmöglich zu erbeuten ist, dass sich ein fein säuberlich darüber kuratiertes Coffee Table Book plötzlich als nächstbeste Option entpuppt.

Einer, der Mode, zumindest Streetwear, kuratieren kann wie kaum ein anderer, ist Michael Dupouy. Der Pariser Autor, Verleger und Kunstsammler bringt bereits seit 2006 jedes Jahr einen neuen Teil seiner «All Gone»-Buchreihe heraus, in der er sich den besten und begehrtesten Kooperationen des vergangenen Jahres widmet.

Aktuell ist er mit seiner neuesten Ausgabe auf Release-Tour – und legte in kreativer Zusammenarbeit mit Post Archive Faction und Inference auch einen Stop in Zürich West ein: Neben der Chance auf eine schwungvolle Widmung von Dupouy persönlich gab es ausserdem die von Post Archive Faction für On designten Pieces sowie ein extra für den Anlass gefertigtes Longsleeve zu ergattern.

Mit Herzchen und Sternchen signiert. Merci.

Quelle: Laura Scholz Post Archive Faction × On.

Quelle: Laura Scholz

Und die zwei verschiedenen Cover-Varianten des Buches? Für die wurde diesmal ausnahmsweise kein Künstler engagiert, sondern der charakteristische Print des französischen Taschen- und Kofferherstellers Au Départ ausgeliehen.

Auch mit Fragment hat Au Départ kollaboriert.

Quelle: Laura Scholz

"Die Zusammenarbeit mit einem so berühmten Pariser Haus ist für mich – und für die Geschichte dieses Buches – von grösster Bedeutung.""Michael Dupouy"

Natürlich gibt es auf den insgesamt 192 Seiten, chronologisch sortiert und mit allen wichtigen Hintergrundinfos versehen, noch unendlich viel mehr zu entdecken. Unter anderem zum Beispiel diese Kollaborationen, über die auch wir hier schon berichtet haben:

Junya Watanabe × New Balance

Die polarisierenden Sneaker-Loafer von New Balance.

Quelle: Laura Scholz

Wu-Tang × Nike

Im Juni 2024 wurde der Release des Wu-Tang × Nike Dunk High angekündigt.

Quelle: Laura Scholz

Cecilie Bahnsen × Asics

Zu schön, um wahr zu sein: die Sneaker von Cecilie Bahnsen × Asics.

Quelle: Laura Scholz

Das auf 2500 Stück limitierte Buch gibt es für 80 Euro exklusiv auf allgonebook.com.

